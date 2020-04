SC Johnson, Kongsberg Maritime Poland, Cisco Poland. Oto najlepsze miejsca pracy w Polsce

Według milenialsów najlepsze miejsca pracy to Kongsberg Maritime Poland, Chatham Financial Europe oraz Grohe Poland.

Na liście "Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2020" pojawiło się 8 firm debiutujących w tym rankingu.

Legendy to nagroda dla firm, które co najmniej pięć razy z rzędu znalazły się w gronie laureatów. W tym roku tym wyjątkowym wyróżnieniem uhonorowane zostały 3 firmy - Cisco Poland, Objectivity oraz Sii Polska.

Pierwsze miejsce na liście "Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2020" w kategorii firm niezatrudniających powyżej 500 osób zajęła spółka Cisco. Tuż za nią na podium znalazły się Sii oraz Hilti.

W kategorii firm średnich (poniżej 500 osób) wygrała spółka Kongsberg Maritime Poland. Drugie miejsce należy do Mercedes-Benz Financial Services, a trzecie do SAS Institute.

W kategorii firm poniżej 50 osób zwycięzcą okazała się spółka SC Johnson.

Na liście "Najlepszych Miejsc Pracy Polska 2020" pojawiło się 8 firm debiutujących w tym rankingu. Większość stanowią jednak wielokrotni laureaci - firmy, które nie ustają w staraniach, aby zasłużyć w oczach pracowników na miano świetnego miejsca pracy. W dowód uznania dla nich Great Place To Work wprowadził w tym roku nowe wyróżnienie. Legendy to nagroda dla firm, które co najmniej piąty raz z rzędu brały udział w badaniu Great Place To Work, przystąpiły do konkursu i znalazły się w gronie jego laureatów. W tym roku tym wyjątkowym wyróżnieniem uhonorowane zostały 3 firmy - Cisco Poland, Objectivity oraz Sii Polska.

Co istotne, aby przekroczyć próg certyfikacyjny, firma musi uzyskać pozytywną ocenę od swoich pracowników, wyrażoną w anonimowej ankiecie Trust Index: odsetek pozytywnych odpowiedzi musi wynosić co najmniej 65 proc. Jednak aby zakwalifikować się na listę, ten wskaźnik musi być jeszcze wyższy.

Najlepsze miejsca pracy według milenialsów

Po raz drugi w historii konkursu ogłoszona została także lista 10 Najlepszych Miejsc Pracy dla Milenialsów. Laureaci tego rankingu wybierani są z grona firm wyróżnionych w głównym konkursie. To pracodawcy szczególnie doceniani przez pokolenie Y, czyli osoby urodzone po 1980 roku.

W tym roku liderem tego rankingu został Kongsberg Maritime Poland. Kolejne firmy na podium to Chatham Financial Europe oraz Grohe Poland. - Milenialsi w ciągu najbliższych kilku lat będą stanowić 75 proc. pracowników i choćby przez ten fakt są dla pracodawców ważni. Ich wpływ na rynek pracy będzie coraz bardziej zauważalny: dobrze wykształceni, kreatywni, otwarci na różnorodność wraz z sobą wnoszą do organizacji wyznawane wartości. W pracy szukają możliwości rozwoju, jasnych i przejrzystych reguł oraz partnerstwa. To dlatego świetne miejsce pracy dla millenialsów jest świetnym miejscem pracy dla wszystkich – mówi Marzena Winczo-Gasik, szef zespołu culture audit w Great Place To Work w Polsce.