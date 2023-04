Skarbówka ruszyła na kontrole do firm

Rośnie liczba kontroli celno-skarbowych w polskich firmach. Na jakich zasadach przeprowadzane są kontrole, jakie dokumenty są niezbędne i co grozi w przypadku naruszenia przepisów?

Ustawa Prawo przedsiębiorców dotyczy kontroli prowadzenia działalności gospodarczej. Ordynacja podatkowa reguluje kontrolę związaną z rozliczeniami podatkowymi z urzędem. Z kolei Ustawa o KAS odnosi się do spraw związanych z dużymi nadużyciami lub oszustwami na większą skalę. W zależności od podstawy kontroli pracownicy skarbówki mają różne prawa i obowiązki.

Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, w pierwszej połowie 2022 roku przeprowadzono 1967 kontroli celno-skarbowych. To o 14,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku – wtedy ta liczba wyniosła 1721. W tym roku audytów podatkowych ma być więcej.

Aktualnie Urząd Skarbowy ma w pewnych aspektach uprawnienia szersze niż prokuratura. Polski Ład nie tylko wprowadził potężne zmiany w zakresie obowiązków podatkowych dla przedsiębiorców, ale także wyposażył fiskusa w nowe narzędzia kontroli i wachlarz sankcji, które mają na celu zabezpieczenie źródeł wpływów do budżetu Skarbu Państwa.

1 lipca 2022 roku weszły w życie nowe przepisy, które rozszerzają uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z nimi jednostka będzie uprawniona do przejrzenia stanu konta bankowego dowolnej osoby fizycznej i firmy. I chociaż Ministerstwo Finansów uspokaja, że nowe regulacje dotyczące rozszerzenia uprawnień Krajowej Administracji Skarbowej będą wykorzystywane tylko w przypadkach uzasadnionych, narzędzia te mogą budzić poważne obawy podatników.

- Wiele wskazuje na to, że w 2023 roku będzie jeszcze więcej kontroli niż w roku poprzednim. Niektórzy przedsiębiorcy boją się korzystać z nowych ulg i odliczeń. Może to być wynikiem obaw o konsekwencje finansowe związane z ewentualnymi nieprawidłowościami przy rozliczaniu podatków i prowadzeniu dokumentacji firmowej. A zakres weryfikacyjny jest bardzo obszerny – tłumaczy Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT, producenta programu SaldeoSMART.

Jakie dokumenty trzeba przygotować do kontroli?

Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej mogą weryfikować różnego rodzaju dokumenty, w tym:

dokumenty księgowe, czyli księgi rachunkowe, ewidencje VAT, ryczałt ewidencjonowany, rejestr zakupów i sprzedaży, zestawienia sald, faktury VAT,

dokumenty związane z płatnościami podatkowymi: deklaracje podatkowe, zeznania roczne, rozliczenia z ZUS, PIT, CIT, VAT,

dokumenty dotyczące zatrudnienia pracowników, takie jak np. umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, listy płac, zaświadczenia o zatrudnieniu,

dokumenty dotyczące inwestycji, w tym umowy z wykonawcami, faktury za materiały, rachunki za usługi.

Kontrolujący mogą również sprawdzać inne dokumenty, które pozwalają na ustalenie prawidłowości opodatkowania podmiotu kontrolowanego. W części przypadków planowane przeprowadzenie kontroli w firmie poprzedza oficjalne pismo, ale nie jest to regułą. Prawo zakłada bowiem sytuacje, w których przedsiębiorca nie będzie miał czasu na przygotowanie się do audytu.

Z zapowiedzią czy bez? Kontrole przedsiębiorców w Polsce

W Polsce kontrole podatkowe mogą być przeprowadzane zarówno z zapowiedzią, jak i bez zapowiedzi. Oba te rodzaje reguluje Ordynacja podatkowa, a konkretnie art. 49a.

Kontrola z zapowiedzią może zostać przeprowadzona po uprzednim powiadomieniu podatnika o planowanej wizycie. Powiadomienie musi zawierać m.in. informacje o przedmiocie i celu kontroli, terminie wizyty oraz o przysługujących prawach i obowiązkach podatnika. Natomiast niezapowiedziana kontrola może zostać przeprowadzona w sytuacji, gdy istnieją przesłanki do podejrzenia, że podatnik narusza przepisy podatkowe lub z premedytacją ukrywa informacje dotyczące swojej działalności gospodarczej. Kontrolujący mogą wówczas wejść na teren przedsiębiorstwa i przeprowadzić kontrolę bez wcześniejszego powiadomienia podatnika.

Rodzaje kar za naruszenie przepisów podatkowych reguluje Ordynacja podatkowa. Są proporcjonalne do rodzaju naruszenia i nieprawidłowości popełnionych przez podatnika. Przykładowe kary za naruszenia podatkowe to:

kara grzywny,

kara pozbawienia wolności,

kara grzywny oraz pozbawienia wolności,

kara dodatkowa w postaci utraty przedmiotów, na których popełniono naruszenie.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl