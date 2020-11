Santander otwiera kolejną kawiarnię coworkingową

Santander Bank Polska otwiera trzecią placówkę Work/Café - nowoczesny oddział oraz prawdziwą kawiarnię, łączącą funkcje w pełni wyposażonej, profesjonalnej przestrzeni co-workingowej.

Nowo otwarte Work/Café na warszawskiej Pradze będzie sprzyjać efektywnej pracy zdalnej (Fot. mat. pras.)

Format Work/Café light to połączenie tradycyjnego oddziału – obsługi bankowej – z dodatkową strefą z miejscem do pracy i spotkań. W formule light nie ma kawiarni, natomiast pracownicy banku zaoferują gościom ciepłe i zimne napoje. Nowością jest ogólnodostępna strefa co-workingowa, w której można spokojnie popracować oraz nieodpłatnie skorzystać z sal do spotkań.

- Liczymy, że klienci docenią nowy format, funkcjonalność obiektu oraz jego wyjątkowe wnętrze. Nowo otwarte Work/Café na warszawskiej Pradze będzie sprzyjać efektywnej pracy zdalnej i stanie się miejscem wymiany pomysłów i doświadczeń - mówi Arkadiusz Mucha, menedżer w pionie bankowości detalicznej w Santander Bank Polska.

Work/Café mieści się naprzeciwko kultowego Bazaru Różyckiego, przy ulicy Targowej 49/51. We wnętrzach podkreślono charakterystyczną lokalizację placówki i nawiązania do historycznego oraz współczesnego oblicza Pragi. Na ścianach umieszczono cytaty i informacje o Pradze.

Format Work/Café light to połączenie tradycyjnego oddziału – obsługi bankowej – z dodatkową strefą z miejscem do pracy i spotkań (Fot. mat. pras.)

W Work/Café klienci będą mieli dostęp do niezbędnych narzędzi biurowych – drukarki, ksero oraz bezpłatnego Wi-Fi. Dla osób korzystających z przestrzeni co-workingowej w Work/Café do dyspozycji będą także sale na spotkania biznesowe, które można wygodnie zarezerwować w aplikacji. Obecnie, ze względu na sytuację epidemiczną, w sali mogą przebywać jednocześnie 2 osoby w maseczkach.

– Przenoszenie pracy do trybu zdalnego to trend widoczny do dawna. Pandemia COVID-19 przyczyniła się do przyspieszenia tej transformacji. Eksperci przewidują, że po pandemii, nawet 48 proc. pracowników nie będzie dojeżdżało do biur. Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, otwieramy kolejne Work/Café, aby zaoferować przestrzeń do pracy i spotkań biznesowych, połączoną z możliwością załatwienia spraw w banku – Piotr Kajka, szef efektywnej dystrybucji w Santander Bank Polska.

Work/Café Santander to nie tylko wyjątkowe miejsce na mapie Warszawy, ale i sprawdzone w innych krajach grupy Santander rozwiązanie, z sukcesem zainicjowane w oddziałach chilijskiego Banco Santander. Work/Café funkcjonują też w innych krajach, gdzie obecna jest grupa Santander, jak Hiszpania, Portugalia, Brazylia czy Wielka Brytania.

