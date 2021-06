Rządowy program klapą? Firmy wycofują się rakiem

Błyskawicznie rośnie liczba firm, które niechętnie patrzą na możliwość organizowania szczepień w zakładzie pracy. W porównaniu do poprzedniej edycji badania Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP” jest to spadek o blisko 40 pkt. proc. Obecnie gotowość do wsparcia pracowników w zaszczepieniu zgłasza zaledwie 46,5 proc. badanych.

Autor:KDS

• 11 cze 2021 13:50





Gotowość do wsparcia pracowników w zaszczepieniu zgłasza zaledwie 46,5 proc. badanych firm (Fot. Shutterstock)

REKLAMA

Krajowy Rejestr Długów przedstawił wyniki VIII edycji badania „KoronaBilans MŚP”.

Okazuje się, że coraz mniej firm zainteresowanych jest organizowaniem szczepień dla pracowników w swojej firmie.

To, co może cieszyć, to fakt, że chętniej rozważają możliwość zwiększenia zatrudnienia oraz podjęcia nowych inwestycji.

W najnowszej odsłonie "KoronaBilansu" zapytano firmy o podejście do organizowania w zakładach pracy szczepień dla pracowników. Ponad połowa badanych (52,9 proc.) deklaruje obecnie, że nie zorganizowałaby punktu szczepień dla swoich pracowników nawet jeśli miałaby taką możliwość.

Oznacza to ogromny spadek odsetka firm gotowych na takie działanie w porównaniu z edycją lutową badania - o blisko 40 pkt proc. Ponad połowa firm niechętnych do organizacji szczepień wskazała, że powinny być one indywidualną decyzją każdego pracownika. Wśród innych powodów znalazły się również m.in. niewielka liczba zatrudnionych pracowników (23,3 proc.) oraz brak potrzeby organizacji z uwagi na to, że pracownicy zaszczepili się już w ramach rządowych akcji szczepień. Najmniej chętni do organizacji szczepień są mikroprzedsiębiorcy (62 proc.) oraz firmy handlowe (60 proc.).

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Grafika: KRD

Spośród tych, którzy chcą szczepić swoich pracowników, 2/3 (67,7 proc.) uzasadnia to chęcią zwiększenia poczucia bezpieczeństwa. Podobny odsetek (65,6 proc.) chce zabezpieczyć swoich pracowników przed powikłaniami oraz zakażeniem wirusem COVID-19. Prawie 40 proc. planuje to zrobić dla wygody pracowników. Najchętniej szczepić się chcą małe i średnie przedsiębiorstwa, szczególnie z branży produkcyjnej.

Tymczasem warto przypomnieć, że jeszcze nie tak dawno przedsiębiorcy apelowali do rządu o jak najszybsze przedstawienie szczegółów związanych z umożliwianiem pracodawcom oferowania szczepień w zakładach pracy.

W połowie maja, gdy nadal czekaliśmy na opracowanie przez rząd wytycznych, m.in. Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan podkreślał, że dla firm liczy się czas - im później pracodawcy zostaną dopuszczeni do programu szczepień, tym większe napotkają wyzwania. Zatrudnienie w górę Przy okazji badania autorzy zapytali również o plany rekrutacyjne firm. Okazuje się, że pod tym względem wiele firm patrzy w przyszłość optymistycznie. Od września rośnie odsetek firm otwartych na zatrudnianie nowych pracowników. W porównaniu z poprzednią edycją badania, odsetek ten wzrósł o ponad 7 pkt proc. z 14,7 proc. w lutym do 22 proc. w maju. Nowych zatrudnionych można spodziewać się głównie w średnich przedsiębiorstwach, z których rekrutację pracowników planuje ponad 43 proc., oraz w firmach budowlanych. O zatrudnieniu nowych osób myśli blisko połowa z nich (46,4 proc.). Większość firm, które planują nowe rekrutacje (71,2 proc.), zamierza zwiększyć skład obecnej załogi najwyżej o 10 proc. Grafika: KRD Zwolnienia dotychczasowych pracowników rozważa 8 proc. firm, czyli w porównaniu z ostatnim badaniem odsetek ten nieznacznie spadł. W lutym 2021 r. takie plany miało bowiem 11 proc. przedsiębiorstw. Najczęściej (41,7 proc.) chodzi o uszczuplenie maksymalnie 10 proc. załogi. Prawie 17 proc. spośród firm, które planują to zrobić, chce zwolnić ponad połowę zespołu. Czytaj więcej: Prawo pracy a szczepienia przeciwko COVID- 19. Coraz więcej wątpliwości i skarg – Również dane GUS-u o sukcesywnie malejącym poziomie bezrobocia potwierdzają, że liczba przedsiębiorców nastawionych na zatrudnianie nowych osób rośnie. Firmy zdają sobie sprawę z tego, że w sytuacji, gdy gospodarka powoli się odbudowuje, już za chwilę będą potrzebować większej załogi, żeby sprostać potrzebom rynku oraz rosnącej konsumpcji. Już teraz wiele branż nie nadąża z obsługą bieżących zamówień, dlatego większa otwartość przedsiębiorców na nowych pracowników nie powinna dziwić – mówi Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Inwestycje ruszyły Rośnie liczba firm, które planują w najbliższym czasie zainwestować w swój rozwój. Myśli o tym już 17,6 proc. przedsiębiorców. W poprzedniej edycji badania odsetek ten wyniósł 13 proc. Swoje środki najchętniej zainwestowałyby średnie przedsiębiorstwa (36,7 proc.) oraz firmy z branży produkcyjnej (25,5 proc.). Najmniej chętne do tego są mikroprzedsiębiorstwa (81 proc. negatywnych odpowiedzi) oraz przedstawiciele branży budowlanej (78,6 proc.). Z myślą o inwestycjach w ciągu najbliższych 3 miesięcy ponad połowa firm zamierza kupić sprzęt lub maszyny. To główny cel inwestycji przedsiębiorstw od pierwszej edycji badania (kwiecień 2020 r.). Nowy sprzęt najchętniej pozyskają mali przedsiębiorcy (68 proc.) oraz przedstawiciele sektora produkcyjnego (71,4 proc.). Grafika: KRD – Plany inwestycyjne firm są odpowiedzią na poprawiającą się koniunkturę i ożywienie gospodarcze wynikające z luzowania obostrzeń. Rosnąca liczba przedsiębiorców, którzy myślą o rozwoju, to z pewnością jeden z efektów tarcz antykryzysowych, które zapewniły firmom środki potrzebne do przeżycia. Planowane inwestycje wymagać będą jednak większych nakładów. Część z tych środków jest zamrożona w niezapłaconych fakturach i rachunkach. Dlatego nie można o nich zapomnieć ani czekać, aż kontrahent sam zapłaci. Bo potrzeby, jak widać są duże, bo oprócz najczęściej wskazywanych w badaniu maszyn i sprzętu, 17 proc. firm planuje zakup systemów IT, a ponad 13 proc. myśli o remontach budowlanych oraz o nowych materiałach – mówi Jakub Kostecki, prezes Kaczmarski Inkasso.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU