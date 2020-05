Samorządowcy: my też jesteśmy pracodawcami

O ile przedsiębiorcy w okresie kryzysu kierują zwój wzrok w kierunku rządu, licząc na jego wsparcie, to nie można nie wspomnieć o wsparciu, jakie w ostatnich miesiącach skierowały i ciągle kierują pod ich adresem samorządy. A same znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji.

Jeszcze w styczniu 2020 r. wpływy z PIT stanowiły wyniosły około 98 proc. dochodów z roku poprzedniego. Kolejne miesiące to już jednak równia pochyła. Jeżeli chodzi tylko o kwiecień 2020 r. w 138 miastach, w których Związek Miast Polskich przeprowadził ankiety, spadek dochodów z podatku PIT w stosunku do roku poprzedniego wyniósł średni około 40 proc. Dla przykładu, w 2019 r. miasta zanotowały w kwietniu wzrost przychodu z PIT o 8,5 proc. w stosunku do roku poprzedniego.

Spadek z podatku CIT nieco był mniejszy. Z ankiety ZMP wynika, że do budżetów miast w kwietniu 2020 r. wpłynęło o około 30 proc. mniej niż rok wcześniej. Z kolei w 2019 r. miasta zanotowały wzrost wpływu z tego podatku o 18 proc.

Czytaj też: Opolski samorząd uruchamia specjalne pożyczki dla firm

W efekcie część samorządów wstrzymała inwestycje, ale wiele zdecydowało, by tego nie robić.

Uczestnicy sesji "Przyszłość samorządu w Polsce – gospodarka i inwestycje"

- Wstrzymanie inwestycji dla lokalnej gospodarki oznacza kłopoty sektora gospodarczego na poziomie lokalnym i regionalnym. Na początku 2019 r. samorządów zainwestowały 53 mld zł - przeważnie na lokalnym i regionalnym rynku pracy. To jest prosperity tego sektora gospodarczego, to jest bezpieczeństwo wielu pracowników, wielu polskich rodzin. Jeżeli będzie ograniczać inwestycje, ten gospodarczy regres będzie powstępował, a my tego nie chcemy - mówiła Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego podczas sesji "Przyszłość samorządu w Polsce – gospodarka i inwestycje".

Czytaj też: Premier: Udało się uratować ponad 4 mln miejsc pracy

Podobne podejście prezentuje samorząd Gdańska, gdzie inwestycje idą pełną parą.

- Samorząd, gmina, jest też pracodawcą, zleceniodawcą na tym lokalnym rynku i wszystkie wydatki które z możemy - z rozwagą uruchamiamy, by inwestycje były nieprzerwanie realizowane - powiedziała Izabela Kuś, skarbnik Gdańska.

W tożsamym tonie wyrażała się Bożena Szczypiór, wiceprezydent Kielc.

- Nie zatrzymujemy procesów inwestycyjnych i realizujemy je, rozwijając nasz lokalny rynek. Z kolei przedsiębiorcy oferują nam lokalne ceny usług. Dzięki temu, że te koszty są niższe, możemy realizować inwestycje - mówiła Szczypiór.

Retransmisja sesji: