Skończy się patrzenie na wartość w biznesie jedynie przez pryzmat zysku

Jak będzie działać biznes po koronawirusie? Czy praca zdalna usadowi się w firmach na trwałe?

Dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, rektor Akademii WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej: – Na pewno sposób funkcjonowania firm zmieni się w pewnych obszarach. Wprowadzone w czasie pandemii rozwiązania okażą się bardzo dobre również w późniejszym okresie.

Praca zdalna to nie jest zaskakująca nowość, przecież wielu pracowników stale czy czasowo pracuje z domu. Natomiast na pewno nigdy jeszcze nie pracowaliśmy zdalnie na taką skalę jak obecnie.

Badanie „Monitor Rynku Pracy” wskazuje, że więcej niż jedna trzecia firm wprowadziła home office, a wśród firm zatrudniających powyżej 250 osób nakaz pracy zdalnej dotyczy 44 proc. zakładów, a w branży IT - aż 66 proc. Część firm ograniczyła bezpośredni sposób obsługi klienta,0 spotkania czy konferencje odbywają się w formie telekonferencji.

Z pewnością rozwiązania te będziemy stosować w firmach po epidemii koronawirusa w stopniu większym niż przed epidemią. Ten czas pokazał, że narzędzia te są bardzo efektywne. To też sposób na likwidację wielu problemów w firmach, chociażby związanych z infrastrukturą. Jeśli połowa zespołu pracuje np. rotacyjnie zdalnie, to nie potrzebujemy 100 proc. miejsc pracy, ale 50 proc...

Oczywiście, by wprowadzić home office, konieczne jest zaufanie po obu stronach: pracodawcy i pracowników. Istotna jest umiejętność pogodzenia pracy zdalnej z życiem prywatnym, a także wyraźne rozróżnienie granicy: kiedy zaczynam i kiedy kończę pracę, pracując w domu. Warto też powiedzieć, że chyba jeszcze nigdy tak jak teraz nie troszczono się o zdrowie i higienę pracowników. Wyposażenie biur w środki higieny, żele antybakteryjne z pewnością zaprocentuje również w przyszłości.

CZYTAJ DALEJ »

Jakich innych zmian w firmach możemy się spodziewać?

– Podejrzewam, że skończy się patrzenie na „wartość” w biznesie jedynie przez pryzmat wartości materialnych, czyli zysku. Pandemia pokazała, że koncentrowanie się firm na tym, by osiągnąć jak najlepsze wyniki finansowe, to działanie niewystarczające, by właściwie odnaleźć się w tej kryzysowej sytuacji. Większego znaczenia nabiorą takie wartości, jak odpowiedzialność, umiejętność współdziałania i troska o pracowników.

Choć wyniki finansowe oczywiście nadal będą należeć do kluczowych czynników w gospodarce, eksperci wskazują, że po pandemii wzrośnie znacząco zaangażowanie społeczne biznesu. Stąd na obecną sytuację można też patrzeć z perspektywy szansy: kryzys może być dobrą okazją, by zrobić krok naprzód, a nie tylko powrócić do status quo.

Trzeba zadać sobie pytanie egzystencjalne: co chcemy po sobie zostawić? I zdać sobie sprawę, że życie i biznes nie mogą toczyć się wokół „ja”; zastanowić się, jak działać, by rzeczywiście zostawić coś dla kolejnych generacji.

Zmienia się również rynek pracy – specjaliści mówią o końcu rynku pracownika. Czy postawa i oczekiwania młodych ludzi, przyzwyczajonych do dobrej koniunktury oraz zupełnie innych realiów rynkowych, zmienią się?

– Pandemia zdecydowanie wpłynie na rynek pracy - nie tylko w kontekście lokalnym, krajowym, ale globalnym. Wzrośnie bezrobocie, wielu pracodawców nie przetrwa, pracownicy będą musieli się przekwalifikowywać i dostosować do nowej rzeczywistości.

W najbliższym czasie zmniejszy się liczba ofert pracy - np. z powodu ograniczenia działalności wielu firm, bankructw, ale też oszczędności. Cięcie kosztów odbywa się m.in. przez redukcję zatrudnienia i wynagrodzeń, wygaszanie umów cywilnoprawnych oraz wstrzymanie planów rekrutacyjnych.

Rzeczywiście, eksperci wskazują na koniec tzw. rynku pracownika. Niektórzy twierdzą, że właśnie najtrudniejsza sytuacja będzie dotyczyć ludzi młodych, nowych na rynku pracy bądź dopiero na niego wchodzących, czyli tych urodzonych około 2000 roku. Są dobrze ugruntowane badania empiryczne, zgodnie z którymi wejście na rynek pracy w okresie recesji rzutuje na całą karierę zawodową, ale też na życie prywatne czy nawet zdrowie.

Trudno jednak zdecydowanie powiedzieć, czy młodzi ludzi zmienią oczekiwania i wizję własnej kariery... Jeśli ta sytuacja będzie się utrzymywać przed długi czas, siłą rzeczy będą musieli zrewidować swe potrzeby i wymagania.

