Składki ZUS. Odroczenie spłat i uproszczony tryb mogą nie wystarczyć

Zgodnie z zarządzeniem ZUS, przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie terminu płatności składek o trzy miesiące.

O odroczeniu tym mówił też Mateusz Morawiecki w środę (18 marca) przedstawiając założenia tarczy antykryzysowej.

Przedsiębiorcy krytykują jednak to rozwiązanie wskazując, że odroczenie płatności to tylko przesuwanie kłopotów finansowych firmy w czasie.

- Zgodnie z nowym zarządzeniem ZUS, przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z uproszczonego wniosku o odroczenie terminu płatności składek o trzy miesiące, a także o zawieszenie lub wydłużenie spłaty należności w układach ratalnych. Zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych firm jest to naprawę trudny okres - mówi Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.



Jak dodaje, wniosek przygotowany przez ZUS to tylko jeden formularz, w którym wnioskodawca opisze w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Dokument będzie można złożyć poprzez Platformę Usług Elektronicznych, wysłać pocztą tradycyjną lub przekazać do specjalnych skrzynek w placówkach ZUS.

Zgodnie z zaproponowanymi rozwiązaniami odroczenie terminu płatności w uproszczonym trybie będzie dotyczyło wyłącznie składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r. Co ważne może on objąć także składki, których termin płatności już upłynął oraz zawartych już układów ratalnych i odroczeń z terminami płatności od marca do maja 2020 r.

- Przedsiębiorca, który skorzysta z odroczenia terminu płatności składek lub układów ratalnych może liczyć na wstrzymanie wdrażania postępowania przedegzekucyjnego, egzekucyjnego oraz stosowania sankcji - dodaje rzeczniczka.

Jakie składki możesz odroczyć?

Zgodnie z przepisami odroczenie może dotyczyć składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

- Złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności składek nie gwarantuje udzielenia tej ulgi. Jeżeli ZUS odmówi odroczenia, przedsiębiorca musi zapłacić należne składki wraz z odsetkami za zwłokę, naliczonymi do dnia zapłaty włącznie - czytamy w komunikacie ZUS.

Tarcza antykryzysowa z odroczeniem składek

CZYTAJ DALEJ »

W środę odbyło się posiedzenie zwołanej przez prezydenta Rady Gabinetowej poświęcone pakietowi pomocowemu dla gospodarki w związku z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa. Po posiedzeniu, premier Mateusz Morawiecki poinformował o powstaniu projektu pod nazwą: Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników w związku z pandemią wirusa SARS-Cov-2. Czytaj też: Powstał pakiet antykryzysowy - po pierwsze bezpieczeństwo pracowników Premier powtórzy na konferencji także ustalenia dotyczące odroczenia płatności składek na ZUS. O 3 miesiące będą mogły być odroczone płatności składek @zus_pl, a późniejsza ich spłata może zostać rozłożona na raty. pic.twitter.com/PqawoYGFN6 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 18, 2020 Mimo że tarcza antykryzysowa to najbardziej oczekiwany przez przedsiębiorców projekt rządowy od lat 90, jak twierdzi Grzegorz Baczewski, dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan, to firmy krytykują propozycję odroczenia płatności składek ZUS tylko na trzy miesiące. - Odsuwanie płatności ZUS i innych na trzy miesiące dla firm, które już widzą, że będą walczyć o życie co najmniej do końca roku, oraz kumulowanie im tych płatności na maj i czerwiec, to nawet nie jest plaster na krwawiąca ranę - mówił dla PulsHr.pl Baczyński. Czytaj też: Koronawirus w Polsce. Tarcza antykryzysowa ochroni miejsca pracy? - Jeśli, ktoś chce wyłożyć mikro- i mały biznes, to niech dalej lansuje pomysły "odroczenia płatności ZUS". Wówczas ci, którzy przetrwają teraz, mogą paść pod ciężarem skumulowanych długów w czasie odbudowy gospodarki. ZUS dla mikro- i małych firm należy zawiesić do czerwca (bez wliczania tego w okres składkowy) - ocenia z kolei Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.