Są zaangażowani i lojalni. Pracodawcy i tak boją się ich zatrudniać

Brak doświadczenia we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami, obawa przed ich mniejszą efektywnością oraz ograniczona wiedza na temat korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. To trzy kluczowe bariery w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, na jakie wskazuje fundacja TAKpełnosprawni.

– W naszym badaniu ankietowym wzięło udział 810 osób, zarówno pracodawców, jak i osób z niepełnosprawnościami. Ich odpowiedzi pozwoliły nam zidentyfikować kluczowe wyzwania, jakie stoją przed nami wszystkimi w kontekście budowania otwartego rynku pracy – wyjaśnia Agata Robińska, prezes fundacji TAKpełnosprawni i pomysłodawczyni raportu.

Z badania Pracodawca na TAK wynika, że postrzeganie rynku pracy inaczej odbierane jest przez pracodawców i osoby z niepełnosprawnościami. Ponad 60 proc. pracodawców uważa, że rynek pracy jest dziś bardziej przyjazny osobom z niepełnosprawnościami, podczas gdy tylko 39 proc. osób z niepełnosprawnościami widzi jakąkolwiek zmianę w sposobie ich traktowania na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jako trzy największe bariery utrudniające zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami obie strony zgodnie wskazały: brak doświadczenia we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami, obawę przed ich mniejszą efektywnością oraz ograniczoną wiedzę na temat korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Brak doświadczenia we współpracy z osobami z niepełnosprawnościami to bariera dla 64 proc. pracodawców. 56 proc. wskazuje na obawę przed mniejszą efektywnością pracowników z niepełnosprawnościami i ograniczoną wiedzę na temat korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami (44 proc.). W przypadku osób z niepełnosprawnościami obawa przed mniejszą efektywnością to bariera dla 67 proc., brak doświadczenia we współpracy – 60 proc., ograniczona wiedza na temat korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami 51 proc.

80 proc. ankietowanych (zarówno pracowników, jak i pracodawców) uważa, że niektórzy ze strachu przed utratą pracy nie informują o swej niepełnosprawności. Pracodawcy, którzy mają doświadczenie z osobami z niepełnosprawnościami, bardzo dobrze oceniają pracę i zaangażowanie tej grupy pracowników (82 proc. z nich uważa, że osoby z niepełnosprawnościami są takimi samymi lub wręcz lepszymi pracownikami od pracowników w pełni sprawnych).

fot. Shutterstock

Jak skutecznie zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami?

– Raport byłby niepełny, gdybyśmy pokazali wyłącznie dane. Liczby mówią nam o skali, obszarach do optymalizacji, rodzajach obaw, ale nie pokazują, jak poprawić tę sytuację. Naszą odpowiedzią na to pytanie jest 10 zasad skutecznego zatrudniania osób z niepełnosprawnościami według międzynarodowego standardu ILO Global Business and Disability Network – tłumaczy Robińska. Fundacja TAKpełnosprawni jest jedynym reprezentantem tej instytucji w Polsce i jako pierwsza opisała jej metody z uwzględnieniem polskich realiów biznesowych.

Zobacz: Niepełnosprawni na rynku pracy. Bardzo cenią dobre relacje

Przedstawione zasady dotyczą między innymi sposobów rekrutacji osób z niepełnosprawnościami, polityk wewnętrznych, akcji edukacyjnych czy dostępności architektonicznej i cyfrowej. Każda zasada zawiera 3 kroki do zmiany, co ma pomóc przedsiębiorcom w podjęciu decyzji, od czego warto zacząć.

– O części z tych zasad w Polsce nie mówi się wcale lub bardzo mało. Przykładem jest temat utrzymania pracownika, który nabył niepełnosprawność z wiekiem lub uległ wypadkowi. Jak wesprzeć taką osobę, aby nie stracić lojalnego członka zespołu? Właśnie tego typu sytuacje opisujemy w raporcie – podkreśla prezeska Fundacji TAKpełnosprawni. – Naszym wspólnym wyzwaniem jest edukacja społeczna. Każdy, kto teraz otworzy się na różnorodność, tak naprawdę inwestuje we własną przyszłość. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, dlatego włączenie do zespołów osób z niepełnosprawnościami to konieczność. Już dziś to ponad 15 proc. światowej populacji i jest to największa oraz najszybciej rosnąca mniejszość na świecie – dodaje.

Planowane reformy

Warto przypomnieć, że w czerwcu wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik poinformował o działaniach rządu wspierających aktywność osób z niepełnosprawnościami, w tym potrzebnych zmianach wynikających z ogłoszonej na początku roku Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030.

Jednym z głównych priorytetów strategii jest zwiększenie możliwości podejmowania pracy przez osoby z niepełnosprawnościami. Obecnie pracuje 28,3 proc. z nich, co jest niskim wskaźnikiem w porównaniu z innymi krajami europejskimi. Założenia przewidują, że do roku 2030 ma on wzrosnąć do 40 proc.

Zobacz: Tak rząd chce zwiększać zatrudnienie niepełnosprawnych

Wdówik zapowiedział reformę warsztatów terapii zajęciowej, w których uczestniczy ponad 27 tys. osób, ale w ostatnich latach tylko po około 1,5 proc. z nich weszło na rynek pracy.

– Chcemy, aby te warsztaty były miejscem, gdzie aktywnie będziemy tworzyć warunki do tego, żeby człowiek uzyskiwał swoją podmiotowość. Jesteśmy w stanie wdrażać indywidualne działania po to, żeby tego człowieka w możliwym dla niego zakresie uniezależnić, żeby dać mu poczucie, że sam decyduje o swoim życiu, że może zarabiać pieniądze i że jest tak samo ważnym obywatelem jak każda inna osoba – powiedział.

Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz poinformował, że w tym roku Fundusz na wsparcie osób niepełnosprawnych przekazał samorządom 1,7 mld zł. Organizacje pozarządowe otrzymały 415 mln zł.