Skąd wziąć pieniądze na inwestycje? Odpowiedź poznamy w Katowicach

Niski poziom inwestycji jest od kilku lat piętą achillesową polskiej gospodarki. Problemem nie jest brak gotówki – zarówno firmy, jak i obywatele mają zamrożone spore jej zasoby. O tym, jak je uruchomić i jakie instrumenty finansowania oferuje rynek finansowy porozmawiamy podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.





Adam Sofuł

Adam Sofuł • 11 wrz 2021 7:08





Dobra koniunktura na warszawskiej giełdzie sprawia, że coraz więcej firm szuka właśnie tam finansowania Fot. PTWP, Piotr Waniorek

Finansowanie inwestycji nie powinno stanowić problemu – z jednej strony rekordowo niskie stopy procentowe nie są zbyt wysoką barierą w dostępie do pieniędzy, z drugiej niezła koniunktura na giełdzie sprawiła, że parkiet ponownie staje się atrakcyjnym miejscem do pozyskania finansowania. Sposobem na pozyskanie niezbędnej gotówki na rozwój może być też emisja obligacji.

O tym, które z tych źródeł finansowanie jest w obecnym czasie najlepsze, będą dyskutowali 20 września w Katowicach uczestnicy sesji „Rynek finansowy a gospodarka” w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego. W debacie wezmą udział m.in. Zbigniew Jagiełło, b. prezes PKO BP, obecnie członek rady nadzorczej spółki Polski Standard Płatności, Ewa Łuniewska, wiceprezes ING Banku Śląskiego, Marcin Petrykowski, prezes Atende, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, Jarosław Skorulski, prezes BNP Paribas TFI oraz Dariusz Szwed, wiceprezes Alior Banku. Sesje moderować będzie Alina Wołoszyn, partner i szef działu Deal Advisory oraz zespołu ds. finansowania KPMG w Polsce.

W debacie pewnie nie zabraknie wątku sytuacji sektora bankowego, przeżywającego trudniejsze chwile za sprawą niskich stóp procentowych i zdolności do finansowania rozwoju gospodarczego. Uczestnicy dyskusji będą się również zastanawiać jakie nowe instrumenty finansowe można by wprowadzić na polski rynek, by ożywić inwestycje, zwłaszcza we wciąż bardzo niepewnych ze względu na niewygasłą pandemię czasach.

Europejski Kongres Gospodarczy zawsze był miejscem, w którym zderzają się różne punkty widzenia. Tak będzie i w tym przypadku, gdzie potencjalni „dawcy” finansowania, czyli sektor finansowy, spotka się „biorcami” czyli biznesem. Tylko uwzględnienie różnych punktów widzenia pozwala wypracować optymalne rozwiązania, a EKG to najlepsze miejsce do takich dyskusji.