Pewne jest to, że pojawiające się obecnie oferty pracy są skromniejsze niż przed kryzysem. Przede wszystkim pracodawcy szukają oszczędności na takich benefitach, jak szkolenia czy kursy językowe. Spadła też średnia liczba oferowanych benefitów – ogłoszenia o pracy pojawiają się, ale są mniej atrakcyjne. To zupełnie naturalny mechanizm: organizacje mogą sobie pozwolić na skromniejsze oferty, bo potencjalni pracownicy teraz chętniej będą skłonni ją przyjąć.

Jak pandemia wpłynie na szkolnictwo wyższe? Czy nauczanie przeniesie się do świata online, a studenci i wykładowcy – podobnie jak pracownicy i pracodawcy – dostrzegą zalety tego rozwiązania?

– Z pewnością nie przeniesiemy całej edukacji w sferę online... Po okresie pandemii będziemy stęsknieni za „normalnością” i relacjami „twarzą w twarz”. Niemniej jednak – podobnie jak w biznesie – pewne rozwiązania będziemy stosować na szerszą skalę. Nauczanie zdalne prowadzono też przecież i przed pandemią, choć obecnie zmieniła się skala tych działań.

A jak to jest w szczegółach w pani uczelni?

- Akademia WSB w ciągu dwóch dni od decyzji zawieszenia działalności uczelni wyższych z powodu zagrożenia zachorowaniami na COVID-19 wprowadziła nauczanie online oraz pracę zdalną dla pracowników. Zajęcia prowadzone są w ramach platform edukacyjnych, czatów, transmisji wykładów w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem aplikacji do webinarów ClickMeeting, Zoom, laboratoriów wirtualnych.

Nauczyciele wykorzystują do prowadzenia zajęć, telekonferencji, seminariów i e-konsultacji ze studentami kompleksowy pakiet Microsoft 365, w tym Microsoft Teams oraz inne, dostępne na rynku aplikacje lub oprogramowania jak np. Skype, FB Messenger, Whereby.

Studenci zagraniczni, którzy z różnych powodów nie przyjechali do Polski, dalej w pełni korzystają z praw studentów Akademii WSB i mają również możliwość pożytkowania tych zajęć oraz uzyskiwania zaliczeń. Również posiedzenia komisji habilitacyjnych, obrony prac doktorskich i dyplomowych organizowane są w formie zdalnej - z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, przy zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa tego procesu. W podobnej formie odbywają się posiedzenia Rad Dyscyplin Naukowych Akademii WSB, kiedy to procedowane są wnioski dotyczące postępowań doktorskich i habilitacyjnych.

Celem tych wszystkich działań jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Akademii WSB, ale przede wszystkim zagwarantowanie studentom studiów I i II stopnia, doktorantom i słuchaczom studiów MBA i podyplomowych kontynuacji kształcenia w najbardziej komfortowych warunkach. Czas epidemii spowodował radykalne przełamanie wszystkich schematów, do których byliśmy przyzwyczajeni.

- Wszystko poszło jak z płatka?

- Najtrudniejsze były pierwsze dwa tygodnie. Obecnie, po pierwszym szoku, nadszedł czas, by ulepszyć to, na co nigdy nie mieliśmy czasu lub wciąż odkładaliśmy na później.

Zmienił się też sposób patrzenia na doskonalenie zawodowe przeprowadzane drogą online, które do tej pory traktowano, zupełnie niesłusznie, jako gorsze. Epidemia obaliła te mity i pomogła dostrzeć możliwości odbywania certyfikowanych kursów bez wychodzenia z domu.

Generalnie: na skutek pandemii Internet zadomowi się w naszej percepcji jako alternatywna przestrzeń do budowania międzynarodowych wydarzeń szybciej, taniej i o szerszym zasięgu. Coraz więcej konferencji odbywa się w postaci zdalnej.

W najbliższym czasie – 5 czerwca 2020 r. – w Akademii organizujemy konferencję online "Project Management 2.0 – Sztuczna Inteligencja 2027", która stanowi platformę wymiany informacji między czołowymi postaciami w teorii i praktyki zarządzania projektami oraz sztucznej inteligencji. Uruchomiliśmy studia Master of Business Administration w partnerstwie z EY Academy of Business w wersji online. Zaproponowaliśmy również w tej formie studia Cloud Computing czy Menedżer w świecie VUCA. Pracujemy nad poszerzeniem tej oferty.

Z perspektywy funkcjonowania Akademii WSB mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że utrzymujemy wysoką jakość edukacji online. Pielęgnujemy też relacje mistrz-student, zwracając szczególną uwagę na otwartość wykładowców na wiedzę i doświadczenia, ale też emocje studentów, zdolność asymilacji nowości i zmienności oraz potwierdzanie i weryfikowanie wiedzy i kompetencji.

Teraz, jak nigdy wcześniej, potrzebujemy odwołać się do najważniejszego zasobu – ludzkiej innowacyjności. Ale nie po to, by dążyć do przywrócenia świata sprzed kryzysu, tylko po to, by zaprojektować dla tamtego świata dobrą alternatywę.

O tym, że pandemia to test przywództwa oraz lekcja pokory, w których kluczowa będzie umiejętność zachowania spokoju, tolerancja niepewności, troska o innych oraz umiejętność szybkiego dostosowywania się do dynamicznie zmieniających się warunków, dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB, rektor Akademii WSB z siedzibą w Dąbrowie Górniczej opowiadała w pierwszej części wywiadu.