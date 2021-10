Sieć postawiła na bezobsługowe sklepy. Kasjerzy są zbędni

Sklepy bez kasjerów to już nie przyszłość, a teraźniejszość. Bezobsługowy sklep Żappka Store jest dostępny w czterech lokalizacjach: dwa w Poznaniu, w Krakowie i Warszawie. Koncept pozwala na zakup przekąski lub napoju w ciągu kilku sekund, bez kolejek, bez gotówki ani kontaktu z obsługą.

Żappka Store to bezobsługowe sklepy sieci Żabka (Fot. PAP/Radek Pietruszka)

Żappka Store to bezobsługowe sklepy sieci Żabka. Format został opracowany z myślą o lokalizacjach, w których nie ma możliwości otwarcia standardowego sklepu Żabka lub jest ona bardzo ograniczona, jak w przypadku dworców kolejowych.

Koncept jest oparty na najnowszych technologiach, takich jak zaawansowane modele przetwarzania obrazu przy wykorzystaniu algorytmów sztucznej inteligencji do obsługi klienta oraz inteligentne rozwiązania do zarządzania zasilaniem, bezpieczeństwem i dostępnością sklepu. W projekcie wykorzystano technologię opartą o AI, która powstała dzięki współpracy Żabki Future z amerykańską firmą technologiczną AiFi.

W każdej placówce znaleźć można około 500 różnych produktów, wśród nich słodycze, dania gotowe, przekąski słone i słodkie oraz napoje, także gorącą, świeżo mieloną kawę z ekspresu (Fot. mat. pras.)

By zrobić zakupy, wystarczy smartfon z zainstalowaną aplikacją żappka oraz aktywacja usługi Żappka Pay. Przed wejściem do Żappka Store aplikacja wygeneruje jednorazowy, przypisany do punktu kod QR, który należy zeskanować na czytniku przy drzwiach. Po zeskanowaniu kodu, drzwi otworzą się automatycznie.

Zamontowany w Żappka Store system kamer, wykorzystujący algorytmy m.in. deep learning, rozpozna zdjęte z półek produkty, naliczy odpowiednią kwotę, po czym sfinalizuje płatność za pomocą podpiętej do Żappka Pay karty płatniczej. System nie identyfikuje klientów, nie zapamiętuje również obrazu, co gwarantuje pełne zachowanie prywatności i bezpieczeństwo. W praktyce oznacza to, że kasjerzy są zbędni.

Przypomnijmy, sieć Żabka ma ponad 7,5 tys. placówek prowadzonych przez ponad 6 tys. franczyzobiorców pod marką Żabka.

