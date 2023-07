Siedzą na ławce rezerwowych i dostają pieniądze, nic nie robiąc. W IT to standard

Pojęcie ławki rezerwowych w branży IT dotyczy specjalistów, którzy ukończyli projekt, a firma nie ma dla nich jeszcze nowego zadania. Jak wygląda to w praktyce, kto trafia na ławkę rezerwowych i jak długo na niej przebywa?

To rozwiązanie jest coraz bardziej popularne w firmach, ponieważ ogranicza rotację specjalistów IT w organizacji, co jest istotne szczególnie w czasie spowolnienia gospodarczego.

Problematyczna jest sytuacja, gdy pobyt na ławce przedłuża się i dodatkowo specjalista nie widzi perspektywy wzięcia udziału w kolejnym projekcie w najbliższym czasie.

Koncepcja ławki rezerwowych w IT funkcjonuje od wielu lat i nie ma żadnego związku z obecnym spowolnieniem w branży IT. Mateusz Styburski, ekspert SoDA, CEO G-Group.dev mówi, że pomysł powstał w czasach prężnego rozwoju sektora i był odpowiedzią na potrzeby rynku.

Pojęcie ławki rezerwowych w branży IT dotyczy specjalistów, którzy ukończyli projekt, a firma nie ma dla nich jeszcze nowego zadania. Jak to działa? Pracownicy, podobnie jak piłkarze podczas meczu, czekają na ławce rezerwowych, by wejść na boisko i dołączyć do gry. To rozwiązanie jest dość popularne w firmach, ponieważ ogranicza rotację specjalistów IT.

- Dla rozwoju agencji software’owych kluczem do sukcesu jest zdolność do szybkiego rozpoczęcia pracy nad projektem. W czasach dynamicznego rozwoju software house’ów, które, w dużym uproszczeniu, zawsze dostarczają zespół do realizacji projektu (niezależnie od modelu, w jakim działają), firmy IT zatrudniały pracowników, nawet gdy nie miały dla nich projektu. Brak specjalistów na rynku i wynikający z tego długi proces rekrutacji zachęcał firmy do pozyskiwania ekspertów (głównie programistów) „na zapas”. Z tego powodu szczególnie większe organizacje budowały całkiem spore zespoły siedzące na ławce, gotowe do niezwłocznego rozpoczęcia pracy nad projektem. Tworzyły w ten sposób przewagę konkurencyjną – wyjaśnia Mateusz Styburski.