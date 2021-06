Rząd sięga po rozwiązania sprawdzone u Azjatyckich Tygrysów

Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany w uldze badawczo-rozwojowej. Zgodnie z propozycją przedstawioną w projekcie ustawy o ulgach proinnowacyjnych, wysokość odpisów dla Centrów Badawczo-Rozwojowych wzrośnie ze 150 do 200 proc. Dodatkowo podatnicy prowadzący działalność B+R będą mogli odliczyć aż 200 proc. kosztów osobowych, zamiast dotychczasowych 100 proc.

Ministerstwo Finansów zapowiada zmiany w uldze badawczo-rozwojowej (fot. Pixabay)

Wzrost wartości odliczeń ulgi B+R był najczęściej podnoszonym postulatem ze strony firm zajmujących się działalnością badawczo-rozwojową.

Wśród propozycji Konfederacji Lewiatan, które miałyby zachęcić przedsiębiorców do działalności innowacyjnej, znalazło się m.in. zwiększenie wysokości odliczeń dla wszystkich podatników czy możliwość kwalifikowania kosztów związanych z zatrudnieniem w formie umów B2B.

Ministerstwo Finansów rozpoczęło we wtorek (15 czerwca), prekonsultacje ulg wspierających innowacje stanowiących część podatkowego pakietu Polskiego Ładu.

- Rozpoczynamy konsultacje przepisów, które dedykujemy innowacyjnemu przemysłowi. System podatkowy powinien kompleksowo pomagać tym przedsiębiorcom, którzy chcą inwestować w innowacyjność swoich firm i wdrażać do produkcji nowe towary. Spójny system ulg wspierających produkcję to recepta, która sprawdziła u Azjatyckich Tygrysów oraz w wielkich centrach produkcyjnych Europy. W krajach takich jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania czy Włochy. Teraz do ich grona dołączy również Polska - powiedział wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Celem pakietu wspierającego inwestycje jest ściągnięcie do Polski produkcji przemysłowej m.in. z Dalekiego Wschodu i ułatwienie zwiększenia produkcji w już działających w Polsce firmach.

Pakiet zawiera m.in. ulgę badawczo-rozwojową, wspierającą prace koncepcyjne nad nowym produktem, usługą czy procesem; ulgę na prototyp, wspomagającą przeniesienie pomysłu na język praktyki i produkcji; ulgę na zatrudnienie innowacyjnych pracowników, ułatwiającą konkurowanie o specjalistów o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach, ulgę na robotyzację, która ułatwi otwarcie dedykowanej produktowi linii produkcyjnej; ulgę IP Box, działającą symultanicznie z B+R, która zmniejszy obciążenie na etapie uzyskiwania dochodów z jego sprzedaży.

Niewykorzystany potencjał

Jak podkreśla Konfederacja Lewiatan, do tej pory często nakład pracy związany ze skorzystaniem z ulgi, np. przygotowanie ewidencji kosztów kwalifikowanych oraz specjalistycznej dokumentacji projektowej, przewyższał możliwe do uzyskania korzyści. A to w konsekwencji prowadziło do rezygnacji z jej rozliczenia. – Dotychczasowy dość niski poziom wykorzystania ulgi badawczo-rozwojowej (w 2019 r. rozliczyło ją zaledwie 2537 płatników PIT i CIT), wskazuje, że firmy potrzebują bardziej atrakcyjnych zachęt. Podniesienie progu odpisów jest krokiem w bardzo dobrym kierunku i należy ocenić go pozytywnie. Niemniej przedsiębiorcy oczekują również rozszerzenia katalogu kosztów kwalifikowanych m.in. o koszty związane z wprowadzeniem nowych produktów na rynek. Rekomendacje, które przygotowaliśmy, powinny zachęcić przedsiębiorców do działalności badawczo-rozwojowej i częstszego korzystania z ulg proinnowacyjnych – stwierdza Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik z Ayming Polska, przewodnicząca zespołu ds. ulg innowacyjnych Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Wśród propozycji Konfederacji Lewiatan, które miałyby zachęcić przedsiębiorców do działalności innowacyjnej, znalazło się m.in. zwiększenie wysokości odliczeń dla wszystkich podatników, możliwość kwalifikowania kosztów związanych z zatrudnieniem w formie umów B2B, poszerzenie katalogu kosztów o te dotyczące wydatków związanych z usługami takimi jak np. konsultacje techniczne czy profesjonalne doradztwo technologiczne.

