Ryzykowna "gra" trwa. Szklany sufit big techu może pęknąć

Dyskryminacja ze względu na wiek w branży technologicznej w Chinach jest bardzo powszechna i dotyczy już osób w wieku 35 lat. Pracownicy stojący w obliczu ryzyka utraty pracy poszukują perspektyw rozwoju kariery za granicą. Jednak, wraz z tendencją starzenia się społeczeństwa w kraju i malejącą podażą młodych talentów, szklany sufit chińskiego big techu może pęknąć. (Fot. Shutterstock.com)

Choć na Zachodzie dyskryminacja ze względu na wiek jest nielegalna, to w Chinach takie praktyki są akceptowane.

Według raportu firmy rekrutacyjnej Maimai w 2020 r. średni wiek pracowników wśród dziewiętnastu największych firm internetowych w Chinach wynosił niecałe 30 lat.

W przypadku np. programistów - ich wartość rynkowa w Chinach spada wraz z ich wiekiem. Dlatego pracownicy branży big tech coraz częściej rozważają przeprowadzkę do innego kraju.

Podczas rekrutacji na chińskim rynku technologicznym, również w sektorze rządowym, wielu pracodawców wprost wymienia „wiek poniżej 35 roku życia” jako warunek niektórych ofert pracy.

W przypadku kobiet moment ten dodatkowo zbiega się z wejściem w etap macierzyństwa, które uprawnia do co najmniej 14-tygodniowego urlopu, co nie jest mile widziane przez firmy w tak szybko rozwijającej się branży.

Pracownicy dobiegający tego wieku, a nie zajmujący stanowisk kierowniczych, są również bardziej narażeni na zwolnienia. Jak wynika z raportu opublikowanego w zeszłym roku przez Centrum Badań nad Rozwojem przy Radzie Państwa, osoby te mają także później problem ze znalezieniem kolejnej pracy.

Dyskryminacja ze względu na wiek dotyka m.in. programistów (Fot. materiały prasowe)

Dla przykładu średnia wieku pracowników w Tencent, największej na świecie firmie branży gamingowej, wynosi 29 lat, a wśród trzynastu menadżerów zarządzających firmą żaden nie przekroczył 55-ego roku życia. Z kolei chiński gigant telekomunikacyjny Huawei dwa lata temu dokonał masowych zwolnień siedmiu tysięcy pracowników, z których większość miała około 35 lat.

Niektórzy eksperci twierdzą, że młodsze osoby są w stanie lepiej rozpoznać i odpowiedzieć na preferencje konsumentów docelowych w podobnym wieku. Jednak, że rosnące regulacje w branży technologicznej mogą wymagać zatrudnienia bardziej doświadczonych menadżerów ds. zgodności i ryzyka. Starszy znaczy mniej wydajny Wartość rynkowa programistów w Chinach spada wraz z ich wiekiem. Niewiele osób w średnim wieku i wychowujących dzieci podoła wymaganiom kultury pracy „996”, co oznacza pracę po 12 godzin dziennie sześć dni w tygodniu. Zagrożenie zwolnieniem skłania ich do poszukiwania szansy za granicą. Wśród preferowanych miejsc przeprowadzki jest podobny kulturowo Singapur, oferująca przyjazne środowisko pracy Szwecja, czy dająca wysokie zarobki Dolina Krzemowa w USA. Choć dla wielu jest to konieczność, dla innych jest to świadomy wybór na rzecz większej równowagi między karierą i życiem. Wiąże się to z nowym stylem życia „leżeć płasko” (chin. tangping) wyrażającym sprzeciw młodego pokolenia wobec kultury ciężkiej pracy na rzecz samorealizacji i odpoczynku. Chińskie firmy niechętnie zatrudniają pracowników powyżej 35. roku życia (fot. Shutterstock, Inc.) Choć według najnowszego chińskiego spisu ludności ogólna populacja kraju nieco wzrosła, to wskaźnik urodzeń jest najniższy od 60-ciu lat. Również mediana wieku wzrosła o 13 lat od 1990 roku, osiągając 38 lat w 2020 roku i przewiduje się, że wzrośnie o kolejne 10 do 2050 roku. Czytaj też: Inflacja a freelancerzy. Programiści i copywriterzy nie narzekają na brak zleceń Zjawisko starzejącego się społeczeństwa i malejąca liczba młodych talentów może wkrótce zmusić duże firmy technologiczne do obniżenia swoich oczekiwań i zmiany strategii zatrudniania nowych pracowników. Być może zachęci to również rząd do rozluźnienia restrykcji covidowych i otworzy drzwi na powrót zagranicznych wysokokwalifikowanych pracowników.

