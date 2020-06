Skuteczna motywacja? Wszystko zależy od pracodawcy

Praca zdalna wyraźnie pokazała, że z naszą motywacją bywa różnie.

Nie chodzi wyłącznie o dodatkowe kursy językowe po pracy czy naukę excela, ale samo "wzięcie się do roboty".

To do pracodawcy należy pozytywne nastawienie swojego zespołu do wykonania zadań.

Jak mówi Renata Kałużna, założycielka International Happiness at Work Institute, w środowisku zawodowym błędnie uważa się, że bycie zmotywowanym to cecha charakteru – kończymy studia, wierzymy w siebie, a więc jesteśmy zmotywowani do podjęcia pracy i udowodnienia naszej wartości. A szef ma prawo poszukiwać takich osób, które z marszu zaczną wyrabiać sto procent normy.

- Ten proces przebiega w innym kierunku i nie odbędzie się bez impulsu z góry. To do pracodawcy należy pozytywne nastawienie swojego zespołu do wykonania zadań. Dlatego w zarządzaniu ludźmi tak ważne jest stałe rozwijanie się, szukanie inspiracji i zwykła ciekawość, która pozwoli dotrzeć do konkretnej osoby – tłumaczy Renata Kałużna.

Zaznacza też, że w potrzebie wsparcia i wskazania nam drogi nie ma niczego złego, jest to zadaniem lidera i jako członkowie jego zespołu mamy prawo tego od niego oczekiwać. Niezależnie od doświadczenia, wykształcenia, a nawet czysto pragmatycznego podejścia do swoich obowiązków, każdy z nas miewa słabsze momenty.

- Nie rezygnujmy więc ze słuchania czyichś uwag, bo mogą być one dla nas warte więcej, niż może się wydawać. Rozwijajmy się, ale oczekujmy też rozwoju od osób z naszego otoczenia, bo żaden człowiek nie jest samotną wyspą - podsumowuje.

Także badania Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego pokazują, że przemyślany team building, pomaga pracownikom poczuć się docenionymi. 93 proc. pracowników, którzy stwierdzili, że są doceniani, przyznało też, że są zmotywowani do robienia w pracy wszystkiego, co w ich mocy, by osiągnąć zamierzone cele. Warto więc inwestować w budowanie zespołu.

- Coraz więcej pracodawców ma świadomość, że skuteczny team building to nie tylko ten, po którym pracownicy będą bardziej zgrani, ale taki, który przybiera atrakcyjną formę, posiada ciekawy przebieg i jest dla grupy wyjątkowym przeżyciem. Taka aktywność ma stanowić pewną formę dodatkowych urozmaiceń, które są serwowane przez firmę po godzinach pracy. Dzięki temu nasz klient zadba o współpracę w jego firmie oraz poprawi swój wizerunek wśród obecnych lub potencjalnych pracowników. Rzadko kiedy zwracają się do nas z prośbą o organizację wyjazdów, których jedynym punktem byłaby wieczorna impreza firmowa. Wiedzą, że taki wyjazd mogą tak naprawdę zorganizować sami. Od agencji eventowej oczekuje się kreatywności, nieszablonowych rozwiązań oraz atrakcyjnej i skutecznej oferty - tłumaczy Igor Orłowski z K2 Events.