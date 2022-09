Śląsk znowu na niechlubnym pierwszym miejscu. Górnictwo winduje statystyki

Górnictwo i wydobycie to jedne z najbardziej wypadkowych branż (fot. PTWP)

Górnictwo i wydobycie to jedne z najbardziej wypadkowych branż (fot. PTWP)

Z analizy GUS-u wynika, że nie zmienił się udział osób poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych. W pierwszych sześciu miesiącach 2022 roku wyniósł on 0,3 proc., czyli tyle samo ile w analogicznym okresie ubiegłego roku. Z kolei odnotowano spadek liczby poszkodowanych w wypadkach ciężkich - 0,5 proc. (spadek o 0,1 pkt. proc.).

Natomiast liczba osób poszkodowanych w wypadkach z innym skutkiem zwiększyła się o 2,8 proc.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

GUS podał również, jak wygląda skala wypadków przy pracy z podziałem na poszczególne województwa. Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach: śląskim (2,53), warmińsko-mazurskim (2,46) oraz zachodniopomorskim (2,32).

Najniższy - w województwach mazowieckim (1,34), małopolskim (1,35) oraz podkarpackim (1,44).

Czytaj więcej: Firmom opłaca się łamać prawo. 2 tys. zł mandatu nie robią już wrażenia

Województwo śląskie od lat jest zresztą na czele listy regionów, gdzie do wypadków przy pracy dochodzi najczęściej. Ostatnie zdarzenie miało miejsce pod koniec sierpnia. W kopalni Knurów-Szczygłowice przysypany został 40-letni górnik. Mimo trwającej 9 godzin akcji ratunkowej mężczyzny nie udało się uratować. Kilka dni wcześniej 56-letni robotnik budowlany spadł z rusztowania jednej z budów w Gliwicach. Zginął na miejscu.

Z raportu GUS-u wynika, że najczęściej do wypadków przy pracy dochodziło w górnictwie i wydobyciu. Na 1000 pracujących w wypadkach ucierpiał prawie co 6 pracownik. Drugą branżą, w której dochodzi do dużej liczy wypadków, jest dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja.

Jedno z ostatnich tragicznych zdarzeń opisała Państwowa Inspekcja Pracy na swojej stronie. Pracownik jednej z firm w Wielkopolsce zginął podczas czyszczenia studzienki kanalizacyjnej. Zszedł do studzienki kanalizacyjnej na głębokość około 4 metrów i niemal natychmiast stracił w niej przytomność. Wezwani na miejsce ratownicy stwierdzili jego zgon.

Grafika: GUS

Inspekcja pracy na miejscu wypadku stwierdziła szereg nieprawidłowości. Stwierdzono m.in. niewłaściwe przygotowanie do wykonywania pracy, brak jakiejkolwiek, zgodnej z przepisami kontroli, brak odpowiedniego sprzętu do wykonywania pracy, do tego całkowitą nieznajomość zagrożeń, jakie wiązały się z tego typu pracą.

Czytaj więcej: Po kontroli inspekcji pracy musiał wypłacić ponad 60 tys. zł zaległych pensji

Przetwórstwo przemysłowe i opieka zdrowotna to branże, w których na 1000 pracowników nieco ponad 3 osoby ucierpiały w wypadkach przy pracy.

Na drugim końcu zestawienia znajdziemy takie sektory jak informacja i komunikacja, rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo czy działalność finansowa i ubezpieczeniowa, gdzie na 1000 pracowników poszkodowana była mniej niż jedna osoba.

Najczęstsze przyczyny wypadków przy pracy

Niezmiennie od lat najczęściej do wypadków przy pracy dochodzi z powodu nieprawidłowego zachowania się pracownika. W pierwszym półroczu 2022 było to przyczyną 61,1 proc. wypadków przy pracy. Następnie wskazano niewłaściwy stan urządzeń technicznych, brak lub niewłaściwe posługiwanie się urządzeniami przez pracowników czy niewłaściwe, samowolne zachowanie się pracownika.

Czytaj więcej: Będą dwie dodatkowe przerwy w pracy. Nowe przepisy

Najrzadziej stwierdzoną przyczyną wypadków był niewłaściwy stan psychofizyczny pracownika.

Grafika: GUS

Najczęściej do wypadków dochodziło podczas poruszania się i przenoszenia czegoś oraz operowania maszynami. Jeśli spojrzymy na umiejscowienie urazu, to zdecydowanie najczęściej rany dotoczyły rąk (43,8 proc.) i nóg (35,8 proc.).

Zobacz nasze najnowsze 1x1. - W grupie dużo łatwiej wejść na szczyt - mówi Kinga Baranowska, polska królowa Himalajów