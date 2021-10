Skomplikowane przepisy i strach pracodawców. Efekt? Niewykorzystany potencjał

Z badań wynika, że w Polsce z poważnymi ograniczeniami sprawności żyje blisko dwa i pół miliona Polaków. Ich współczynnik aktywności zawodowej wynosi zaledwie 28,8 proc. i należy do jednego z najniższych w Europie. Co przeszkadza w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami? Znana powszechnie biurokracja, skomplikowany język prawny, system orzecznictwa i nasza niewiedza.

Założony przez fundację Leżę i Pracuję start-up Zdalniacy przy wsparciu Huawei Polska pod koniec ubiegłego roku opublikował raport "Zdalniacy. Perspektywa Pracodawców na zatrudnianie Osób z niepełnosprawnościami".

Jak wyjaśnia Majka Lipiak, twórca agencji marketingowej Leżę i Pracuję, w przypadku zatrudniania osób z niepełnosprawnościami problemem jest brak odpowiedniej wiedzy z tym związanej.

Skomplikowane procedury prawne oraz nadmiernie rozbudowana biurokracja - to najczęstsze przeszkody na drodze do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami.

- Zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami to nadal trudność dla pracodawców. Boimy się tego, co nieznane. Bardzo często nie wiemy, jak się przywitać z osobą z niepełnosprawnością, a co dopiero zatrudniać taką osobę i borykać się z wszystkimi pytaniami, które pojawiają się na etapie formalizacji umowy - mówi Majka Lipiak, pomysłodawca i CEO agencji Leżę i Pracuję.

Majka Lipiak doskonale wie, o czym mówi. Od 2017 roku prowadzi agencję marketingową zatrudniającą osoby z niepełnosprawnościami. Jak podkreśla, największym problemem jest brak odpowiedniej wiedzy związanej z ich zatrudnianiem.

- Pracodawcy dziś nie wiedzą, jak traktować osoby z orzeczeniem o niezdolności do pracy. Czy powinny mieć one taryfę ulgową, skoro i tak pracują 7, a nie 8 godzin, mają 30, a nie 15 minut przerwy, 36 dni urlopu. Nie wiedzą, na ile mogą sobie pozwolić, by nie przekraczać ich granic, nie wykorzystywać ich. Tych pytań jest wiele - dodaje.

Z badań wynika, że w Polsce z poważnymi ograniczeniami sprawności żyje blisko dwa i pół miliona Polaków. Ich współczynnik aktywności zawodowej wynosi zaledwie 28,8 proc. i należy do jednego z najniższych w Europie.

Założony przez fundację Leżę i Pracuję start-up Zdalniacy przy wsparciu Huawei Polska pod koniec ubiegłego roku opublikował raport "Zdalniacy. Perspektywa Pracodawców na zatrudnianie Osób z niepełnosprawnościami". Badanie pokazało szanse, jakie osobom z niepełnosprawnościami dała pandemia (przede wszystkim upowszechnienie pracy zdalnej), ale także bariery, które stoją przed pracodawcami. Dwie najważniejsze? Skomplikowane procedury prawne oraz nadmiernie rozbudowana biurokracja - to najczęstsze przeszkody na drodze do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. - Na pewno problemem jest sam termin "niezdolny do pracy". Jeśli mikropracodawca dostaje CV i znajduje tam załączone orzeczenie o niepełnosprawności, w którym dostaje informację, że człowiek aplikujący na stanowisko jest niezdolny do pracy, już zaczyna zadawać sobie pytanie, po co ta aplikacja. Ktoś przecież stwierdził, że ta osoba jest niezdolna do pracy - wyjaśnia Lipiak. I sama podaje przykład z życia. - Podam jako przykład Krzyśka z mojego zespołu, który rusza tylko głową. Zgodnie z systemem jest niezdolny do pracy. Moim zdaniem powinien mieć wpisane w orzecznictwie: zdolny do pracy, jeśli pracodawca zapewni odpowiednie środowisko pracy. W jego przypadku rozwiązaniem są specjalne okulary, które kosztują 600 dolarów. Te okulary sprawiają, że jest on w stanie wykonywać większość obowiązków biurowych, administracyjnych ze swojego domu - wyjaśnia Majka Lipiak. - Po prostu brakuje przystępnej wiedzy, która w kilku krokach tłumaczyłaby pracodawcom drogę do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej - podsumowuje.

