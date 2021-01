Rząd otwiera galerie handlowe. Koniec godzin dla seniora

Od 1 lutego otwarte zostaną sklepy w galeriach handlowych z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego oraz część instytucji kultury. - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej.

Autor:AT

• 28 sty 2021 13:03





Adam Niedzielski (fot.Adam Guz / KPRM)

REKLAMA

- Decyzja, którą podjęliśmy sprowadza się do przedłużenia zasad bezpieczeństwa etapu odpowiedzialności do 14 lutego. Po tym okresie podejmiemy decyzje, co dalej - zaznaczył Niedzielski.

Jednocześnie minister zaznaczył, że otwarte zostaną sklepy w galeriach handlowych oraz część instytucji kultury.

❗ Od 1 lutego sklepy w galeriach handlowych będą otwarte w reżimie sanitarnym 😷 pic.twitter.com/iavZsFJgb5 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) January 28, 2021

- Od 1 lutego zostają otwarte sklepy w galeriach handlowych z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego oraz instytucje kultury - galerie sztuki i muzea - wymienił.

Zniesione zostaną również godziny dla seniora.

- Przedsiębiorcy zwrócili się do nas z apelem o zniesienie godzin dla seniora - ponieważ otwieramy cały handel w reżimie sanitarnym, to również przychylimy się do tego apelu i od 1 lutego godziny dla seniora zostają zniesione - wyjaśnił.

Cały artykuł tutaj

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.