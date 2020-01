Są pieniądze na badania i rozwój, a będzie ich jeszcze więcej. "Mnóstwo pieniędzy"

W najnowszym konkursie „Szybkiej ścieżki” na innowacyjne projekty firm i ich konsorcjów wspieranych instytutami badawczymi przeznaczono 1,2 mld zł.

Środki rozdysponowane będą w ciągu czterech miesięcy – od 7 lutego do 1 czerwca – w czterech rundach.

Szefowie resortów odpowiedzialnych za rozwój zapewniają, że pieniędzy na innowacje jest jeszcze dużo i będzie jeszcze więcej, a dostęp do nich znacznie łatwiejszy niż dotychczas.

- Filozofia, która staramy się realizować, od czterech lat polega na tym, żeby z pomocą różnych instrumentów zbliżać do siebie dwa światy – świat nauki i świat biznesu. W ten sposób wzmacnia się kompensacyjność polskich przedsiębiorstw w dobie czwartej rewolucji przemysłowej. To przynosi już pierwsze efekty, co widać w danych GUS za rok 2018: zatrudnienie w sektorze B+R wzrosło o 30 proc. a nakłady o 25 proc. I był to największy skok, jaki odnotowaliśmy w Polsce i bodaj największy w Unii Europejskiej – mówił Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, podczas konferencji inaugurującej pierwszy w tym roku konkurs „Szybkiej ścieżki”, na który Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 1,2 mld zł.

Widać progres

– Zaczynamy ten rok bardzo zadowoleni – wtórowała mu minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. - Dane, jakimi dysponujemy, potwierdzają zasadność zmian kierunków legislacyjnych, które podjęliśmy trzy lata temu i przynoszą określone skutki. Ubiegłoroczny wzrost jest rekordowy nie tylko, gdy chodzi o wydatki i rozwój ponoszone przez polskie przedsiębiorstwa. Odsetek wydatków wewnętrznych jest największy wśród przedsiębiorstw. To już nie są uczelnie wyższe, ale właśnie przedsiębiorcy, którzy podejmują coraz częściej ryzyko inwestycyjne. Nie tylko w ramach grantów PARP, ale głównie ze środków na B+R. Bo obecnie przedsiębiorcom opłaca się te wydatki ponosić.

Podkreśliła, że w ubiegłym roku 6 tys. przedsiębiorstw odliczyło 360 mln zł, które zostały im w kieszeni, podczas gdy rok wcześniej było to 40 mln zł. Jeśli spojrzymy, jak dużo przedsiębiorców zdecydowało się na ulgę w CIT, czyli komercjalizację prac badawczo-rozwojowych, to w stosunku do 2016 r ten wzrost jest dziesięciokrotny.

