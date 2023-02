Samozatrudnionych czekają ciężkie czasy. Koniec roku może być jak tsunami

Doradca restrukturyzacyjny Łukasz Goszczyński ocenia, że polska gospodarka wciąż zmaga się ze skutkami pandemii.

Z danych przedstawionych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wynika, że w 2022 roku do rejestru CEIDG wpłynęło ponad 347 tys. wniosków o zawieszenie JDG (jednoosobowej działalności gospodarczej).

Relatywnie dobra sytuacja na rynku pracy, mimo zapowiedzi redukcji zatrudnienia w wybranych sektorach, nie będzie zachęcała do rezygnacji z etatu i zakładania własnego biznesu.

W 2022 roku do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpłynęło prawie 193,1 tys. wniosków dotyczących zakończenia jednoosobowej działalności gospodarczej. To o 9,6 proc. więcej niż w 2021 roku, kiedy odnotowano ich ponad 176,1 tys.

Dane nie są zaskoczeniem. Doradca restrukturyzacyjny Łukasz Goszczyński ocenia, że polska gospodarka wciąż zmaga się ze skutkami pandemii. Co prawda, kryzys został trochę zażegany przez tarcze antykryzysowe, ale na rynku widać, że to nie wystarczyło. Do tego dochodzi trudna sytuacja geopolityczna i wzrost cen surowców energetycznych.

- Wzrost o prawie 10 proc. rok do roku jest ewidentnym efektem inflacji, znaczącego wzrostu kosztów prowadzonej działalności i istotnego zmniejszenia popytu na rynku wewnętrznym. Moim zdaniem taki wynik mówi o schłodzeniu gospodarki. Jest to dość niepokojące zjawisko. Pandemia i lockdowny doprowadziły do wyczerpania środków, którymi dysponowali przedsiębiorcy. Co więcej, mocno ograniczone zostały możliwości uzyskania finansowania prowadzonej działalności – komentuje doradca restrukturyzacyjny Adrian Parol.