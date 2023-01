Sankcje? Zakaz handlu z Rosją? Polskie firmy przyznały, jak to naprawdę u nich wygląda

Polskie firmy zostały zobowiązane m.in. do wstrzymania dystrybucji swoich towarów i technologii na terytorium Rosji i Białorusi (fot. Unsplash/Gayatri Malhotra)

Polskie firmy nie podeszły zbyt poważnie do zapisów ustawy sankcyjnej, która miała być odpowiedzią na rosyjską agresję na Ukrainę. Ponad połowa dużych i średnich firm w Polsce nie podjęła żadnych działań weryfikujących, czy mogą trafić na listę sankcyjną.

Po wybuchu wojny w Ukrainie kraje Unii Europejskiej, USA i Wielka Brytania publikowały kolejne pakiety sankcji nałożonych na Rosję i zobligowały firmy do ich przestrzegania.

Polskie firmy zostały zobowiązane do wstrzymania dystrybucji swoich towarów i technologii na terytorium Rosji i Białorusi, a także do zweryfikowania działań biznesowych swoich kontrahentów oraz podmiotów z nimi powiązanych.

Jeśli tego nie zrobią, mogą trafić na czarną listę osób i podmiotów objętych sankcjami w związku z wojną w Ukrainie, którą na swojej stronie zamieściło MSWiA.

Jak wynika z raportu firmy doradczej Grand Thornton, ponad połowa dużych i średnich firm w Polsce nie podjęła żadnych działań weryfikujących, czy mogą trafić na listę sankcyjną.

Z badania przeprowadzonego dla Grant Thornton w ramach International Business Report wynika, że choć od wybuchu wojny w Ukrainie oraz wprowadzenia pierwszego pakietu sankcji na Rosję i Białoruś minęło już sporo czasu, to polscy przedsiębiorcy nie spieszą się z przeglądem swoich biznesów, a także działań podejmowanych przez swoich kontrahentów, by sprawdzić, czy mogą trafić na listę sankcyjną.

56 proc. przedsiębiorców przyznało, że nie podjęło żadnych działań w tym zakresie. Tym samym nie zdecydowało się na weryfikację żadnego z wymaganych prawem obszarów:

czy dostarczają towary lub technologie podwójnego zastosowania,

czy towar lub technologia będą wykorzystane w Rosji lub na Białorusi,

czy ich kontrahent jest na europejskiej lub polskiej liście sankcyjnej,

czy beneficjent rzeczywisty ich kontrahenta jest na europejskiej lub

polskiej liście sankcyjnej,

czy ich kontrahent jest powiązany w inny sposób z podmiotem z

europejskiej lub polskiej listy sankcyjnej.

Przy czym to duże firmy (powyżej 250 pracowników) wykazały się większą przezornością. 35 proc. badanych przyznało się, że nic nie zrobiło, by uniknąć sankcji. W przypadku średnich firm było to 60 proc. badanych.

