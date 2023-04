Satysfakcja z nutą goryczy. Nastroje pracowników w 2023 roku

km

Jak wynika z ogólnopolskiego sondażu przygotowanego przez Great Place To Work, polscy pracownicy są zadowoleni z poziomu wynagrodzeń. Wzrastają jednak wątpliwości pracowników co do zasadności decyzji podejmowanych przez firmy. Widoczny jrest wzrost zadowolenia pracowników z oferowanego im przez pracodawcę pakietu świadczeń dodatkowych (fot. Daniel Tong/Unsplash)

Zadowolenie z pracy, wyrażone stwierdzeniem „biorąc wszystko pod uwagę, uważam że ta firma jest świetnym miejscem pracy”, w 2023 roku deklaruje 52 proc. badanych.

W 2022 r. satysfakcję ze świadczeń pracowniczych wyrażało 37 proc. respondentów. W tegorocznym sondażu ten odsetek wzrósł aż do 55 proc.

Tylko 31 proc. respondentów przyznało, że firma dzieli się tymi zyskami z pracownikami uczciwie. Great Place To Work co roku zleca ogólnopolski sondaż badający nastroje pracowników i stopień ich zadowolenia z obecnej pracy. Zadowolenie z pracy, wyrażone stwierdzeniem „biorąc wszystko pod uwagę, uważam że ta firma jest świetnym miejscem pracy”, w 2023 roku deklaruje 52 proc. badanych. Pracowników odczuwających satysfakcję z wynagrodzenia, które otrzymują, jest już mniej. Tylko 47 proc. respondentów przyznało, że pracownicy otrzymują uczciwe wynagrodzenie za swoją pracę. Porównując dane z sondażu przeprowadzonego w 2023 roku do wyników z 2022 r. zauważyć można pewne zmiany. Co prawda odsetek respondentów zadowolonych z pracy praktycznie nie zmienił się – nastąpił wzrost o niecały 1 punkt procentowy, za to w ciągu jednego roku raptownie poprawiła się ocena poziomu otrzymywanego wynagrodzenia. Ocena w tym zakresie skoczyła o 13 proc. do góry. Ten wynik jest spójny z tezą, że poziom ogólnego zadowolenia pracownika z pracy nie musi iść w parze z satysfakcją wynikającą z poziomu otrzymywanego wynagrodzenia. Czytaj więcej Pracownicy dostali nowe przywileje, ale mogą nie palić się, by z nich skorzystać Wynagrodzenie jest ważne, ale na satysfakcję wpływają też benefity

Roczny okres dzielący ostatnie dwa sondaże charakteryzował się rosnącą inflacją. „Gdyby nawet wzrost faktycznego poziomu wynagrodzeń doganiał rosnący poziom cen i usług, to wydaje się, że satysfakcja pracowników z wynagrodzeń nie powinna była zmienić się, a to ze względu na taką samą wartość nabywczą pieniądza. Może więc zadziałała tu psychologia? Może propracownicze działania firm, nawet te skromniejsze, są przez zatrudnionych dostrzegane i doceniane?” - pytają autorzy raportu. Wskazówką może być widoczny wzrost zadowolenia pracowników z oferowanego im przez pracodawcę pakietu świadczeń dodatkowych. Czytaj więcej Jak przyciągnąć najlepszych. Najważniejsze trendy na rynku pracy W 2022 r. satysfakcję ze świadczeń pracowniczych wyrażało 37 proc. respondentów. W tegorocznym sondażu ten odsetek wzrósł aż do 55 proc. „Potwierdzałoby to, że w firmach musiały nastąpić znaczące zmiany w polityce wewnętrznej pracodawcy. W tych niespokojnych czasach postanowili okazać więcej troski i lepiej zadbać o potrzeby, a czasami po prostu o nastroje pracowników” – zauważają autorzy badania. Pracownicy mają wątpliwości co do decyzji zarządzających Mimo rosnącej satysfakcji z wynagrodzenia pracownicy mają wątpliwości dotyczące decyzji firm o przeznaczeniu generowanych zysków. Tylko 31 proc. respondentów przyznało, że firma dzieli się tymi zyskami z pracownikami uczciwie. W porównaniu z wynikami z zeszłego roku to ogromny spadek, bo aż o 14 punktów procentowych. Co stoi za takimi opiniami? Przede wszystkim pracownicy domyślają się lub nawet widzą i wiedzą o wiele więcej niż się pracodawcom wydaje. Wyciągają własne wnioski, mogą też stawać się podejrzliwi względem zarządzających firmą. Wątpliwości i podejrzenia co do zasadności tak ważnych decyzji firm, bo dotyczących pieniędzy, mogą skutecznie psuć poczucie solidarności z pracodawcą. Jedynie 35 proc. pracowników uważa, że w firmie wszyscy działają razem na rzecz wspólnej sprawy, w 2022 r. wynosił on 55 proc. Czytaj więcej Jest sposób, by zatrzymać najlepszych pracowników na dłużej Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

