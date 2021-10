Skutki pandemii przytłoczyły ich. Teraz chcą odzyskać kontrolę nad karierą

Według nowego badania przeprowadzonego przez firmę Oracle i Workplace Intelligence (firmę zajmującą się badaniami zagadnień HR), ludzie zaczynają wykorzystywać sztuczną inteligencję (SI), aby wesprzeć rozwój swojej kariery. Jest to spowodowane poczuciem samotności oraz brakiem kontroli nad własnym życiem, jaki wywarła na nich pandemia koronawirusa.

Ponad roczna kwarantanna i ciągła niepewność związana z pandemią pozostawiły wielu pracowników z emocjonalnymi zawirowaniami i poczuciem braku kontroli nad swoim życiem i karierą. 80 proc. ludzi w ciągu ostatniego roku odczuło negatywne skutki - takie jak: pogorszenie sytuacji finansowej (29 proc.), pogorszenie stanu zdrowia psychicznego (28 proc.), utrata motywacji zawodowej (25 proc.) oraz poczucie utraty kontroli nad własnym życiem (23 proc.).

62 proc. ludzi uznało rok 2021 za najbardziej stresujący w całym okresie swojej pracy. W tym roku liczba osób zmagających się z problemami zdrowia psychicznego wzrosła o ponad połowę (52 proc.) w porównaniu z rokiem 2020.

Od początku pandemii podwoiła się też liczba osób, które odczuwały niemal całkowity brak kontroli nad swoim życiem osobistym i zawodowym. 43 proc. osób zauważyło utratę kontroli nad własną przyszłością, 46 proc. nad życiem osobistym, 41 proc. nad karierą i 39 proc. nad relacjami międzyludzkimi.

76 proc. osób nie czuje postępu w życiu osobistym, 31 proc. odczuwa niepokój związany z własną przyszłością, 27 proc. popadło w rutynę, a 26 proc. zgłasza zwiększone poczucie samotności.

Pomimo zeszłorocznych zmagań ludzie na całym świecie są gotowi, aby dokonać zmian w swoim życiu zawodowym. Z badania wynika, że 93 proc. osób wykorzystało ubiegły rok na refleksje nad swoim życiem, a 88 proc. stwierdziło, że ich poczucie sukcesu zmieniło się z powodu pandemii. Teraz najważniejsze priorytety to: równoważenie życia osobistego i zawodowego (42 proc.), zdrowie psychiczne (37 proc.) i elastyczność miejsca pracy (33 proc.).

75 proc. osób odczuwa brak rozwoju zawodowego, ponieważ brakuje im możliwości rozwoju kariery (25 proc.) i są zbyt przytłoczeni, aby dokonać zmian (22 proc.). Z kolei 70 proc. osób twierdzi, że poczucie braku rozwoju ich kariery ma negatywny wpływ na ich życie osobiste, zwiększając poziom stresu i lęku (40 proc.), przyczynia się do poczucia braku rozwoju (29 proc.) oraz odrywa ich od życia osobistego (27 proc.).

83 proc. osób jest gotowych, aby dokonać zmian, ale 76 proc. stwierdziło, że na przeszkodzie stoją ogromne wyzwania. Do największych przeszkód należą: niestabilność finansowa (22 proc.), brak wiedzy na temat możliwości zmian w karierze (20 proc.), brak pewności co do zmiany (20 proc.) i brak widocznych możliwości rozwoju w firmie (20 proc.).

70 proc. osób twierdzi, że poczucie braku rozwoju ich kariery ma negatywny wpływ na ich życie osobiste (Fot. Shutterstock)

Głównym tematem rozważań pracowników jest rozwój zawodowy. Wiele osób jest gotowych na poświęcenie kluczowych korzyści takich jak urlop (52 proc.), premie pieniężne (51 proc.), a nawet część wynagrodzenia (43 proc.) w celu zwiększenia możliwości zawodowych.

Niewystarczające wsparcie

Według 85 proc. pracowników wsparcie ze strony pracodawców jest niewystarczające. Pracownicy oczekują od organizacji zapewnienia większej liczby szkoleń i warsztatów dotyczących rozwoju umiejętności (34 proc.), wyższych wynagrodzeń (31 proc.) i szans na przyjęcie nowych ról w firmie (30 proc.).

