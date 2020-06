Seniorzy do pracy! Organizacje pracodawców i związki zawodowe podpisały porozumienie

W 2018 roku liczba osób powyżej 60. roku życia wyniosła ponad 9 milionów (9 508 400 osób). Co roku jest ich więcej. Z prognoz Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2050 r. w Polsce będzie mieszkać 13,7 mln osób w starszym wieku (wzrost w stosunku do roku 2018 o 44,1 proc.). Będą stanowić już 40,4 proc. społeczeństwa.

Jak wynika z analiz GUS, osoby starsze są w zdecydowanej większości nieaktywne zawodowo. W 2018 roku biernych zawodowo było 86 proc. seniorów. W 2018 roku było ich o 195 tysięcy więcej niż w roku 2017. Mniej aktywne zawodowo są kobiety. Wśród kobiet w wieku 60 lat i więcej odsetek biernych zawodowo w 2018 r. przekroczył 92 proc., natomiast wskaźnik ten dla mężczyzn w analizowanej grupie wieku wyniósł 77,6 proc.

Słabszy wynik kobiet jest spowodowany przede wszystkim zróżnicowaniem wieku przechodzenia na emeryturę - wśród kobiet wiek ten wynosi 60 lat, natomiast wśród mężczyzn - 65 lat. W związku z tym mężczyźni pozostają dłużej na rynku pracy.

- Dlatego kluczową rolę w najbliższych latach odgrywać będzie aktywizacja w niedostatecznym stopniu wykorzystywanych dotąd, m.in. osób starszych. Pracodawcy muszą nauczyć się wykorzystywać umiejętności i doświadczenie starszych ludzi w sposób dostosowany do ich wieku i stanu zdrowia. Dobrych praktyk w tym zakresie dostarczają doświadczenia wielu krajów europejskich, ale i polskich firm, a dyskusje prowadzone na forum europejskim zostały pogłębione postulatami partnerów społecznych - wskazują eksperci Lewiatana.

By wesprzeć osoby starsze w funkcjonowaniu na rynku pracy Konfederacja Lewiatan, Forum Związków Zawodowych, OPZZ, NSZZ „Solidarność”, Pracodawcy RP, BCC i Związek Rzemiosła Polskiego przyjęły porozumienie w sprawie aktywnego starzenia się. Dokument ten proponuje szereg rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się w Polsce, dodatkowo zobowiązuje sygnatariuszy do podejmowania w tym celu działań w dialogu z władzami.

Do najważniejszych zadań zaliczono w nim: poprawę warunków zatrudnienia, wspieranie zatrudnienia osób starszych, zarządzanie umiejętnościami i kompetencjami, promowanie zdrowia w miejscu pracy i poza nim, podniesienie świadomości i zrozumienie wyzwań i możliwości wynikających ze zmian demograficznych wśród pracodawców i pracowników oraz promocja i monitorowanie porozumienia.

- Porozumienie ma jeszcze większe znaczenie w okresie zagrożenia COVID 19, kiedy aktywność zawodowa osób starszych jest obarczona dodatkowym ryzykiem - podkreśla prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, który w zespole prawa pracy RDS prowadził negocjacje dotyczące przyjęciem porozumienia.

Jak dodaje, porozumienie jest implementacją zobowiązań europejskich dla wdrożenia szczególnych rozwiązań, które pomogą w wydłużaniu aktywności zawodowej osób starszych. Wynegocjowane jeszcze pod koniec 2019 roku, z powodu pandemii podpisane zostało dopiero teraz, ale jego elementy, takie jak promocja pracy zdalnej i poprawa warunków pracy osób starszych są w obecnej sytuacji szczególnie aktualne.

Oni dają przykład

Przykładów firm, które doceniają doświadczenie seniorów jest bardzo wiele. Już kilka lat temu IKEA czy McDonald's zaczęły kusić kampaniami i specjalnymi ofertami pracy osoby starsze. Sieć sklepów Biedronka na początku 2018 roku poinformowała o nowym projekcie skierowanym m.in. do starszych kandydatów do pracy. Stworzyła dwa nowe stanowiska pracy - kasjer oraz pracownik sklepu. Co najważniejsze, uwzględniła w nich uwagi płynące od kandydatów, także osób starszych. Jak tłumaczyli wtedy przedstawiciele sieci, w ten sposób Biedronka chciała w większym stopniu uelastycznić ofertę zatrudnienia.

Doświadczonych pracowników w policji docenić chce również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Chcemy zatrzymać w policji grupę najlepszych, najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy, którzy nabyli już uprawnienia emerytalne. Przygotowujemy atrakcyjne rozwiązania finansowe, żeby tych najlepszych w służbie zatrzymać - mówił na antenie TVP Info Mariusz Kamiński, szef tego resortu.