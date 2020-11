Są doświadczeni i lojalni, mimo to mało kto planuje ich zatrudniać. Randstad Polska chce to zmienić

Choć są jednymi z bardziej lojalnych pracowników, chętnie dzielą się wiedzą i doświadczeniem, niewiele firm ujmuje ich w rekrutacjach. Firma rekrutacyjna Randstad Polska postanowiła zmienić sytuację zawodową pracowników 50 plus. Rozpoczęłam projekt Praca 50+. Chce głośno mówić o plusach doświadczonych pracowników.

Osoby 50 plus to pracownicy głównie wykonujący prace fizyczne (44 proc.) lub technicy i robotnicy wykwalifikowani (40 proc.). (Fot. shutterstock)

Sylwia Pluta niedawno skończyła 50 lat. Właśnie szuka pracy za pośrednictwem Randstad. - Nigdy nie miałam problemu z pracą i podejmowałam się każdej, nawet ciężkiej fizycznie, byle-by mieć pieniądze na utrzymanie - opowiada. Jednak jak opowiada, przekroczenie magicznej bariery spowodowało, że zaczęła się martwić o to, czy w razie potrzeby znajdzie pracę. - W końcu często się słyszy, że pracodawcy preferują osoby młodsze. W tej sytuacji wiek może być barierą i zmniejszyć szanse na szybkie znalezienie zatrudnienia - dodaje.

Zdaniem Katarzyny Fojcik, manager regionalnej w Randstad Polska i certyfikowanej ekspertki Polskiego Forum HR, z powodu pandemii koronawirusa osoby 50 plus mogą się czuć jeszcze mniej pewnie w swoich poszukiwaniach pracy.

- Kolejne wiadomości o trudnej sytuacji gospodarczej mogą na nich działać deprymująco, wzbudzać lęk i niepewność, a samych pracodawców utwierdzać w stereotypowych wyobrażeniach o tej grupie wiekowej - przyznaje ekspertka.

Jak pokazują doświadczenia pracodawców współpracujących z Randstad, pracownicy 50+ w dużej mierze zadają kłam stereotypom i są wartością dodaną dla firmy. Według raportu Instytutu Badawczego Randstad „Plany Pracodawców”, niemal połowie (47 proc.) spośród zbadanych pracodawców zależy na zatrudnianiu pracowników 50+, ponieważ są oni bardziej lojalnymi pracownikami od swoich młodszych kolegów. Spośród tych, którzy aktywnie rekrutują osoby 50+, 35 proc. pracodawców uważa, że to doświadczeni fachowcy, a 20 proc. twierdzi, że to rzetelni i stabilni pracownicy. Dodatkowo 27 proc. dostrzega korzyści finansowe z zatrudniania pracowników 50+ w postaci ulg, zwolnień i dofinansowań z urzędów pracy.

Także dane Grupy Pracuj wskazują na dużo korzyści wynikających z zatrudnienia doświadczonych pracowników. Plusem, na jaki wskazywali badani przemawiającym za pracownikami 50 plus, jest wysoki poziom wykonywanej pracy (58 proc.), a także gotowość do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z młodszymi (57 proc.). Często przywoływaną cechą była także duża lojalność osób w starszym wieku wobec obecnych pracodawców (54 proc.). Warto zwrócić szczególną uwagę na ten ostatni aspekt w opisie cech pracowników 50+.

fot. pigwa

- Znajdując się w momencie tak zwanej późnej dorosłości oraz wkraczając w fazę starości, respondenci z grupy tzw. baby boomers zdają się już być „w blokach startowych” sprintu do emerytury. To właśnie oni najczęściej pragną zawodowej stabilizacji i bezpieczeństwa, a także unikają zmian pracy - nawet kosztem lepszych zarobków czy awansów. Na tym etapie życia respondenci starają się minimalizować zawodowy stres przez dbałość o dobrą atmosferę i relacje - komentowała wyniki badania Pracuj.pl dr Paula Pustułka, socjolog i wykładowca Uniwersytetu SWPS.

Wyniki badań „Plany Pracodawców” potwierdza Radosław Steczko, dyrektor regionu południe w Jungheinrich Polska, firmy, która świadomie rekrutuje pracowników 50 plus.

- Wyzwaniem jest czasem dłuższy okres nauki, choć nie jest to regułą. Czas zainwestowany w pracownika będzie dłuższy niż w przypadku młodszego kandydata, ale ma on ugruntowane spojrzenie na świat - twierdzi Steczko. - Tacy pracownicy są lojalni wobec pracodawcy, dużo rzadziej aktywnie szukają innego zajęcia - mówi.

Dodatkowo, starsi pracownicy bardzo chętnie dzielą się swoim doświadczeniem z młodszymi kolegami. Z badań Randstad wynika, że zauważa to aż 76 proc. pracodawców zatrudniających osoby 50 plus.

