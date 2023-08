Skąd wzięła się nagła moda na ryczałt? Jest proste wyjaśnienie

Jak podaje Business Insider Polska, aż 1,7 miliona podatników zdecydowało się rozliczyć za rok 2022 przy użyciu ryczałtu. W porównaniu z rokiem poprzednim, liczba ta zwiększyła się o 200 tysięcy osób, a wpływy z podatku skoczyły z 5,19 mld zł w 2021 r. do 15,03 mld zł w 2022 r.

Już przed 2023 rokiem większość osób preferowała ryczałt jako formę opodatkowania w przypadku najmu prywatnego. W ryczałcie obowiązuje zasada, że jeśli nie można jednoznacznie przyporządkować danej aktywności podatnika do konkretnej stawki, można zastosować stawkę 8,5 proc.

Największa grupa podatników to ci, którzy płacą 8,5 proc. podatku – w 2021 r. było ich 1,044 mln, a w 2022 r. 1, 148 mln. To zjawisko nie jest jednak zaskakujące i można je wyjaśnić z kilku powodów.

Ponad 300 tys. podatników opodatkowuje swoje przychody na zasadzie ryczałtu według stawki 5,5 proc., natomiast 254 tys. podatników korzysta z ryczałtu o stawce 3 proc. Ryczałt pozwala obniżyć podatek od razu, co czyni go atrakcyjną opcją dla wielu przedsiębiorców. Statystyki pokazują również wzrost popularności ryczałtu wśród podatników, którzy stosują stawki 12,5 proc. i 15 proc. jako formę opodatkowania.

Atrakcyjność ryczałtu rośnie, choć nie jest to rozwiązanie bez wad

Od dwóch lat rośnie atrakcyjność ryczałtu jako formy opodatkowania. W 2021 roku zwiększono limit rocznych przychodów do 2 mln euro i rozszerzono definicje wolnych zawodów. Dodatkowo, obniżono stawkę dla niektórych usług IT z 17 proc. do 15 proc.

1 stycznia 2022 r. wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu, nastąpił kolejny etap obniżenia stawek ryczałtu. Stawka dla zawodów medycznych zmniejszyła się do 14 proc. Podatnicy świadczący niektóre usługi IT skorzystali z obniżonej stawki 12 proc., a niektóre usługi informatyczne zostały objęte jeszcze niższą stawką 8,5 proc.

Ryczałtowcy skorzystali też na zmianach w składce zdrowotnej. Płacą ją w zależności od wysokości przychodu - po przekroczeniu 300 tys. zł przychodu rocznie, składka jest na stałym poziomie, aż do limitu ryczałtu, który wynosi ponad 9 mln zł przychodu.

Ryczałt ma jedną zasadniczą wadę: niepewność co do stawki podatkowej. Rafał Polit z Vialto Partners tłumaczy w rozmowie z Business Insiderem Polska, że stawka ryczałtu dla niektórych działalności zależy od odpowiedniego kodu PKWiU, co może wprowadzać niepewność dla przedsiębiorców przy klasyfikowaniu swojej działalności i ustalaniu odpowiedniej stawki podatkowej.

Podatnicy mają możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym ze stawką ryczałtu poprzez złożenie wniosku o interpretację indywidualną, choć jest to proces czasochłonny. Polit zaleca uzyskanie klasyfikacji statycznej GUS przed decyzją o formie opodatkowania, co może trwać nawet 9 miesięcy.

