Sezon na podwyżki się skończył. Niebawem odczujemy to w portfelach

KDS

• 14 wrz 2022 11:39





Jak wynika z badania firmy rekrutacyjnej Personnel Service, już co druga firma w Polsce nie planuje podwyżek i nowych benefitów dla pracowników w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Przyczyna to ochłodzenie gospodarki. Inflacja w sierpniu wyniosła 16,1 proc., rosnąc z poziomu 15,6 proc. w lipcu (fot. Unsplash/Arno Senoner)

Co druga firma w Polsce nie planuje podwyżek i nowych benefitów dla pracowników w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Sytuacja jest najtrudniejsza w mikrofiramch gdzie już 3 na 4 przedsiębiorców zatrudniających do 9 osób nie podwyższy pensji ani nie zaoferuje nowych benefitów. Na tego typu dodatki mogą liczyć pracownicy tylko największych firm.

To efekt ochłodzenia gospodarki i niepewności ekonomicznej, która dotyczy zwłaszcza mikrofirm.

Jak podał GUS, w sierpniu odnotowaliśmy kolejny wzrost inflacji. Ta wyniosła 16,1 proc., rosnąc z poziomu 15,6 proc. w lipcu. Najbardziej wzrosły ceny żywności (o 1,6 proc.) oraz nośników energii, w tym węgla i gazu ziemnego - o 3,7 proc.

Z badania Personnel Service wynika, że połowa firm nie planuje podwyżek ani nowych benefitów dla pracowników. Taką opcję rozważa co piąty przedsiębiorca, a 12 proc. zdecydowanie zakłada, że wypłaci pieniądze lub rozszerzy pakiet benefitów. Największe szanse na dodatki mają zatrudnieni w największych firmach. Co piąty duży przedsiębiorca zatrudniający ponad 250 osób zdecydowanie planuje nowe świadczenia płacowe lub pozapłacowe. W przypadku firm do 9 pracowników ten odsetek spada do zaledwie 3 proc.

– Taki stan nie dziwi. Największe firmy czy korporacje są bardziej odporne na czynniki makroekonomiczne i świadome konieczności dbania o kadrę nawet w tym trudnym momencie. A dodatki finansowe i pozafinansowe zwiększają lojalność pracowników. Z badania amerykańskiej firmy MetLife wynika, że szeroki zakres benefitów zatrzymałby na dłużej w firmie aż trzy czwarte pracowników. Mikrofirmy nie mają teraz narzędzi do rozszerzania swojej oferty. Przedsiębiorcy zatrudniający do 9 osób włączyli raczej tryb przetrwania, co oznacza, że kluczowe jest utrzymanie dotychczasowej kondycji firmy i ograniczanie wydatków, a nie ich zwiększanie – mówi Krzysztof Inglot z Personnel Service.

Takie dodatki oferują firmy

Wśród firm, które raczej lub zdecydowanie planują dodatki płacowe lub pozapłacowe dla pracowników na pierwszym miejscu króluje premia. Chce ją wręczyć 24 proc. przedsiębiorców. Na stałą podwyżkę wynagrodzenia zdecyduje się co piąta firma, również co piąta wypłaci benefity z okazji rocznic pracy dla wybranych osób. Widać zatem, że w pierwszej trójce benefitów płacowych zdecydowanie większą rolę odgrywają jednorazowe wypłaty, niż stała podwyżka wynagrodzenia. Czytaj więcej: Groźne zjawisko w firmach. Ponad 1/4 Polaków już to czuje Pracodawcy, którzy nadal mają z tyłu głowy doświadczenia pandemii, tuż za podium wskazali rozbudowany pakiet opieki medycznej jako benefit, który planują oferować pracownikom. Wskazało tak 19 proc. firm. Mniej popularne jest wsparcie psychologiczne, które zamierza oferować 13 proc. pracodawców. Co ciekawe, 17 proc. firm wskazuje możliwość pracy zdalnej przez 2-3 dni w tygodniu jako nowy benefit, choć wydawało się, że pandemia uczyniła to już standardem, do którego wszyscy zdążyli się przyzwyczaić. 16 proc. firm planuje wspierać finansowo pasje pracowników, choć ten dodatek nie cieszy się popularnością wśród zatrudnionych i tylko 6 proc. osób wskazuje, że właśnie na taki benefit liczy. W związku z wysoką inflacją i rosnącymi cenami żywności 15 proc. firm zdecyduje się na darmowe wyżywienie w pracy jako dodatek dla pracujących. Taki sam odsetek rozważy 4-dniowy tydzień pracy, który nadal wydaje się raczej pieśnią przyszłości dla naszego rynku oraz dofinansuje wydatki na paliwo dla dojeżdżających do pracy. Czytaj więcej: Będą dwie dodatkowe przerwy w pracy. Nowe przepisy Najmniej popularne wśród pracodawców są nielimitowane dni urlopowe, które rozważa tylko 9 proc. firm. Co dziesiąty pracodawca bierze pod uwagę dopłacanie do zdalnych form rozrywki, jak Netflix oraz dodatkowe dni wolne w roku. Zobacz nasze najnowsze 1x1! Odpowiada Krzysztof Inglot, założyciel i prezes Personnel Service….

