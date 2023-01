Rzemieślnicy wracają do łask. Znaleźli lukratywną niszę na rynku

KDS

Ręcznie uszyte buty czy garnitury, wizyta u profesjonalnego barbera, biżuteria zaprojektowana i wykonana na indywidualne zamówienie czy brama wykłuta w metalu według własnego projektu. Choć nieraz wróżono już zmierzch rzemiosła, to nic nie wskazuje, by miało do niego dojść. Rzemieślnicy odnaleźli na rynku swoją niszę. Są nią dobra luksusowe. Rzemieślnicy uważają, że ich zajęcie polega na wytwarzaniu dóbr luksusowych (Fot. Pixabay)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytet SWPS zbadali, jak w obecnych czasach mają się rzemieślnicy.

W raporcie „Rzeczy i ludzie. Tożsamości polskiego rzemiosła" zaznaczono, że w obecnych czasach rzemiosłu bliżej do wytwarzania dóbr luksusowych.

- Rzemieślnik swoim ręcznym wykonaniem oferuje nie tylko lepszą jakość, ale też unikatowość, co jest postrzegane jako prestiżowe i ekskluzywne - wskazują autorzy raportu. Jak podało Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w 2021 roku w organizacjach rzemiosła zrzeszonych było ok. 300 tys. przedsiębiorstw, wśród nich wiele firm rodzinnych. Kolejne 300 tys. z rzemiosła wywodzi swój rodowód. Jednak liczba chętnych do pracy w rzemiośle jest coraz mniejsza, za to więcej osób chce podnosić swoje kompetencje. Wskazują na to dane Związku Rzemiosła Polskiego. W 2021 roku do egzaminów czeladniczych przystąpiło 20 080 osób, z których 18 483 uzyskało świadectwa czeladnicze. To o 590 mniej niż w 2020 roku. Z kolei w 2019 roku do egzaminów czeladniczych przystąpiło ponad 27 tys. osób, z których 25 505 uzyskało świadectwa czeladnicze. To mniej niż w 2018 r. - o 1165 osób. Do egzaminów mistrzowskich przystąpiły w 2021 roku ponad 2 064 osoby, z czego 1 989 uzyskało dyplomy mistrzowskie. W tym przypadku liczba kandydatów przystępujących do egzaminu mistrzowskiego wzrosła o 357, w porównaniu z 2020 rokiem. Z kolei w 2019 r. egzamin mistrzowski zdawało ponad 2,4 tys. osób, z czego 2369 uzyskało dyplomy mistrzowskie, tutaj odnotowano wzrost o 181 osób w porównaniu z 2018 r. Rzemieślnicy, czyli ludzie od wyrobów luksusowych Jak dziś na swoją pracę patrzą rzemieślnicy? Między innymi tego dowiemy się z opublikowanego właśnie raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Uniwersytetu SWPS „Rzeczy i ludzie. Tożsamości polskiego rzemiosła”. Wedle raportu rzemieślnicy uważają, iż w obecnych czasach rzemiosłu bliżej do wytwarzania dóbr luksusowych niż do produkcji masowej, dostępnej w każdym sklepie. Czytaj więcej: Roszczeniowe pokolenie? To rynek musi do nich przywyknąć, a nie na odwrót

- Rzemieślnik swoim ręcznym wykonaniem oferuje nie tylko lepszą jakość, ale też unikatowość, co jest postrzegane jako prestiżowe i ekskluzywne. Pozwala to rzemieślnikom kierować swoją ofertę do zamożniejszej grupy odbiorców, oferując wyższą cenę. Należy podkreślić też, że wyższa cena jest, w wielu wypadkach, warunkiem opłacalności tych zawodów, ze względu na wyższą pracochłonność i lepszą jakość surowców niż w przypadku produkcji masowej. Przykładem takich usług czy produktów mogą być ręcznie szyte buty czy naprawa ekskluzywnych, nowoczesnych zegarków - wskazują autorzy raportu. Ale na tym nie koniec. Rzemieślnicy dostosowują swoje umiejętności do zmieniającego się otoczenia. Przykładem może być temat tzw. gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) i np. coraz popularniejsze stosowanie materiałów z recyclingu lub powtórne wykorzystanie odpadów. Wyzwania na rynku dla rzemieślników Uczestnicy badania zapytani zostali również o wyzwania w prowadzeniu biznesu, z jakimi mierzą się każdego dnia. Okazuje się, że w dużym stopniu są one zbieżne z prowadzeniem firmy jako takiej, a więc są wspólne dla grupy małych i średnich przedsiębiorstw. Czytaj więcej: "Bezpieczne" zawody i specjalizacje. Oni nie powinni bać się o pracę - Jedną ze strategii, którą mogą przyjmować przedsiębiorcy, jest znalezienie niszy na rynku. W przypadku niektórych zawodów rzemieślniczych sprzyjającą okolicznością może być naturalny wymóg połączenia bardzo specyficznych umiejętności na styku sztuki i biznesu, co z kolei gwarantuje niską konkurencję. Przykładem może być rzeźbiarz szachów, który wziął udział w badaniu. - Jestem w na tyle dobrej sytuacji, jeśli chodzi na przykład o zbyt, że nie ma wielu