- Ostatnie półtora roku kompletnie zmieniło sposób naszej pracy, nie tylko pod względem miejsca, ale również osób z którymi pracujemy. Mimo że pracownicy i pracodawcy mieli przed sobą wiele wyzwań, była to okazja do zmiany miejsca pracy na lepsze - mówi Dan Schawbel, partner zarządzający w firmie Workplace Intelligence. - Wyniki badania wyraźnie pokazują, że inwestowanie w umiejętności i rozwój kariery to obecnie główne wyróżniki pracodawców; ma to istotne znaczenie dla pracowników, ponieważ daje im poczucie kontroli nad własnym życiem osobistym i zawodowym. Przedsiębiorstwa inwestujące w swoich pracowników i pomagające im w znalezieniu lepszych możliwości pracy czerpią korzyści z wydajnego i zaangażowanego personelu - dodaje.

Coraz więcej osób myśli także nad zmianą branży. Badanie Pracuj.pl pokazuje, że aż 65 proc. respondentów jest gotowych do przekwalifikowania się. Co jednak ciekawe, gotowość do przebranżowienia się nie idzie w parze ze zmianą swojego wyobrażenia na temat potencjalnej pensji. 45 proc. badanych jest gotowych przyjąć stanowisko poniżej swoich kwalifikacji, jednak jedynie 29 proc. byłoby skłonnych obniżyć swoje oczekiwania finansowe.

- Myśląc o przebranżowieniu, najczęściej przychodzi nam do głowy wizja rozpoczynania swojej kariery od początku oraz konieczność nabywania niezbędnego doświadczenia zawodowego od zera. Znalezienie miejsca, które nie tylko nie będzie wymagało doświadczenia w branży, ale również pozwoli na rozwijanie dotychczasowych umiejętności, jest możliwe - przekonuje Tomasz Kozłowski z firmy Bonair.

Przykładem jest Damian Pastuszak, ambasador Akademii Fellowmind w Polsce, który pracuje w firmie technologicznej, choć jego wykształcenie nie jest związane z nowymi technologiami czy informatyką.

- Dla firmy niezwykle cenna okazała się moja znajomość branży finansowej, a nie umiejętności programistyczne. Wszystko co konieczne z zakresu wiedzy IT, zostało mi przekazane na etapie wdrożenia. Teraz mogę robić to, w czym jestem najlepszy i do tego nabywać kolejne umiejętności - mówi Pastuszak.

Sztuczna inteligencja pomoże?

Aby zachować i rozwijać najbardziej utalentowane zasoby przy zmiennej dynamice zatrudnienia, pracodawcy muszą skupić uwagę na potrzebach pracowników jeszcze bardziej niż kiedykolwiek oraz wykorzystać technologię, aby zapewnić lepsze wsparcie.

85 proc. osób chce, aby technologia pomagała w określeniu ich przyszłości poprzez wskazanie umiejętności, które powinny być rozwijane (36 proc.), zalecanie sposobów zdobywania nowych umiejętności (36 proc.) oraz wskazywanie następnych etapów rozwoju zawodowego (32 proc.). 75 proc. osób dokonałoby zmian w swoim życiu na podstawie zaleceń sztucznej inteligencji.

82 proc. osób uważa, że SI może wspierać ich karierę zawodową lepiej niż człowiek, udzielając bezstronnych rekomendacji (37 proc.), szybko udzielając odpowiedzi na pytania dotyczące ich kariery (33 proc.), czy też wyszukując nowe miejsca pracy odpowiadające ich obecnym umiejętnościom (32 proc.).

85 proc. osób chce, aby technologia pomagała w określeniu ich przyszłości poprzez wskazanie umiejętności, które powinny być rozwijane (Fot. Shutterstock)

Wciąż popularny jest pogląd, że ludzie odgrywają kluczową rolę w kwestii rozwoju kariery, oraz że lepiej udzielają wsparcia, oferując porady oparte na osobistym doświadczeniu (46 proc.), identyfikując mocne i słabe strony (44 proc.) oraz polecając role, które pasują do osobowości, nie uwzględniając przy tym tylko CV (41 proc.).

87 proc. osób uważa, że ich firma powinna bardziej słuchać potrzeb swoich pracowników, a 55 proc. badanych z większym prawdopodobieństwem pozostanie w firmie korzystającej z zaawansowanych technologii w celu wspierania rozwoju kariery.

- Ubiegły rok wyznaczył nowy kierunek dla przyszłości rynku pracy. Co zaskakujące, wśród stresu, niepokoju i samotności podczas pandemii pracownicy zyskali głos, stali się silniejsi i nie boją się mówić o swoich potrzebach - komentuje Yvette Cameron, wiceprezes Oracle i szefowa działu Cloud HCM. - Aby przyciągać i zatrzymywać utalentowanych pracowników, firmy muszą dzisiaj nadać wyższy priorytet pomocy pracownikom w identyfikacji i rozwoju nowych umiejętności oraz zapewniania spersonalizowanych ścieżek kariery, aby mogli oni odzyskać kontrolę nad swoim rozwojem zawodowym - dodaje.