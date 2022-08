Rząd chce zmian w zakazie handlu. Będzie okrągły stół

Minister rodziny poinformowała, że rząd chce rozmawiać ze związkami zawodowymi o idei zakazu handlu w niedziele.

- Powinniśmy dążyć do tego, aby w pełni przestrzegać zakazu handlu w niedziele. Tak, jak całe to przedsięwzięcie związane z planem otwarcia czytelni w Biedronkach - tutaj skutecznie przeciwdziałaliśmy, aby nie doszło do tego i, przy zaangażowaniu oczywiście Inspekcji Pracy, zostały przeprowadzone kontrole - powiedziała minister.

Szefowa resortu przekazała, że spotkała się w tej sprawie z przewodniczącym Sekretariatu Krajowego Handlu, Banków i Ubezpieczeń NSZZ "Solidarność" Alfredem Bujarą.

- Na roboczo ustaliliśmy, że chcielibyśmy usiąść do okrągłego stołu. Z jednej strony strona społeczna, z drugiej chcielibyśmy zaprosić przedstawicieli branży i porozmawiać o tym, jaka jest idea zamkniętych sklepów w niedziele. Na zachodzie też sklepy w niedziele są zamknięte - wyjaśniła.

Zdaniem minister, niedziela jest najważniejszym dniem w tygodniu.

- Ten dzień powinno się spędzać z rodziną. To czas dla rodziny, na modlitwę, a nie na spędzanie go w sklepie. O tym chcielibyśmy porozmawiać przy okrągłym stole - wyjaśniła.

- Będziemy pracować nad tym pomysłem, aby go zoperacjonalizować. Planujemy takie spotkanie na początku przyszłego roku. Trzeba to dobrze przygotować i włączyć Głównego Inspektora Pracy, abyśmy skutecznie realizowali to, co jest zapisane w przepisach prawa. Bo ustawa o handlu w niedziele jest ustawą szczelną - podsumowała Maląg.

Przedsiębiorcy oczekują przywrócenia handlu w niedziele

Tymczasem Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie konsekwentnie apeluje o to, by handel w niedziele został przywrócony. Jak podkreśla jej szefowa, to kwestia oczekiwań przedsiębiorców i realiów gospodarczych w Polsce w czasach inflacji.

- Obecnie nie ma drugiego tak konkurencyjnego sektora gospodarki, jak handel. Mamy presję płacową u pracowników, ale i presję cenową ze strony klientów. Dyskonty walczą o klientów, o udziały w rynku, o to, by przyciągać do siebie pracowników. Im większa presja wewnątrz rynkowa, tym mniej miejsca dla lokalnych przedsiębiorców. Rząd RP promując zakaz handlu w niedziele, zapomina, że im agresywniej będą rozpychać się dyskonty, tym mniejsza będzie szansa na przetrwanie dla małych sklepikarzy, lokalnych piekarni, małych przetwórni czy targowisk. To jest fakt, który jest konsekwentnie ignorowany - mówi Hanna Mojsiuk, prezes PIG w Szczecinie.

Jej zdaniem sytuacja z Biedronką, która rozważała pomysł utworzenia w swoich sklepach czytelni, by móc handlować także w niedziele, to dowód, że przedsiębiorcy są zmuszani do szukania "alternatywnych" rozwiązań, by działać.

- Nie jesteśmy zwolennikami kombinowania i szukania luk w prawie, by móc działać. Nie jest to sytuacja dobra dla polskiej legislacji, że sklep, by otworzyć się w niedziele, musi nazwać się przystankiem, dworcem, pocztą, czytelnią czy wypożyczalnią sprzętu sportowego i po prostu działać. Sklep to sklep. Jest popyt, jest podaż, handel w niedziele powinien mieć miejsce. Należy jednak uszanować prawa pracowników - mówi dr Piotr Wolny, ekonomista i dyrektor biura Północnej Izby Gospodarczej.

PIG ma też propozycje, które umożliwiłyby rozwiązanie tego problemu.

- Tak jak do zakazu handlu w niedziele dochodziliśmy, odejmując czynne dni, tak można byłoby w drodze kompromisu np. otworzyć sklepy w co drugą niedzielę lub ograniczyć ich funkcjonowanie do określonych godzin - mówi Hanna Mojsiuk.

Innym rozwiązaniem, o którym mówi, jest delegowanie do pracy w niedziele wyłącznie ochotników oraz zaoferowanie im podwójnej stawki.