Sekretne życie sprzętów służbowych. Kiedy laptop nie służy tylko do pracy

Wysyłanie i odbieranie prywatnej poczty, robienie zakupów, przeglądanie mediów społecznościowych czy robienie zakupów online to czynności, do jakich najczęściej wykorzystujemy służbowy sprzęt.

Funkcjonalność sprzętu służbowego zwłaszcza w dobie home office, gdzie granice między pracą a życiem osobistym mogą łatwo się zatrzeć, często ulega zmianie. Prawie 60 proc. polskich pracowników korzysta z nich również w celach prywatnych. Odsetek ten jest jeszcze wyższy w przypadku dyrektorów czy managerów - wynosi 65,8 proc.

Do jakich celów zatem pracownicy wykorzystują sprzęt służbowy? Najczęściej znajdują się wśród nich wysyłanie i odbieranie prywatnej poczty, robienie zakupów, przeglądanie mediów społecznościowych, czy robienie zakupów online. Jedno jest jednak pewne – sprzęt służbowy wykorzystywany jest intensywnej, a środowisko domowe może sprzyjać awariom spowodowanym np. wylaniem herbaty na komputer czy upadkiem telefonu.

Podobne wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez Krajowy Rejestr Długów i serwis ChronPESEL.pl. Prawie połowa pracowników biorących w nim udział (46 proc.) przyznaje się, że pożytkuje sprzęt służbowy nie tylko do czynności związanych z pracą. Wśród aktywności ankietowani najczęściej wskazali sprawdzanie prywatnych e-maili (80 proc.), załatwianie spraw bankowych (65 proc.), zakupy online (51 proc.) oraz korzystanie z mediów społecznościowych (47 proc.).

Co dziesiąty pracownik przyznał, że z jego sprzętu firmowego korzystają też pozostali domownicy. Co trzeci taki przypadek związany jest z koniecznością udziału dzieci w zajęciach online. W tym czasie rodzice tracą kontrolę nad komputerem i nie mają wpływu, jak ze sprzętu będzie korzystała ich pociecha. To bardzo nieostrożne - m.in. w sytuacji, w której największe banki oraz instytucje publiczne codziennie ostrzegają o oszustach podszywających się pod nich w Internecie.

Pracodawcy w pełni zdają sobie sprawę, że sprzęt służbowy powierzony ich pracownikom może być wykorzystywane do innych celów. I choć mogą tego oficjalnie zabronić, dobrym rozwiązaniem jest odpowiednie zabezpieczenie sprzętu. W końcu trudno upilnować czy czasem dziecko pracownika ukradkiem nie sięga po firmowy laptop mamy czy taty...

To ważne, bo awaria laptopa może spowodować np. utratę cennych danych firmowych, nad którymi pracowano kilka miesięcy. To z kolei wpłynie na ciągłość pracy i realizację zawartych kontraktów. Można zatem śmiało powiedzieć, że taka sytuacja stanowi prawdziwe zagrożenie dla firmy.

Środowisko domowe nie zapewnia zwykle takich samych warunków pracy, co praca w biurze. Chętniej wykorzystujemy sprzęt służbowy do prywatnych celów, a zagrożenie awarią wzrasta (zwłaszcza gdy w pracy towarzyszą nam domownicy). To dobry moment, aby przygotować odpowiednie procedury i wdrożyć regulamin firmowy, a oprócz tego w razie potrzeby zapewnić sobie wsparcie profesjonalnego serwisu. W efekcie sprzęt firmowy, a przede wszystkim informacje na nim zawarte będą bezpieczne.

Monika Książek, reprezentująca Sieć Serwisową QUADRA-NET przyznaje, że wśród firm, z którymi współpracują, bardzo często zdarzają się zgłoszenia dotyczące awarii powodujących problem z ponownym włączeniem sprzętu służbowego. Przyznaje też, że podczas epidemii liczba ta uległa wzrostom, co spowodowane było najprawdopodobniej wprowadzeniem formy pracy zdalnej.

Kradzież danych

Inne z zagrożeń, jakie czeka na osoby korzystające ze służbowego sprzętu, to kradzież danych dostępnych na tym urządzeniu.

- Niestety, zapominając o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, ułatwiamy cyberprzestępcom dostęp do naszych komputerów i narażamy na kradzież dane osobowe. Odpowiednie zabezpieczenie komputera, tabletu lub telefonu, z którego na co dzień korzystamy, powinno być priorytetem. Należy również pamiętać, by zachować czujność podczas obecności w sieci. Zatem nie klikajmy w podejrzane linki otrzymane w mailach lub SMS-ach, a zakupy i transakcje bankowe róbmy tylko za pośrednictwem oficjalnych stron lub aplikacji. Nie stosując się do tych zasad, możemy narazić się na poważne konsekwencje – ostrzega Bartłomiej Drozd, ekspert serwisu ChronPESEL.pl.

Wskazuje też, że przestępcy mogą próbować wykorzystać zdobyte w ten sposób dane osobowe, by - podszywając się pod ich właściciela - wyłudzić pożyczkę, kupić drogi sprzęt elektroniczny na raty lub wziąć w leasing samochód.