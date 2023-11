Samopoczucie pracowników. Firmy o nim nie myślą, a to duży błąd i ciężar dla finansów

Długotrwały stres prowadzi do wypalenia zawodowego, a nawet do depresji (fot. Meghan Holmes/Unsplash)

Jesteśmy narodem pracoholików - a to odbija się na naszym zdrowiu psychicznym. Jego kiepska kondycja oznacza nie tylko większe kolejki do lekarzy, ale też większe koszty dla pracodawców. Dlatego tak ważne powinno być dla nich samopoczucie zatrudnionych. Powinno, ale nie jest.

Polski Instytut Ekonomiczny (PIE) przeprowadził badania na reprezentatywnej grupie 4000 dorosłych Polaków w lipcu i sierpniu 2023 roku, w celu oceny podstawowych wskaźników subiektywnego dobrostanu psychicznego.

Jedno z pytań dotyczyło poziomu stresu, który odczuwali w dniu wypełniania ankiet. Respondenci mieli do wyboru skalę od 0 do 10 podzieloną na trzy kategorie: niski (0-3), średni (4-6) i wysoki (7-10) poziom zadowolenia z życia, poczucia sensu, szczęścia i stresu. Z analizy wynika, że niemal połowa Polaków doświadczała niskiego poziomu stresu, podczas gdy ponad 20 proc. z nich borykało się z wysokim poziomem stresu.

Warunki pracy znacząco wpływają na samopoczucie pracowników. Długie godziny pracy, presja na osiągnięcie sukcesu i brak odpoczynku mogą prowadzić do problemów psychicznych. Badanie "Dobrostan psychiczny w pracy" wykazało, że 75 proc. uczestników uważa, że depresja i lęki są często związane z trudnymi warunkami pracy.

Długotrwały stres może prowadzić do bardzo niebezpiecznego zjawiska jakim jest depresja. W roku 2021 NFZ udzielił świadczeń 682 tys. pacjentom z depresją, a sprzedaż leków przeciwdepresyjnych wzrosła o 59 proc. w ciągu ostatniej dekady, co sygnalizuje rosnący problem.

Jesteśmy narodem pracoholików. Nie odpoczywamy nawet kiedy mamy wolne

Najnowsze dane Eurostatu potwierdzają opinię o tym, że Polacy należą do jednych z najbardziej zapracowanych narodów na świecie. W 2022 roku w Unii Europejskiej, osoby w wieku 20-64 lat średnio pracowały przez 37,5 godziny tygodniowo. Polska znalazła się na podium najbardziej zapracowanych krajów w UE, z wynikiem 40,4 godzin, co tylko minimalnie ustępowało greckiemu tempu pracy wynoszącemu 41 godzin. Zaraz za Polską znalazły się Rumunia i Bułgaria, gdzie pracowano przez 40,2 godziny. Tylko w tych czterech krajach przekroczono 40 godzinowy próg pracy.

Badanie przeprowadzone przez PSH Lewiatan ujawnia, że praca pochłania naszą uwagę nawet podczas odpoczynku. Blisko 36 proc. pracujących zawodowo Polaków przyznało, że na urlopie myśli o tym, co ich czeka po powrocie do pracy. 23 proc. z nich skupia się na kwestiach zawodowych, a ponad 14 proc. odbiera służbowe maile i telefony. Pytani o to, co najbardziej przeszkadza im w relaksie, najczęściej wskazywali brak stabilności finansowej (27,8 proc.), zbyt małą ilość dni wolnych od pracy (26 proc.) oraz ogólną sytuację gospodarczą (24,5 proc,).

Ciągłe myślenie o obowiązkach służbowych niesie za sobą ciągłe zmęczenie, a to prosta droga do wypalenia zawodowego czy wspomnianej już depresji. Według badań Pracuj.pl, ponad jedna trzecia pracujących Polaków, zarówno biurowych (39 proc.) jak i fizycznych (32 proc.), doświadczyła w swojej karierze okresu wypalenia zawodowego.

- Wypalenie zawodowe dobrze opisuje pewna metafora. Człowiek idący ulicą zobaczył trzech mężczyzn pracujących na budowie. Postanowił zapytać, co robią. Pierwszy z nich odpowiedział, że kładzie cegły, drugi, że buduje ściany, a trzeci, że buduje katedrę. Jeśli ktoś ma taką perspektywę, że jedyne, co robi, to kładzie cegły, czyli nie widzi większego sensu i celu swojej pracy, to w przypadku takiej osoby wypalenie zawodowe jest dużo bardziej prawdopodobne – twierdzi dr Agnieszka Golińska, psycholożka i specjalistka ds. zarządzania, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Uniwersytetu SWPS.

Straty ekonomiczne wynikające ze stresu, depresji i problemów ze zdrowiem psychicznym wynoszą miliardy euro

Trzeba pamiętać, że wpływ stresu na ekonomię jest znaczący - obniża produktywność pracowników, a choroby wywołane lub pogłębione przez stres prowadzą do absencji pracowników i zwiększają koszty związane z ich leczeniem.

Około dziesięć lat temu Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy oszacowała, że straty ekonomiczne wynikające ze stresu, depresji i problemów ze zdrowiem psychicznym wynosiły prawie 620 mld euro rocznie. Nowsze szacunki pochodzące z USA wskazują na straty rzędu 300 mld dolarów rocznie z powodu stresu, podczas gdy badania z 2016 roku sugerują, że nawet 120 tys. zgonów rocznie może być powiązanych ze stresem związanym z miejscem pracy.

Pracownik powinien widzieć w swoim wysiłku cel. Z kolei rolą pracodawcy jest dbać o dobre samopoczucie podwładnych (fot. ChristinaWocintechchat.com/Unsplash)

Potrzeba dobrej atmosfery i otwartej rozmowy o tym, co nas stresuje

W ocenie pracowników biorących udział w badaniu "Dobrostan psychiczny w pracy", głównymi czynnikami wpływającymi na redukcję stresu w miejscu pracy są atmosfera w zespole (39 proc.) oraz ogólna atmosfera w firmie (32 proc.). Pracodawcy natomiast uważają, że kluczowym czynnikiem obniżającym poziom stresu pracowników jest komfortowe środowisko pracy (34 proc.). Na drugim miejscu znajduje się atmosfera w zespole (31 proc.), a na trzecim atmosfera w firmie (30 proc.).

Zdrowe miejsce pracy wpływa korzystnie na zdrowie psychiczne pracowników poprzez stworzenie przyjaznego, wspierającego środowiska, które zmniejsza stres i poprawia ogólne samopoczucie. To istotne, gdyż niemal 75 proc. badanych przez Nationale-Nederlanden doświadcza problemów z psychiką i dostępem do specjalistów w tej dziedzinie. Wzrasta również świadomość, że depresja staje się coraz bardziej powszechną chorobą cywilizacyjną.

Pracodawcy coraz częściej poszukują rozwiązań poprawiających dobrostan w firmie, ale 65 proc. Polaków nie odczuwa zaangażowania ze strony kierownictwa w trosce o ich dobrostan. Ponadto, ponad 20 proc. z tej grupy pracowników twierdzi, że ich przełożeni nie podejmują działań w celu wsparcia zdrowia psychicznego.

- Warto pamiętać, że nasza psychika jest równie ważna jak zdrowie fizyczne, a promowanie troski o nią to krok w kierunku zdrowszego miejsca pracy - mówi Anna Kwiatkowska, menedżerka ds. rozwoju produktów grupowych w Nationale-Nederlanden.

Natomiast badanie przeprowadzone przez grupę ArteMis pod tytułem "Bliżej Siebie - zdrowie psychiczne i empatia w pracy" potwierdza, że 76 proc. pracowników oraz 70 proc. pracodawców uważa, że firmy powinny stworzyć środowisko pracy, w którym pracownicy nie odczuwają obaw przed otwartą rozmową na temat swojego zdrowia psychicznego.

Równocześnie 41 proc. pracowników obawia się otwartego wyrażania pogorszenia swojego stanu psychicznego. Co więcej, jedna czwarta pracowników uważa, że w ich miejscu pracy osoby borykające się z problemami natury psychicznej są narażone na stygmatyzację (26 proc.) oraz wykluczenie z zespołu (24 proc.), a 66 proc. pracowników uważa, że pracodawcy bagatelizują stan zdrowia psychicznego swoich pracowników.

