Sieci handlowe też rekrutują zdalnie

Trwa dyskusja o tym, jak będzie wyglądać świat po pandemii. Eksperci podkreślają, że HR zmieni się. Okazuje się, że nawet w Lidlu - gdzie, jak podkreśla Wolfgang Hennen liczą się kontakty twarzą w twarz, bezpośrednia interakcja i „bycie w terenie” - korzystają z nowinek technologicznych.

Autor:Justyna Koc

• 18 wrz 2020 6:00





Wolfgang Hennen, członek zarządu Lidl Polska, odpowiedzialny za pion personalny. (Fot. mat. pras.)

Rynek pracy na bieżąco reaguje na wszelkie zmiany społeczno-gospodarcze. W tej chwili dzieje się to szczególnie dynamicznie, a w ślad za nim zmianie ulega również podejście HR i jego narzędzia.

- Z naszej perspektywy pandemia przyspieszyła to, co powoli już się działo – z jednej strony przechodzenie na zdalne formy pracy czy zdalne formy rekrutacji. Okazuje się, że jest to możliwe, a zadania i procesy pozostają w pełni wartościowe. To dobry czas, aby jeszcze bardziej skupić się na tego typu narzędziach i je udoskonalać - komentuje Wolfgang Hennen, członek zarządu Lidl Polska, odpowiedzialny za pion personalny.

Z drugiej strony - jak zaznacza Wolfgang Hennen - znaczenie kontaktów twarzą w twarz, bezpośredniej interakcji międzyludzkiej i „bycia w terenie” istotnie wzrosło.

- W Lidlu utwierdziliśmy się w tym, co podkreślamy od lat, że podstawą sprawnego funkcjonowania firmy są ludzie, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu i odpowiedzialnemu podejściu do pracy sprawiają, że firma niezależnie od sytuacji dobrze funkcjonuje - dodaje.

HR coraz bliżej biznesu

Przed pandemią na rynku pojawiały się opinie, że HR-owcy powinni wyjść zza biurek i zająć się biznesem. Są firmy, gdzie rola HR-u jest bardzo duża, a HR-owcy są doradcami biznesu, są jednak i takie, gdzie HR traktowany narzędziowo i transakcyjnie.

- Uważam, że piony personalne w firmach powinny ściśle współpracować z biznesem. W Lidl Polska, jeszcze przed pandemią stworzyliśmy nowe stanowiska HR Bussiness Partnerów, które mają wspierać biznes i być łącznikiem, który sprawi, że procesy personalne będą odpowiadały na potrzeby organizacji - mówi Wolfgang Hennen.

- Pandemia natomiast pokazała, że biznes i HR razem są w stanie działać jeszcze skuteczniej i szybciej - dodaje.

Wolfgang Hennen ocenia też, że koronakryzys pokazał nam, że zdecydowane działania, proste procesy i odwaga do podejmowania wyzwań pozwalają przetrwać każdy kryzys.

HR w świecie online

Z uwagi na formę prowadzonej przez Lidl działalności, jaką jest sprzedaż detaliczna, zasadnicza część pracy odbywa się offline - chodzi o obsługę klientów w sklepach, pracę w centrach dystrybucyjnych oraz w wielu działach centrali, gdzie nie może odbywać się zdalnie. Gdzie jest to możliwe pracownicy Lidla pracują online.