takich właśnie rzeźbiarzy. (…) jednak akurat w tym rodzaju działalności początek jest bardzo trudny i nie każdy jest w stanie przetrwać rozpoczęcie takiej działalności - opowiadał w rozmowie z autorami badania. Zmiany technologiczne dotykają również rzemieślników Jak stwierdzili autorzy raportu, rzemieślnicy tradycyjnie opierając swoje wytwórstwo na pracy rąk i prostych narzędzi, łączą je obecnie z zastosowaniem zaawansowanych technologii. Pozwalają im one na oszczędność czasu, większą precyzję wykonania, ale też na zastosowanie nowych materiałów czy przebicie się do nisz na rynku (przykładem może być naprawa luksusowych zegarków czy smartwatchów). - Rewolucyjna w tym zakresie staje się m.in. technologia druku 3D. Efektem jest wydajniejsza produkcja, ale też możliwość tworzenia nowej, unikalnej oferty, wykraczającej poza tradycyjne ramy zawodów rzemieślniczych. Warsztaty rzemieślnicze w niektórych przypadkach bardziej przypominają laboratoria niż starodawne atelier - wskazano w raporcie. Czytaj więcej: To będzie kolejny rok walki o najlepszych pracowników Według raportu zmieniający się charakter rzemiosła ma przełożenie także na sposób kształcenia - przybiera ono nowe formy, które wykraczają poza dotychczasowe, i cały czas obowiązujące, regulacje. - W wielu zawodach rzemieślniczych w przeszłość odchodzi kształcenie dualne (łączenie nauki teoretycznej w szkole zawodowej z wiedzą zdobywaną w warsztacie u rzemieślnika oraz nadzorem procesu przygotowania do pracy przez organizację rzemiosła), z korzyścią na rzecz np. kursów online - wskazano w raporcie. Są jednak i inne wyzwania, z którymi mierzy się branża. - Jeśli chodzi o zegarmistrzostwo, to szkół zawodowych nie ma chyba od 20 lat. (…) z zawodu odchodzi co roku bardzo dużo osób, (…) w ciągu kilku lat 70-80 proc. zakładów zostanie zamkniętych, bo to są ludzie w wieku emerytalnym, przedemerytalnym - mówi jeden zegarmistrzów, który brał udział w badaniu PARP i SWPS. Miasta wspierają rzemieślników Rzemieślnicy coraz częściej otrzymują wsparcie ze strony miast, na terenie których działają. Na przykład Tychy stworzyły specjalną bazę rzemieślników. Za jej pomocą mieszkańcy będą mogli odnaleźć rzemieślników, którzy np. wykonają czy naprawią nasze obuwie albo zrobią poprawki krawieckie. - Niektóre zawody rzemieślnicze w obecnych czasach zanikają, dlatego tworzymy jedno „internetowe” miejsce, gdzie znajdziemy dane o godzinach otwarcia, adresach i dostępnych usługach. Jest to szczególnie istotne, gdyż pandemia utrudniła wielu przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Mamy nadzieję, że dzięki „Tyskiej Bazie Rzemieślników” wzbudzimy w młodych ludziach chęć kształcenia w tak cennych i poszukiwanych zawodach rzemieślniczych - mówi Dorota Picho, naczelniczna tyskiego wydziału ewidencji działalności gospodarczej. Także Częstochowa stworzyła narzędzie, które ułatwi częstochowianom dostęp do przedstawicieli zawodów rzemieślniczych na terenie miasta - "Mapę rzemiosła częstochowskiego". To nie pierwszy projekt, którego celem jest wsparcie rzemieślników. Wyjątkową kampanię społeczną rozpoczęli studenci Uniwersytetu Warszawskiego podczas pandemii. W ramach akcji "Dziadkowie Biznesu" chcą pomóc prowadzącym od lat własne biznesy seniorom przetrwać trudny czas. W tym gronie nie brakuje doświadczonych szewców, zegarmistrzów. Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl Rozmawiamy z Joanną Burnos, założycielką Instytutu LEADERIS o parytetach na kierowniczych stanowiskach