Natomiast Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, podkreślała, że może nie jesteśmy jeszcze liderem Europy, ale jesteśmy niczym przyczajony tygrys. Bo w roku 2018 nakłady wewnętrzne przedsiębiorstw na działania badawczo-rozwojowe wzrosły o ponad 25 mld zł stosunku do 2017 r. Nie byłoby tego, gdyby nie możliwość finansowania tych ryzykownych, innowacyjnych projektów z programu „Inteligentny rozwój”, największego europejskim programie finansującym przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe i innowacyjne. - Program „Inteligentny Rozwój” to 8,6 mld euro do rozdysponowania w obecnej perspektywie finansowej. Na koniec 2019 r. realizowanych w jego ramach było już 6,5 tys. projektów. 29 mld zł to suma dofinansowania udzielona beneficjentom, a razem na innowacyjne przedsięwzięcia przeznaczonych zostało ponad 52 mld zł – wyliczała minister Jarosińska-Jedynak. Cztery rundy „Szybkiej ścieżki” Konkurs „Szybka ścieżka” to rywalizacja o granty na projekty B+R prowadzone przez przedsiębiorców samodzielnie lub w ramach konsorcjów z innymi firmami i jednostkami naukowymi. Program ma jednak ograniczenie terytorialne – mogą w nim uczestniczyć wszystkie województwa poza Mazowszem. Wymogiem jest też to, żeby projekty B+R wpisywały się w jedną z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Konkurs został podzielony na cztery rundy, z czego w dwóch pierwszych, trwających od 7 lutego do 3 kwietnia 2020 roku, wezmą udział projekty realizowane przez duże przedsiębiorstwa i konsorcja (tworzonych również z udziałem małych i średnich przedsiębiorstw oraz i jednostek naukowych), natomiast w rundach III i IV, które potrwają od 4 kwietnia do 1czerwca, będą mogły uczestniczyć projekty MŚP oraz ich konsorcja (także z udziałem jednostek naukowych). Nowością ma być alokacja środków, która wyniesie dla I rundy 300 mln zł, dla II 100 mln zł, dla III 500 mln zł, a dla IV runda 300 mln zł. Kryteria proste i zrozumiałe Wojciech Kamieniecki, dyrektor NCBR, przedstawiając założenia konkursu podkreślił m.in., że sposób kwalifikowania projektów został ma maksymalnie uproszczony po to, żeby zarówno przedsiębiorcy jak i jednostki badawcze chciały sięgać po środki na badania i rozwój, a zgłaszane projekty odpowiadały potrzebom gospodarki. W związku z tym istotnemu uproszczeniu uległ sposób wyłaniania projektów, które teraz będą ocenianie ze względu na cztery najistotniejsze kryteria, a mianowicie ze względu na cel projektu, sposób jego realizacji, wdrożenia, a także zastosowanie na terenie kraju. Zminimalizowano wymogi formalne, w tym m.in. zmieniono formularz. Dyrektor Kamieniecki podkreślił, że dzięki tym zmianom dokumentację konkursową udało się zredukować do 13 elementów oraz że aplikujący o środki na swoje projekty przedsiębiorcy będą mogli liczyć na istotne wsparcie ze strony ekspertów NCBR. Nowością ma być również możliwość poprawienia wniosku w kryteriach do tej pory niepoprawialnych. Od finansowania do wzrostu Zdaniem przedstawicieli poszczególnych resortów zmiany te mają przyczynić się do tego, by dostępne środki jak najszybciej i jak najlepiej trafiały do przedsiębiorstw i wzmacniały konkurencyjność naszej gospodarki. Nowy sposób pozyskiwania środków na B+R ma przygotować przedsiębiorców do absorpcji środków z nowej perspektywy unijnej, w której mają one stanowić najistotniejszą pozycję. - Zachęcamy i dajemy firmom narzędzia służące ich wzrostowi, tak aby mogły konkurować na europejskim i globalnym rynku. W swoich działaniach uwzględniamy sygnały płynące od przedsiębiorców, czego dowodem jest właśnie ogłoszony konkurs „Szybka ścieżka” - mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Będą kolejne konkursy Ogłoszony z wielką pompą konkurs NCBR na wsparcie inwestycji badawczo-rozwojowych będzie pierwszym, ale nie jedynym w tym roku. Polscy innowatorzy mają szansę korzystać ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – największego w Unii Europejskiej programu wspierającego badania i rozwój oraz innowacje w ramach polityki spójności. Jak podkreśliła minister Małgorzata Jarosińska-Jedynak w ramach programu „Inteligentny Rozwój” do zagospodarowania pozostało jeszcze 20 proc. środków - ok. 2 mld euro. Zatem jeszcze w tym roku będzie wiele konkursów oferujących atrakcyjne finansowanie. - Już dzisiaj zaplanowaliśmy 13 konkursów na kwotę ponad 3 mld zł. W ramach NCBR będą jeszcze cztery, a do dyspozycji przedsiębiorców są jeszcze środki NCBR, które nie zostały rozdysponowane w roku 2019. Tych konkursów jest aż siedem na łączna kwotę ponad 860 mln zł – wyliczała minister. Nowością w 2020 r. mają być też "Granty na Eurogranty", których zadaniem będzie przygotowanie przedsiębiorców do aplikowania o środki na poziomie Komisji Europejskiej. Co w przyszłości? Według minister Jarosińskiej-Jedynak dalsze finansowanie innowacyjnych przedsięwzięć nie budzi obaw. - Patrząc na budżet nowej perspektywy, który ciągle jest negocjowany, można powiedzieć, że ok. 14 mld euro będzie przeznaczonych na inwestycje związane z pracami badawczo-rozwojowymi. Mówimy tu o całym wachlarzu przedsiębiorstw – od mikro do dużych. Ale szczegółów jeszcze nie znamy. Jednak z całą pewnością możemy powiedzieć, że to co było do tej pory, będzie nadal finansowane.

