Rynek pracy zaciągnął hamulec. Liczba ofert pracy spada w tempie dwucyfrowym

O 24 proc. spadła liczba ofert pracy zamieszonych na portalu Pracuj.pl w pierwszym półroczu 2023 (w porównaniu do tego samego okresu 2022 r.) (fot. Unsplash/Mika Baumeister)

Zaczęło się. Liczba ofert pracy jest coraz mniejsza, a spadki są dwucyfrowe. Spowolnienie uderzyło również w branżę IT, która do tej pory uchodziła za najbardziej rozwojową i odporną na wszelkiego rodzaju kryzysy.

- Pierwsze sześć miesięcy bieżącego roku to nowa perspektywa i dalsze obserwacje zmian, które zachodzą na rynku pracy – na szczyty zestawień powraca sprzedaż, IT notuje spadki. Już w drugiej połowie ubiegłego roku, który był dla nas rekordowy pod wieloma względami, zaczęliśmy odczuwać spodziewane spowolnienie wśród pracodawców. Weszli oni w okres oczekiwania na to, co przyniosą najbliższe miesiące - komentuje Rafał Nachyna.

Podobne wnioski płyną z badania Grant Thornton i firmy Element. W czerwcu 2023 r. liczba ofert pracy wyniosła 280 tys., co oznacza spadek o 8 tys. w porównaniu do poprzedniego roku i spadek o 32 tys. w porównaniu do czerwca sprzed dwóch lat.

Od początku roku w serwisie Pracuj.pl zamieszczono 454 000 ofert pracy. To wynik niższy o 24 proc. od rekordowego I półrocza 2022 roku, ale nieco wyższy od odnotowanego w I półroczu 2021 roku oraz wyraźnie wyższy niż w jeszcze wcześniejszych latach.

Jak dodaje, duża niepewność gospodarcza sprawia, że rekrutacji jest mniej, niż w analogicznym okresie 2022 roku.

Z kolei dyrektor generalny Element. System Rekrutacyjny Maciej Michalewski uspokaja nieco emocje wokół spadającej liczbie ofert pracy. Jak wskazuje, spadki są nadal niewielkie, a biorąc pod uwagę trudności, z jakimi muszą mierzyć się obecnie polscy przedsiębiorcy, wydaje się, że nadal mamy mocny i stabilny rynek pracy.

- Rynek, który co prawda ustabilizował się na nieco niższym poziomie w porównaniu do zeszłorocznych rekordowych wyników, jednak obecny poziom jest nadal relatywnie wysoki i pokazuje, że polscy przedsiębiorcy wciąż chętnie szukają nowych rąk do pracy - twierdzi Maciej Michalewski.

Ci specjaliści mogą dowolnie przebierać w ofertach pracy

W I półroczu 2023 roku na szczyt zestawienia najpopularniejszych specjalizacji (według wiodącej specjalizacji, wskazanej przez pracodawcę w ogłoszeniu), wraca sprzedaż. W związku z większą ostrożnością pracodawców w rekrutacjach z obszaru IT i weryfikacją pandemicznych inwestycji w organizacjach technologicznych, widoczna jest zmiana środka ciężkości w rozkładzie sił pod kątem liczby publikowanych ogłoszeń. Sektor technologiczny utrzymuje się na wysokim, drugim miejscu, a postpandemiczne ożywienie widać w sektorze handlu. A w obliczu wysokiej inflacji, w momencie kiedy firmy poszukują oszczędności, dobrzy sprzedawcy są pracownikami na wagę złota.

Grafika: raport Pracuj.pl - Rynek Pracy Specjalistów. I półrocze 2023

Niezmiennie wysoko w zestawieniu pozostaje praca fizyczna – wykwalifikowani pracownicy w tym zakresie są wciąż bardzo potrzebni, co wynika między innymi z budzącego się ponownie budownictwa. Na czele pozostają także finanse i ekonomia, notując wynik na poziomie 9 proc. udziału. Dalej w rankingu znalazły się ogłoszenia dla inżynierów i pracowników obsługi klienta, do których kierowano równo po 6 proc. ogłoszeń w serwisie.

A kto poszukiwał ludzi do pracy? W pierwszych sześciu miesiącach 2023 r., najbardziej aktywne były firmy z branży finansów i bankowości – ich udział był identyczny, jak w I półroczu ubiegłego roku i wyniósł 12 proc.. Na drugim, również z takim samym 9-procentowym udziałem, co rok temu uplasowały się firmy z obszaru handlu i sprzedaży B2C.

Grafika: raport Pracuj.pl - Rynek Pracy Specjalistów. I półrocze 2023

Trzecie miejsce w tym zestawieniu zajęła branża IT. Udział jej ogłoszeń w puli wszystkich ofert w Pracuj.pl wyniósł 7 proc. i spadł rok do roku o 3 punkty procentowe. Wynik ten stanowi potwierdzenie obserwacji ekspertów rynkowych, podkreślających wyzwania branży nowych technologii, związane z weryfikacją pandemicznych inwestycji i nieco gorszą kondycją tego sektora. Spowodowało to większą powściągliwość w decyzjach rekrutacyjnych i okres ochłodzenia po rekordach z minionych lat.

Podobne obserwacje odnotowali eksperci Grant Thornton i Element, którzy co miesiąc sprawdzają liczbę ofert o pracę na 50 najpopularniejszych portalach. Liczba ogłoszeń dla IT spadła aż o 34 proc. - w porównaniu do czerwca poprzedniego roku.

Wśród innych najchętniej rekrutujących branż znalazły się firmy zajmujące się produkcją FMCG (7 proc.), budownictwem/inżynierią oraz przemysłem ciężkim i chemicznym (po 6 proc.) oraz handlem hurtowym (5 proc.). Uwagę zwraca zwłaszcza wysoka pozycja budownictwa, stopniowo odzyskującego dobrą kondycję po trudnościach z okresu pandemii COVID-19.

W tych regionach firmy najczęściej poszukiwały pracowników

Analizując położenie geograficzne firm zamieszczających ogłoszenia w I półroczu 2023 roku można było dostrzec lekki wzrost udziału pracodawców z województwa mazowieckiego w stosunku do analogicznego okresu rok temu. Pochodziło od nich 23 proc. wszystkich ofert (wzrost o 3 punkty procentowe).

Stanowi to pewne zaskoczenie – udział stołecznego województwa w minionych raportach „Rynek Pracy Specjalistów” regularnie lekko spadał. Może to wskazywać na fakt, że w obliczu trudnych decyzji rekrutacyjnych mazowieckie zachowało większą aktywność w poszukiwaniu pracowników.

Grafika: raport Pracuj.pl - Rynek Pracy Specjalistów. I półrocze 2023

Na kolejnych miejscach pod względem aktywności znaleźli się pracodawcy z południowej Polski, czyli województw śląskiego i dolnośląskiego (po 10 proc. udziału) oraz małopolskiego (9 proc.), regularnie plasujący się w czołówce zestawienia. Kolejne pozycje zajęły firmy z wielkopolskiego, pomorskiego i łódzkiego.

