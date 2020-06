Salesforce i Deloitte: 69 proc. pracowników uważa, że pandemia trwale zmieniła rynek pracy

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2020 roku światowa gospodarka może odnotować spadek o 3 proc. Jak głęboki faktycznie, zależy od tego, kiedy wygaśnie pandemia i jak szybko gospodarki w poszczególnych krajach będą wychodzić z kryzysu. Wyraźnie widać już teraz, że wpływ koronawirusa na rynek pracy jest ogromny.

Wyniki badania pokazują, że aż 69 proc. pracowników uważa, że pandemia na trwałe zmieniła charakter pracy. Od czasu jej ogłoszenia 62 proc. pracowników pracuje zdalnie, w tym 51 proc. z domu. Zdecydowana większość z nich pozytywnie ocenia swoją produktywność – 86 proc. pracowników jako dobrą, w tym 37 proc. jako bardzo dobrą.

67 proc. ankietowanych przez Salesforce pracowników chciałoby mieć możliwość wykonywania pracy zdalnej także po zakończeniu kryzysu, co rodzi konsekwencje dla pracodawców, którzy powinni odpowiednio doposażyć ich w sprzęt. Okazuje się, że wiele firm już to zrobiło.

W badaniu Salesforce duża grupa pracowników dobrze ocenia działania pracodawców w kwestii zapewnienia im odpowiedniego sprzętu. 79 proc. twierdzi, że pracodawca dostarcza odpowiednią technologię, w tym 34 proc. ocenia ją jako świetną. Co więcej, 24 proc. pracowników przyznaje, że ich firmy zainwestowały w nowe technologie lub ulepszyły dotychczasowe rozwiązania, by usprawnić pracę zdalną.

Z kolei dane GUS rzucają nieco światła na zjawisko wzrostu zainteresowania pracą zdalną. W pierwszym kwartale 2020 roku do poziomu 6,4 proc. wzrósł odsetek osób, które wykonywały swoją pracę z domu. Rok wcześniej było to 4,8 proc. Przy czym o prawdziwym "wystrzale" tej formy aktywności zawodowej możemy mówić w dwóch ostatnich tygodniach marca. Wtedy wskaźnik poszybował w górę i wyniósł 14,2 proc.

Wśród tych osób aż 71,8 proc. wskazało sytuację związaną z koronawirusem jako bezpośredni powód pracy z domu. Co ciekawe, w ostatnich dwóch tygodniach kwartału pracę z domu częściej wykonywały kobiety (16,5 proc.). Odsetek mężczyzn wynosił 12,3 proc..

Lęk i zmiana

Jednak wyniki badania pokazały również, że pandemia negatywnie wpłynęła na poczucie bezpieczeństwa zawodowego. 48 proc. osób zatrudnionych boi się, że straci pracę. Najbardziej o utratę posady boją się przedstawiciele najmłodszego pracującego pokolenia (millenialsi). W niektórych branżach pracownicy czują się stosunkowo pewnie, podczas gdy wielu szuka nowych możliwości zatrudnienia.

Aż 43 proc. pracowników chce zmienić pracę i pracować w stabilniejszej i bezpieczniejszej branży, co ciekawe, aż 36 proc. pracowników obawia się, że ich praca zostanie zautomatyzowana. Najbardziej zainteresowani zmianą pracy są pracownicy, którzy znaleźli się na pierwszej linii walki z epidemią oraz ci, których miejsca pracy dotknęły problemy. Obecnie o zmianie pracy lub jej podjęciu myślą pracownicy z sektora turystycznego i hotelarskiego (52 proc.), z branży transportowej (52 proc.), służby zdrowia (49 proc.), handlu (47 proc.) i produkcji (47 proc.).

Jeśli wierzyć wynikom ostatniego badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz Polskiego Funduszu Rozwoju, obawy aż tak dużej liczby pracowników są bezzasadne. Z raportu dowiemy się, że w porównaniu do deklaracji z końca kwietnia, odsetek przedsiębiorstw planujących redukcję zatrudnienia spadł o 4 punkty proc., a w porównaniu do deklaracji z końca marca - aż o 20 punktów proc. Obecnie (kolejne badanie wykonano między 12-14 maja) wynosi on 8 proc.

Z kolei odsetek firm deklarujących utrzymanie obecnego poziomu zatrudnienia wzrósł o 12 proc. Jednocześnie z 2 proc. na koniec marca do 7 proc. na początku maja wzrosła pula firm deklarujących przyrost liczby pracowników.