"Rynkowy Gowin" likwiduje drukarnię. Związki walczą o jej los

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii likwiduje działającą przy nim blisko 50 lat drukarnię. Związki zawodowe walczą o ratunek dla niej, ale na razie odbijają się od ściany.

Sprawa dotyczy Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego (ZWP) przy ul. Usypiskowej 2. W przyszłym roku drukarnia obchodziłaby pięćdziesięciolecie swojej działalności. Pracują tam 23 osoby, w tym wielu pracowników z kilkudziesięcioletnim stażem. Zakład drukował przede wszystkim materiały informacyjno-promocyjne dla sztandarowych projektów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: ulotki i publikacje dotyczące programów Rodzina 500+, Dobry start, Maluch +, Senior+ oraz Karta Dużej Rodziny.

W październiku ubiegłego roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej straciło z nazwy człon „Praca”, który przeszedł do nowo powstałego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Szefem tego „superresortu” został dotychczasowy minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

- I pierwszym zarządzeniem, jakie wydał, było to o likwidacji drukarni – relacjonuje Czesława Sońta, przewodnicząca Związku Zawodowego Poligrafów zrzeszonego w OPZZ. Zarządzenie zostało wydane na początku lutego, a 1 czerwca zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym MRPiT. Organizacja związkowa nie została o niczym poinformowana.

Dziś zakład stoi, pracownicy codziennie przychodzą do pracy, ale nie zleca im się żadnych zadań.

Związkowcy nie wiedzą, z czego wynika decyzja Gowina – ani on, ani żaden z przedstawicieli władzy nie chce z nimi rozmawiać. Przypominają też, że jeszcze w ubiegłym roku drukarnia kupiła nowe oprogramowanie, a w przeszłości nieliczna załoga wielokrotnie realizowała wysokonakładowe zlecenia „na wczoraj”, także w dni wolne od pracy i święta. Wielu podejrzewa, że przyczyny zamknięcia ich zakładu są nie merytoryczne, a ideologiczne.

- Wiadomo, że Gowin jest rynkowy i próbuje wszystko outsourcingować. Zarzucano nam, że nie przynosimy przychodów. Niby jak budżetowy zakład realizujący zlecenia publiczne ma przynosić dochód? Wartością dodaną było to, że minister czy wszystkie departamenty zawsze miały wszystkie prace drukowane na wczoraj, na już – mówi jedna z wieloletnich pracownic. - Serce się kraje, jak się na to patrzy. To ładny zakład, ludzie są gotowi do pracy, a wszystko stoi.

Jak podkreślają pracownicy, na zamknięcie drukarni skarżą się też inni pracownicy poprzedniego resortu.

- Niemal każdego dnia prowadzimy rozmowy telefoniczne z pracownikami ministerstwa, którzy borykają się z problemami w zakresie bieżącej obsługi wydawniczo-poligraficznej i wyrażają ubolewanie, że zakład nie świadczy dla nich tych usług - napisali w liście, zaadresowanym do Marzenny Kołodziejak z biura Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rodziny.

Próby spotkania bez efektu

Związkowcy informują, że mimo prób podjęcia dyskusji na ten temat, nie dostali żadnej odpowiedzi ze strony ministerstwa.

- Były próby, spotkania się, był list otwarty do premiera, który został odesłany z powrotem do Gowina. Pisaliśmy wszędzie: do Kaczyńskiego, do minister rodziny Marleny Maląg, do wiceminister pracy Iwony Michałek. Nikt nie chciał nam pomóc. Jesteśmy całkowicie ignorowani – relacjonuje Czesława Sońta.

Pracownicy nie widzą, jaka czeka ich przyszłość. – Niektórzy z nich pracują tu po 30 lat. Gdzie taki człowiek znajdzie pracę? Kierownictwo obiecywało, że zatrudnią ich w ministerstwie, ale wszyscy wiemy, że to bajki.

Związkowców najbardziej boli to, że Ministerstwo Pracy, które z założenia powinno troszczyć o pracowników, wyrzuca ludzi na bruk. - Sami sobie tworzą sobie fikcyjne stanowiska, na których biorą bardzo duże pieniądze. A tu ludzie chcą pracować, bardzo ciężko pracować, i nie mogą. – ubolewa przewodnicząca Związku Zawodowego Poligrafów, zrzeszonego w OPZZ.

O odniesienie się do stawianych przez związek zarzutów oraz podanie przyczyn likwidacji drukarni zapytaliśmy resort rozwoju. Czekamy na odpowiedź.