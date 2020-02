Są błędy, których nie można wybaczyć szefowi

To od cech i umiejętności lidera zależy w dużej mierze efektywność działania załogi.

Dobry lider potrafi zmotywować pracowników, ci z kolei są w stanie wybaczyć mu drobne błędy i potknięcia.

Są jednak błędy, których trzeba się wystrzegać, bo ich popełnienie może zachwiać fundamentem zgranej ekipy.

Jednym z błędów, których nie powinien popełniać lider jest mikrozarządzanie. To styl polegający na tym, że szef kontroluje wszystko i wszystkich - sprawdza swojego bezpośredniego podwładnego (np. kierownika), a potem schodzi niżej i kontroluje jego pracowników, aby ocenić, czy kierownik dobrze nimi zarządza.

Drugi aspekt mikrozarządzania to pozbawienie pracownika samodzielności - lider wskazuje palcem co i jak należy zrobić uważając przy tym, że jego metoda realizacji zadania jest jedyna i najlepsza. Pracownik, który doświadcza takiego stylu zarządzania czuje, że szef mu nie ufa, co znacząco wpływa na jego podejście do pracy, w szczególności kiedy zalicza się do pokolenia milenium, które kompletnie nie akceptuje takiego modelu liderstwa. Dla pokolenia milenium mikrozarządzanie to zabójca zaangażowania i jedna z przyczyn, dla których milenialsi odchodzą z pracy.

- Mikrozarządzanie to zabijanie inicjatywy w pracownikach - zwłaszcza tych bardziej zaangażowanych. Odbiera ono pracownikom poczucie kontroli w obszarze zawodowym, a w dłuższej perspektywie może być powodem wypalenia zawodowego. Ludzie, którzy stosują tak daleko posuniętą kontrolę zazwyczaj nie czują się pewnie w roli lidera ponieważ wiedzą, że ich autorytet jest oparty wyłącznie na formalnym źródle władzy - wyjaśnia Dominika Maciołek, trener biznesowy z Genwhy.

Brak delegowania zadań

Bardzo częsty błąd szefów wywodzących się z wewnętrznych awansów, którzy zarządzają zespołem, którego nie tak dawno byli częścią. Lider deleguje zadanie a pracownik odmawia jego wykonania mówiąc, że nie ma czasu.

- W takiej sytuacji to pracownik zarządza szefem. Lider zaczyna myśleć, że pracownicy są przeciążeni i sam zostaje po godzinach. Taka sytuacja pojawia się bardzo często w życiu empatycznych liderów - dodaje ekspertka.

Inny przypadek to delegowanie zadań za późno. Pracownik wykonuje zadanie, ale z błędami ponieważ było ono przekazane niespodziewanie i ze zbyt krótkim terminem realizacji. Takie ad hockowe wydawanie poleceń zazwyczaj kończy się tak, że to szef poprawia zadanie myśląc przy tym - całkowicie niesłusznie - jak kiepskiego ma pracownika. Brak umiejętnego delegowania zadań i wykonywanie ich zamiast pracowników bardzo mocno obniża autorytet szefa w oczach zespołu - uzupełnia Maciołek.

Koncentrowanie się na słabościach pracowników

Większość szefów w Polsce ma osobowość analityczną i sumienną co powoduje, że bardziej dostrzegają słabe strony swoich podwładnych. W Polsce istnieje jeszcze spore pokłosie autokratycznego stylu zarządzania z lat 90 ubiegłego wieku. Szef natomiast powinien koncentrować się na naturalnych talentach pracownika, a te elementy, które są u niego w deficycie powinny zostać przepracowane albo też oddane komuś innemu z zespołu. - Jeśli chcemy mieć w zespole zaangażowanych ludzi to muszą oni robić zadania dopasowane do ich naturalnych predyspozycji. Innymi słowy, jeśli damy bardzo kreatywnemu pracownikowi robienie analitycznych planów i tabelek to będzie sfrustrowany i mało efektywny - podkreśla Dominika Maciołek. Ostrożnie z faworyzowaniem Na ludzi działa zasada lubienia i sympatii. Naturalnym jest, że lubimy osoby podobne do nas samych. Oznacza to, że jeśli w zespole szef ma kogoś, kto ma zbliżoną do niego osobowość, to musi uważać, aby nie zacząć takiej osoby faworyzować. Inne osoby z zespołu bardzo szybko to dostrzegą i poczują się mocno zdemotywowane. Czytaj też: Lider jest jak kapitan atomowej łodzi podwodnej - Nie jest to jednak jedyny powód faworyzowania. Pracownik może na przykład manipulować szefem. Często zjawisko to funkcjonuje w odniesieniu do pracowników, którzy są tak zwanymi gwiazdami zespołu. Tacy podwładni znają swoją wartość i wiedzą jak ważni są dla szefa ponieważ są najbardziej efektywni z całego zespołu. Szef musi się nauczyć stawiać granice i nie może dopuścić do sytuacji, że jedna osoba dominuje swoją wiedzą i kapitałem wszystkie pozostałe - komentuje ekspertka. Zatrzymać za wszelką cenę W sytuacji kiedy pracownik chce odejść należy zadać sobie pytanie, jakie są długoterminowe koszty zatrzymania takiej osoby. Próbując zatrzymać taką osobę w firmie powinno się bazować wyłącznie na dostępnych narzędziach oraz środkach, które będą sprawiedliwe z punktu widzenia pozostałych członków zespołu. - Zazwyczaj w momencie ryzyka odejścia członka zespołu pracodawca nie chce ponosić kosztów rekrutacji, które są wysokie i dla świętego spokoju daje pracownikowi to czego ten pracownik żąda. To bardzo destrukcyjnie wpływa na resztę zespołu. Inne osoby też zaczynają wtedy myśleć o zwolnieniu się i szantażowaniu szefa - podsumowuje Dominika Maciołek z Genwhy.