- W Jungheinrich łączymy zespoły w ten sposób, że starsi doświadczeni pracownicy oraz młodsi pracują razem. Dzięki temu mają możliwość wymienić się umiejętnościami i czerpać od siebie nawzajem to, co najlepsze - wyjaśnia Steczko. - Te pozytywne wibracje i energię widać na spotkaniach - podsumowuje.

Przykładów firm, które doceniają doświadczenie seniorów jest bardzo wiele. Już kilka lat temu IKEA czy McDonald's zaczęły kusić kampaniami i specjalnymi ofertami pracy osoby starsze. Sieć sklepów Biedronka na początku 2018 roku poinformowała o nowym projekcie skierowanym m.in. do starszych kandydatów do pracy. Jak tłumaczyli wtedy przedstawiciele sieci, w ten sposób Biedronka chciała w większym stopniu uelastycznić ofertę zatrudnienia.

Doświadczonych pracowników w policji docenić chce również Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Chcemy zatrzymać w policji grupę najlepszych, najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy, którzy nabyli już uprawnienia emerytalne. Przygotowujemy atrakcyjne rozwiązania finansowe, żeby tych najlepszych w służbie zatrzymać - mówił na antenie TVP Info Mariusz Kamiński, szef tego resortu.

Pominięci w rekrutacjach

Jak wynika z raportu Instytutu Badawczego Randstad „Plany Pracodawców”, osoby 50 plus to pracownicy głównie wykonujący prace fizyczne (44 proc.) lub technicy i robotnicy wykwalifikowani (40 proc.). I choć raptem 5 proc. przedsiębiorstw nie ma wśród swoich pracowników osób 50+ i średnio połowa pracodawców zatrudniła w ciągu dwóch lat poprzedzających badanie osoby z tej grupy wiekowej, to jedynie 3 proc. pracodawców ma ofertę rekrutacyjną skierowaną do osób powyżej 50. roku życia i aktywnie rekrutuje spośród nich swoich pracowników.

By poprawić ten obraz, Randstad Polska realizuje projekt Praca 50+ skierowany do pracodawców. Jego celem jest dotarcie do przedsiębiorstw z rzetelnymi informacjami na temat wartości, jakie niesie zatrudnieniem osób powyżej 50 roku życia. Podczas bezpłatnych webinarów zainteresowane firmy mogą poznać pełnię korzyści wynikających z zatrudnienia osób 50+ i to sposoby skutecznej rekrutacji najlepszych pracowników z tej grupy wiekowej.

- Zatrudnianie pracowników 50+ to dla firmy realne korzyści finansowe i pozafinansowe. Chętniej podejmą decyzję o przekwalifikowaniu się w ramach jednej firmy, niż decyzję o zmianie pracy. Grupa ta najmniej rotuje oraz wykonuje swoje zadania z pełnym zaangażowaniem i rzetelnością - wymienia plusy doświadczonych pracowników Katarzyna Fojcik.

Jak dodaje, dodatkowo, dzięki swojemu doświadczeniu pozytywnie wpływają na wymianę wiedzy i doświadczeń w ramach organizacji, czyli mówiąc wprost: chętnie dzielą się swoimi umiejętnościami i nabywają nowe, jeśli mają ku temu szanse i warunki stworzone przez pracodawcę. Kluczowa jest więc tutaj rola managera, który powinien być otwarty na różnorodność i świadomie zarządzać wiekiem w ramach swojego zespołu, podkreślając atuty każdej z grup wiekowych.

Warto wspomnieć, że poza wspomnianymi wartościami, zatrudnienie osób 50+ daje pracodawcom także korzyści prawno-finansowe.

fot. shutterstock

- Wśród nich można wymienić krótszy okres ponoszenia kosztu wynagrodzenia za czas choroby, który w roku przypadającym po ukończeniu 50 roku życia ulega skróceniu do 14 dni, podczas gdy w przypadku pracowników do tego wieku wynosi 33 dni w roku kalendarzowym - mówi Liliana Strupp, head of legal & public affairs w Randstad Polska i członek zarządu Polskiego Forum HR.

Wskazuje też, że pracodawcy zatrudniający bezrobotnych pracowników 50+ mogą korzystać ze zwolnień w zakresie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez okres do 12 miesięcy, a także składać wnioski o dofinansowanie wynagrodzenia, czy wyposażenia stanowiska pracy.

- Te zwolnienia i ulgi powodują, że również z perspektywy finansowej zatrudnianie osób powyżej 50 roku życia może być atrakcyjne, a udogodnienia te mogą okazać się szczególnie przydatne w okresie pandemii, kiedy wiele firm stara się szukać sposobów na ograniczanie kosztów - podsumowuje.