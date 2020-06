Sektor usług nowoczesnych ewoluuje. Już nie liczba, a jakość pracowników ma znaczenie

Sektor usług nowoczesnych w Polsce tworzy obecnie 1513 centrów obsługi procesów biznesowych (BPO), usług wspólnych (SSC/GBS), IT oraz centrów badawczo-rozwojowych (R&D).

Do niedawna jednym z głównych argumentów na rzecz lokowania kolejnych inwestycji w Polsce była dostępność dużej liczby dobrze wykształconych pracowników i relatywnie niskie koszty pracy.

Obecnie coraz częściej jest to tak zwana bliskość kulturowa, znajomość języków obcych i kreatywność pracowników. Choć nie pomaga niedostosowany do potrzeb rynku pracy system edukacji.

W 2019 r. powstały 53 nowe centra, z czego 19 zostało stworzonych przez polskie firmy. Najwięcej inwestorów zagranicznych (9) pochodziło z USA. W ciągu ostatniego roku pod względem zatrudnienia branża urosła o 10 proc. tworząc łącznie 338 tys. miejsc pracy. Mówiąc o branży usług nowoczesnych, trzeba mieć świadomość, że mają one międzynarodowy charakter - 71 proc. podmiotów należy do firm zagranicznych a gros centrów usług biznesowych świadczy je na rzecz klientów z całego świata.

Centra rosną

- Nowoczesne usługi biznesowe mają duży udział w wydostawaniu się Polski z pułapki średniego dochodu, a Polska wraz ze swoją ofertą staje się jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji. Warto podkreślić, że obecnie blisko co piąta firma z listy Fortune Global 500 zainwestowała w Polsce. Jest to dobitny przykład na to, że jako rynek osiągnęliśmy dojrzałość. Świadczymy coraz bardziej złożone usługi, wymagające wysokich kwalifikacji - mówi Wojciech Popławski, wiceprezes ABSL, Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych.

Z raportu wynika, że systematycznie wzrasta zaawansowanie usług świadczonych przez centra działające w Polsce. To przekłada się na wzrost wartości dodanej i czyni branżę ważnym eksporterem z wartością eksportu na poziomie 19,80 mld dolarów. Eksperci ABSL zaznaczają, że dane wskazują na wejście Polski w nowy etap rozwoju rynku. Wskaźnik przyrostu nowych miejsc pracy nieznacznie się obniżył i jednocześnie zwiększyła się liczba miejsc wymagających wyższych kwalifikacji. O ile początkowo wykonywano na rzecz międzynarodowych korporacji głównie prace administracyjne, dziś są to coraz bardziej skomplikowane procesy biznesowe, usługi IT oraz badania i rozwój. Wraz z rosnącą specjalizacją rosną też płace.

- Otwartość na zmiany oraz chęć poszerzania kompetencji będą teraz jednym z kluczowych elementów, jeżeli chodzi o rynek pracownika. Zwiększona liczba miejsc pracy, wymagających wyższych kwalifikacji jest tego dowodem. Od cyfryzacji w pracy nie uciekniemy i pracownicy powinni aktywnie uczestniczyć w szkoleniach, aby podwyższać swoje umiejętności i stawać się konkurencyjnymi na rynku - komentuje Edyta Janas, business development director, Randstad Sourceright EMEA. Co przyciąga inwestorów Pośród 970 firm posiadających w Polsce centra usług biznesowych, 71 proc. to inwestorzy zagraniczni zatrudniający czterech na pięciu pracowników branży (82 proc.). Do niedawna jednym z głównych argumentów na rzecz lokowania kolejnych inwestycji w Polsce była dostępność dużej liczby dobrze wykształconych pracowników i relatywnie niskie koszty pracy, w porównaniu z bardziej rozwiniętymi i zamożniejszymi rynkami. Obecnie inwestorów do Polski przyciąga tzw. bliskość kulturowa, znajomość języków obcych i kreatywność pracowników. Paradoksalnie, bodźcem do dalszego rozwoju branży w Polsce może być obecna pandemia. Centra usług nowoczesnych udowodniły swoją skuteczność i odporność na kryzysy, błyskawicznie przechodząc w tryb pracy zdalnej, zachowując ciągłość i jakość działania. Czytaj więcej: Nowe standardy, stare problemy. Pogłoski o rewolucji na rynku pracy są przesadzone Rozwojowi sprzyjać będzie tzw. nearshoring, czyli zlecanie obsługi biznesu podmiotom geograficznie bliższym miejscu jego prowadzenia. Tendencja do skracania łańcuchów dostaw w światowej gospodarce może spowodować, że centra w Polsce przejmą zlecenia płynące do tej pory do Azji. Spodziewa się tego blisko połowa (45 proc.) badanych przez ABSL firm. Istotnym czynnikiem przyciągającym nowe inwestycje w sektorze usług nowoczesnych jest też dostępność powierzchni biurowych oraz ich wysoki standard. Obecnie na rynku dostępnych jest 11 mln metrów kwadratowych powierzchni. Pod tym względem Polska jest zdecydowanym liderem wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. - Nowoczesne usługi dla biznesu są kluczowe, jeśli chodzi o rozwój polskiego rynku biurowego. Według danych JLL tylko w ubiegłym roku najemcy z tej branży wynajęli 400 000 mkw. odpowiadając tym samym za 25 proc. łącznego popytu w Polsce i aż 54 proc. zapotrzebowania na biura na głównych rynkach poza Warszawą - podkreśla Anna Młyniec, dyrektor działu wynajmu powierzchni biurowych i reprezentacji najemcy w JLL. - Fakt, że w polskich miastach są realizowane wysokiej jakości budynki biurowe, zaprojektowane i przystosowane do potrzeb sektora, jest dodatkowym atutem dla tego typu inwestycji. Ten aspekt będzie szczególnie ważny w momencie, kiedy firmy BPO/SSC zaczną ponownie dywersyfikować portfolio swoich lokalizacji. Wiemy, że Polska będzie dla nich bardzo atrakcyjnym krajem i wierzymy, że tak jak dotychczas okaże się lokalizacją pierwszego wyboru - dodaje. Bariery do pokonania Autorzy raportu wskazują również na przeszkody, jakie mogą spowolnić rozwój branży. Jedną z nich będzie wspomniana wyczerpująca się pula pracowników. Szczególnie, że wraz ze stopniem skomplikowania świadczonych w Polsce usług rosną wymagane do ich realizacji kwalifikacje. Raport wskazuje tu na niewydolność systemu edukacji i konieczność doszkalania pracowników przez pracodawców. - W rozwoju gospodarczym państw kluczowy jest system edukacji, przystosowany do oczekiwań rynku pracy i rosnących wymogów pracodawców. Jeśli chcemy tworzyć miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji, musimy budować przewagę konkurencyjną na bazie nowoczesnej edukacji. Dziś zbyt często na pracodawcach spoczywa konieczność kształcenia pracowników wchodzących na rynek - Wojciech Popławski z ABSL. Na plany inwestycyjne i rozwijanie biznesu w Polsce duży wpływ ma stabilność legislacyjna. Zgodnie z zawartymi w raporcie konkluzjami, w ciągu najbliższego roku będzie to najpoważniejsza przeszkoda w rozwoju sektora. W dużym stopniu ma to związek z turbulencjami i nowymi regulacjami związanymi z kryzysem pandemicznym, ale też z ogólnym poziomem stabilności polskiego systemu prawnego.