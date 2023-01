Rzecznik MSP o aferze w swoim biurze. "Przekleństwa i kłótnie to nie mobbing"

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz odniósł się do zarzutów, jakie na łamach "Dziennika Gazety Prawnej" postawili pracownicy jego zastępcy Markowi Wochowi. Zdaniem Abramowicza przekleństwa kierowane do współpracowników czy kłótnie z nimi to nie mobbing.

