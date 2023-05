Segregatory znikają z półek w działach kadr

Digitalizacja procesów HR nabrała tempa wraz z początkiem pandemii. To dobra wiadomość dla młodego pokolenia, dla którego możliwość załatwienia spraw online z każdego miejsca i w dowolnym czasie jest już normą, podobnie jak zakupy w aplikacjach czy e-recepty.

Digitalizacja procesów HR niesie ze sobą także szereg korzyści dla pracowników. Na rynek pracy wchodzą właśnie osoby, dla których możliwość załatwienia spraw online z każdego miejsca i w dowolnym czasie jest już normą, a nie tylko miłym dodatkiem.

Digitalizacja HR to także oszczędności dla firmy, które wynikają m.in. z usprawnienia realizacji zadań, ale także ograniczenia kosztów papieru, druku, archiwizacji, powierzchni biurowe i wysyłek dokumentów.

Odciąża ona także specjalistów HR, którzy mogą skoncentrować się na istotnych kwestiach, w których niezbędne są doświadczenie, wiedza i kompetencje miękkie.

Jak wynika z raportu „Zmiany w polskim HR okiem HR-owców” przygotowanego przez Pracuj Ventures, Great Digital i portal Pracuj.pl, jedynie co piąta firma, która wzięła udział w badaniu, korzysta z oprogramowania w obszarze kadr i płac. W kolejnych 24 proc. przedsiębiorstw dodatkowo pojawia się oprogramowanie w obszarze rekrutacji.

Największa grupa firm (37 proc.) wspiera aplikacjami czy systemami kilka innych obszarów w firmie, np. komunikację czy zarządzanie benefitami. Warto jednak zauważyć, że prawie co piąta firma nie ma żadnego systemu wspierającego pracę HR i pracowników. Dotyczy to przede wszystkim firm zatrudniających do 100 pracowników.

Taki stan rzeczy wynika nie tylko z kosztów wdrożenia digitalizacji, ale i z braku zrozumienia roli, jaką we współczesnych organizacjach powinny pełnić działy HR.

Digitalizacja nie zastępuje człowieka, ale poprawia jego efektywność

Proces cyfryzacji przyspieszyła pandemia, dzięki czemu udało się nadrobić sporo opóźnień w tym zakresie. A pracować było nad czym, bo zgodnie z raportem Iron Mouintain i SGH z 2019 roku, aż 48 proc. akt pracowniczych w Polsce było gromadzonych wyłącznie w formie papierowej, a 41 proc. w formie częściowo elektronicznej. Na raportowanie (wewnętrzne i zewnętrzne) działy HR poświęcały średnio 50 godzin miesięcznie, a obsługa dokumentacji papierowej wymagała pełnoetatowej pracy od dwóch do pięciu osób.