Rządzący chcą wiedzieć wszystko o przedsiębiorcach i ich klientach

Jeśli przepisy wejdą w życie, rząd zyska mocne narzędzie do zbierania informacji. To rodzi pytanie o czego będą wykorzystane (fot. Agence Olloweb/Unsplash)

Jeśli przepisy wejdą w życie, rząd zyska mocne narzędzie do zbierania informacji. To rodzi pytanie o czego będą wykorzystane (fot. Agence Olloweb/Unsplash)

Jak informuje Polska Izba Biegłych Rewidentów, art. 39 projektu ustawy zakłada obowiązek przekazania wszystkich akt zleceń usług atestacyjnych i pokrewnych, w tym tych dotyczących badania sprawozdań finansowych każdego podmiotu gospodarczego w Polsce, do Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA). Obowiązek ten obejmuje co najmniej 8 lat wstecz.

W aktach zlecenia znajdują się poufne dane oraz informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa badanego, w tym również dane tajemnic bankowych, ubezpieczycieli i innych zawodów zaufania publicznego. Obejmują one również informacje dotyczące spraw prowadzonych przez prawników i postępowań związanych z badanymi jednostkami. Szerzej mówiąc, dotyczą one danych podmiotów dokonujących transakcji i współpracujących z badaną jednostką, a także pracowników i konsumentów.

Środowiska branżowe nie mają złudzeń - rząd chce wiedzieć o firmach wszystko

- W aktach badania banków znajdują się chociażby dane osób posiadających środki w banku i korzystających z kredytów, a w aktach badania zakładów ubezpieczeń, dane osób i informacje o rozliczanych szkodach. Uważamy, że te informacje powinny nadal być objęte tajemnicą i nie ma potrzeby, by jednostki kontrolne tak szczegółowo prześwietlały przedsiębiorców i ich klientów. Nie rozumiemy celu, poza jednym oczywistym: rządzący chcą wiedzieć wszystko – mówi dyrektor biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie dr Piotr Wolny.

Przekazanie pełnej dokumentacji akt zleceń nie narusza tajemnicy zawodowej biegłego rewidenta i firmy audytorskiej. Może jednak wpłynąć negatywnie na zaufanie do audytora oraz zniechęcić do przekazywania niezbędnych danych i informacji do audytu i innych usług. Może to prowadzić do trudności biegłych rewidentów w uzyskaniu wystarczających dowodów do wydawania opinii. Takie rozwiązania nie są praktykowane w Europie ani na świecie.

- Biegli audytorzy, którzy zgłosili się do Północnej Izby Gospodarczej przyznają wprost, że obawiają się o swoją pracę. Bez możliwości zachowana tajemnicy zawodowej nie ma możliwości budowania autorytetu audytoria – mówi Wolny.

Jak dodaje, Ministerstwo Cyfryzacji jednym dopiskiem do ustawy o e-administracji tworzy największy w historii, aktualizowany na bieżąco rejestr poufnych danych o wszystkich badanych polskich przedsiębiorstwach.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl