Rynek pracy, zarządzanie, edukacja. Rusza Europejski Kongres Gospodarczy

Europejski Kongres Gospodarczy rozpoczyna się już dziś (20 września) w Katowicach. Agenda tegorocznej edycji obejmuje tematy szeroko związane z rynkiem pracy, systemem emerytalnym, zarządzaniem i edukacją.

13. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbędzie się w Katowicach 20-22 września. Na uczestników czeka ponad sto debat poświęconych najaktualniejszym zagadnieniom, kilkanaście bloków tematycznych, sesje w ramach European Tech and Start-up Days. EEC to trzy dni wypełnione dyskusjami, prezentacjami, spotkaniami, wymianą doświadczeń polityków, przedstawicieli europejskich rządów, międzynarodowego grona inwestorów i przedsiębiorców reprezentujących różne branże gospodarki.

- To bardzo ważny kongres, podczas którego zawsze porusza się wiele wątków związanych z rynkiem pracy. Wiele z nich bezpośrednio dotyczy resortu pracy. Jako prelegent podczas tegorocznej edycji to właśnie w tych tematach z pewnością będę chciał zabierać głos w dyskusjach panelowych - mówił niedawno w rozmowie z PulsHR.pl Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

20 września podczas sesji "PPK a rynek finansowy" podsumujemy dotychczasowe efekty programu, sprawdzimy, w co zostaną zainwestowane zgromadzone środki, poszukamy odpowiedzi na pytanie, jak zmobilizować Polaków do oszczędzania na emeryturę. Do panelu zostali zaproszeni Katarzyna Chmielak, dyrektor departamentu rozwoju i operacji Pracowniczych Planów Kapitałowych w PFR TFI, Łukasz Kwiecień, wiceprezes PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Waldemar Markiewicz, prezes Izby Domów Maklerskich, Oskar Sobolewski, ekspert Instytutu Emerytalnego oraz Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

Również 20 września szukać będziemy odpowiedzi na pytanie, jak powinno wyglądać przywództwo 5.0 podczas sesji "Przywództwo 5.0 - kluczowe kompetencje liderek przyszłości". Sprawdzimy też, jaka jest sytuacja ekonomiczna, społeczna i mentalna kobiet w czasie pandemii i w czasach postcovidowych. Do udziału w sesji zostały zaproszone m.in. Sylwia Bilska, general manager Edenred Polska, Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, prezes THINKTANK, adiunkt Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Dorota Natalia Haller, CMO Huawei Consumer Business Group, Elizabeth Filippouli, założycielka i prezes Global Thinkers Forum, Anna Rulkiewicz, prezes Lux Medu, prezes Pracodawców Medycyny Prywatnej, Lucyna Stańczak-Wuczyńska, przewodnicząca Rady Nadzorczej w Banku BNP Paribas, Agnieszka Żyro, prezes spółki Anwil.

21 września zapraszamy na sesję "ESG", w czasie której sprawdzimy, jaka jest rola kryteriów ESG (Environment, Social and Governance) w relacjach z interesariuszami i w budowaniu wartości firmy. Do udziału w sesji zostali zaproszeni m.in. Stanisław Barański, dyrektor działu strategii i analiz w Polskim Koncernie Naftowym Orlen, współautor Strategii Grupy ORLEN 2030+, Anna Grabowska, wiceprezeska ds. strategii konsumenckich/EVP w Żabka Polska, Wojciech Hann, prezes Banku Ochrony Środowiska, Michał H. Mrożek, wiceprezes ING Banku Śląskiego, Jarosław Romanowski, członek zarządu firmy Ciech, Mario Zamarripa, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w ERGO Hestia.

Również 21 września podczas sesji "Technologia, zarządzanie, człowiek" spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jakie mogą być skutki automatyzacji procesów biznesowych, jakich kompetencji będzie poszukiwał rynek pracy, jakie regulacje będą niezbędne, by procesy automatyzacji przebiegały w sprawny sposób. Do udziału w sesji zostali zaproszeni m.in. Zofia Dzik, impact inwestor, fundator, prezes Instytutu Humanites – Człowiek i Technologia, Grzegorz Kądzielawski, dyrektor Instytutu Badań nad Sztuczną Inteligencją w Akademii WSB, Maciej Lewandowski, Head of Risk Poland w NatWest Group, Paweł Poszytek, dyrektor generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, Paulina Zadura, dyrektor departamentu analiz i strategii w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Grzegorz Zajączkowski, lider cyfryzacji Komisji Europejskiej na Polskę.

Sam rynek pracy także stanie się przedmiotem rozważań kongresowych gości. 21 września podczas sesji "Rynek pracy" paneliści rozmawiać będą o wpływie pandemii na sytuację na rynku pracy, zmianie modeli pracy, nowych realiach rynku pracy. Zaproszenie do udziału w panelu przyjęli m.in. Sylwia Bilska, general manager Edenred Polska, Daria Gostkowska, executive director, head of HR w banku BNP Paribas, Michał Lisawa, counsel w Baker McKenzie, Artur Miernik, partner, lider praktyki workforce advisory w ramach People Advisory Services w EY Polska, Cezary Mączka, członek zarządu, dyrektor pionu zarządzania zasobami ludzkimi w Budimeksie, Artur Skiba, prezes Antala,

Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

Drugiego dnia przyjrzymy się także centrom usług wspólnych. Podczas sesji "BPO centra usług wspólnych" sprawdzimy m.in., jak pandemia zmieniła styl pracy i zapotrzebowanie na biura. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni: Aleksandra Durzyńska-Prochowska, dyrektor zarządzająca Poland GDC, Fujitsu Technology Solutions, Jolanta Jaworska, wiceprezes, ABSL, dyrektor ds. publicznych i regulacyjnych w IBM Polska & Kraje Bałtyckie, Przemysław Lewicki, operational digital transformation tribe lead, head of robotics w ING Banku Śląskim, Marcin Nowak, dyrektor zarządzający w AMMEGA Business Services, Sebastian Sala, business unit director w Antal SSC/BPO, Grzegorz Słomkowski, członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic.

Rynek pracy stanie się przedmiotem rozważań kongresowych gości (Fot. PTWP)

Ostatniego dnia kongresu, 22 września, w sesji "Sukcesja i rozwój: firmy rodzinne wobec wyzwań" postaramy się odpowiedzieć na pytanie, jak skutecznie przeprowadzić firmę i rodzinę przez proces sukcesji. O swoich doświadczenia opowiedzą m.in. Paweł Barański, partner, szef działu doradztwa podatkowego i prawnego w KPMG w Polsce, Adrianna Lewandowska, prezes i założyciel Instytutu Biznesu Rodzinnego, Adam Mokrysz, prezes grupy Mokate, Marcin Ochnik, prezes firmy Ochnik, Grzegorz Płatek, dyrektor departamentu doskonalenia regulacji gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Jan Sarnowski, podsekretarz stanu, pełnomocnik ds. współpracy międzynarodowej w zakresie VAT w Ministerstwie Finansów.

Nie zabraknie także rozmów na temat edukacji. Podczas sesji "Kapitał intelektualny – złoto XXI wieku" postaramy się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób inwestować wiedzę, jak powinna wyglądać reforma systemu edukacji, jak budować kompetencje przyszłości w świecie po pandemii. Odpowiedzi na te zagadnienia szukać będą m.in. Anna Berczyńska, dyrektor zarządzający grupą Schaeffler, vice-president talent w ABSL Poland, Zdzisława Dacko-Pikiewicz, rektor Akademii WSB, Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Maciej Nowak, prorektor ds. nauki i rozwoju kadry akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Marek Pawełczyk, kierownik Katedry Pomiarów i Systemów Sterowania, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej,

Paweł Poszytek, dyrektor generalny Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Link do całej agendy możecie znaleźć TUTAJ.