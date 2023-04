Śląsk i górnictwo liderami niechlubnego rankingu. Są najnowsze dane

Z kolei patrząc na branże, w których wskaźnik wypadkowości był najwyższy, to na pierwszym miejscu jest górnictwo i wydobywanie (14,78). Dalej dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (12,13) oraz przetwórstwo przemysłowe (7,68).

Z kolei najniższy wskaźnik odnotowano w sekcjach: informacja i komunikacja (0,78), rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (1,10) oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (1,21).

Nieprawidłowe zachowanie pracownika najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy

Z danych GUS wynika, że to nieprawidłowe zachowanie się pracownika było najczęstszą przyczyną wypadków przy pracy. Doprowadziło do aż 61,1 proc. wszystkich zdarzeń. Analitycy GUS wskazują również na takie czynniki jak niewłaściwy stan czynnika materialnego, czyli wszelkie wady, uszkodzenia czy zaniedbania w prawidłowej konsekracji sprzętów wykorzystywanych w pracy przez poszkodowanych.

Przykład? Jak podaje Państwowa Inspekcja Pracy, w lutym 2023 r. w jednej z piekarni w woj. łódzkim w trakcie wypieku pieczywa w piecach gazowych, prawdopodobnie na skutek awarii w jednym z nich, doszło do przedostania się tlenku węgla do hali produkcyjnej, w której przebywali pracownicy. W efekcie ośmiu pracowników podtruło się tlenkiem węgla.

Grafika: GUS - Wypadki przy pracy 2022 - wstępne dane

Jako przyczyny wypadków GUS podaje również m.in. brak lub niewłaściwe posługiwanie się sprzętem, niewłaściwe samowolne zachowanie pracownika, niewłaściwą organizację pracy czy też stanowiska pracy. Jednak te przyczyny stanowią mały odsetek wskazań.

Okazuje się, że do wypadków najczęściej dochodziło podczas poruszania się pracowników w miejscu pracy (38,1 proc.), przez operowanie różnego rodzaju przedmiotami (17 proc.) i podczas dźwigania, podnoszenia rzeczy (tzw. transport ręczny - 14,7 proc.).

Najczęstszą grupą wydarzeń powodujących urazy było zderzenie lub uderzenie w nieruchomy obiekt (32,1 proc.), następnie uderzenie przez obiekt w ruchu.

Najczęstsze skutki wypadków przy pracy - urazy nóg i rąk

Z danych GUS wynika, że kiedy już dojdzie do wypadku przy pracy, to najczęściej uraz ma miejsce na rękach lub nogach.

Grafika: GUS - Wypadki przy pracy 2022 - wstępne dane

Potwierdzają to comiesięczne dane Państwowej Inspekcji Pracy na temat wypadków przy pracy. Jak podał PIP, w lutym w woj. podlaskim na terenie jednej z hal produkcyjnych pracownik, przechodząc obok arkusza blachy, zahaczył nogą o jego krawędź. Z kolei w woj. pomorskim na terenie jednego z zakładów pracownik obsługiwał wielopiłę. Podczas wykonywania pracy lewa ręka mężczyzny przedostała się do strefy pracy maszyny, co doprowadziło do ucięcia czterech palców.

10 proc. wypadków kończy się urazem głowy. Tak było m.in. w przypadku dwóch pielęgniarek pracujących w szpitalu psychiatrycznym w woj. małopolskim. Kobiety zostały zaatakowane przez agresywnego pacjenta, który wyrwał im włosy.

