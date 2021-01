Rynek pracy: widać skutki pandemii, ale jest nadzieja

Opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny badania: "Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2020 roku" oraz "Sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2020 r." pokazują, że pandemia koronawirusa mocno wpłynęła na sytuację na polskim rynku pracy.

Jak zauważają autorzy badania "Aktywność ekonomiczna ludności Polski III kwartał 2020 roku", na rynku pracy zauważalna jest lekka stabilizacja sytuacji wywołanej pandemią COVID-19. Porównując wyniki z drugiego kwartału, zaobserwować można co prawda wzrost liczby bezrobotnych, jednocześnie jednak zwiększa się liczba osób pracujących i maleje liczebność osób biernych zawodowo.

- Niewątpliwie świadczy to o ożywieniu na rynku pracy, w tym aktywizacji osób nieposzukujących pracy lub niegotowych do jej podjęcia w poprzednim kwartale. Jednocześnie odnotowano osłabienie zjawisk zaobserwowanych w II kwartale br. charakterystycznych dla populacji pracujących, takich jak zwiększone absencje i częstsza praca z domu - zauważają autorzy opracowania.

Osoby aktywne zawodowo w trzecim kwartale 2020 r. stanowiły 56,4 proc. ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu z drugim kwartałem wskaźnik zwiększył się o 0,9 p. proc.. Porównując jednak dane z analogicznym okresem 2019 roku, zauważyć można spadek o 0,3 p. proc.

W trzecim kwartale ubiegłego roku liczba ludności aktywnej zawodowo w wieku 15 lat i więcej wyniosła 17 074 tys. osób. 16 512 tys. osób stanowili pracujący i 561 tys. - bezrobotni. Populacja biernych zawodowo w analogicznej grupie wieku liczyła 13 192 tys.

Dane kolejny raz pokazują delikatne ożywienie na rynku pracy. Ilość aktywnych zawodowo zwiększyła się w porównaniu z drugim kwartałem o 273 tys.(1,6 proc.). Jednocześnie porównując wyniki z rokiem 2019 widać spadek o 77 tys.,(0,4 proc.). W konsekwencji, liczba osób biernych zawodowo była niższa w skali kwartału, ale wyższa w skali roku.

Wskaźnik określający relację liczby osób niepracujących (bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 15 lat i więcej) do liczby osób pracujących zmniejszył się w stosunku do poprzedniego okresu, natomiast był większy od zaobserwowanego w analogicznym kwartale ubiegłego roku. W III kwartale 2020 r. na 1000 osób pracujących przypadały 833 osoby bez pracy (w II kwartale 2020 r. i w III kwartale 2019 r. odpowiednio: 860 i 822 osoby).

Ponad połowa Polaków pracuje

Osoby, które pracowały w trzecim kwartale stanowiły 54,6 proc. ludności w wieku 15 lat i więcej. Kolejny raz zauważalny jest wzrost w porównaniu do drugiego kwartału o 0,8 p. proc. i spadek w odniesieniu do sytuacji w 2019 roku (spadek o 0,3 p. proc.).

W III kwartale 2020 r. pracowało 16512 tys. osób (w wieku 15 lat i więcej), o 1,5 proc. więcej niż w drugim kwartale.

Jak podkreślają autorzy badania, zauważyć można wzrost aktywności na rynku pracy kobiet.

- W porównaniu z poprzednim kwartałem obie zbiorowości zwiększyły się odpowiednio o 141 tys., tj. o 2,0 proc. (kobiety) i o 97 tys., tj. o 1,1 proc. (mężczyźni). Natomiast obniżenie liczby pracujących w skali roku dotyczyło w podobnym zakresie populacji kobiet i mężczyzn (spadek odpowiednio o 51 tys., tj. o 0,7 proc. oraz o 56 tys., tj. o 0,6 proc.).

Wśród pracujących nadal jednak dominują mężczyźni. W trzecim kwartale 2020 r. ich udział w tej grupie wyniósł 55,4 proc.

źródło: Główny Urząd Statystyczny

Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania zwiększenie populacji pracujących w ujęciu kwartalnym dotyczyło w szerszym zakresie mieszkańców miast – wyniosło ono 177 tys., (wzrost o 1,8 proc.). W ujęciu rocznym odnotowano spadek o 62 tys., tj. 0,6 proc.. Wśród mieszkańców wsi liczebność pracujących wzrosła o 61 tys. w porównaniu do poprzedniego kwartału, ale zmniejszyła się w odniesieniu do sytuacji sprzed roku o 45 tys.

Zmiany w liczbie pracujących wpłynęły na wzrost wskaźnika zatrudnienia (do poziomu 54,6 proc. z 53,8 proc. odnotowanego w II kwartale 2020 r.). W III kwartale 2020 r. nadal wyraźnie wyższy wskaźnik zatrudnienia obserwowano wśród mężczyzn (odpowiednio 63,3 proc. wobec 46,5 proc. dla kobiet).

Branże w cieniu koronawirusa

Główny Urząd Statystyczny opublikował także raport dotyczący "Sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2020 r.". Analiza tych danych dokładniej pokazuje, w jaki stopniu pandemia koronawirusa wpłynęła na rynek pracy w Polsce.

- Po latach stopniowej poprawy, w 2020 r. pogorszyła się sytuacja na rynku pracy. Było to m.in. wynikiem wpływu pandemii COVID-19, widocznego od II kwartału. Po sześciu latach wzrostu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2020 r. obniżyło się w porównaniu z poprzednim rokiem. W II kwartale obserwowano znacznie wyższy napływ do bezrobocia rejestrowanego niż odpływ. Od kwietnia liczba zarejestrowanych bezrobotnych oraz stopa bezrobocia rejestrowanego wyraźnie przekraczały poziom sprzed roku. Według danych szacunkowych liczba pracujących w gospodarce narodowej w końcu 2020 r. była o ok. 1,8 proc. niższa niż przed rokiem (wobec wzrostu o 1,1 proc. w końcu 2019 r.) - zauważają autorzy opracowania.

źródło: Główny Urząd Statystyczny

Jak pokazują analizy, przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2020 r. ukształtowało się na poziomie 6326 tys. i było o 1,1 proc. niższe niż w 2019 roku (wobec wzrostu o 2,7 proc. w 2019 r.).

- Choć jesteśmy świadomi, jak mocno rok 2020 dotknął przedsiębiorców, dopiero dane pokazują skalę kryzysu wywołanego przez COVID-19. Mimo, że wiele firm przewiduje sytuacje kryzysowe, na światową pandemię koronawirusa nikt nie mógł być przygotowany. Zatrudnienia nie musiały redukować te branże, których działalność była dobrze dopasowana do nowych potrzeb rynku, np. e-commerce. Ograniczenia związane z pandemią najbardziej odbiły się na branżach takich jak hotelarstwo czy gastronomia. Lockdowny sprawiły, że wiele firm zmniejszyło kadry, a początek 2021 r. wcale nie zwiastuje poprawy. Części firm – restauracji, hoteli - balansujących na skraju bankructwa, udaje się jeszcze utrzymać dzięki wykorzystaniu oszczędności właścicieli i wsparciu z rządowych tarcz. Jeśli jednak zamknięcie rynku potrwa, dla wielu firm nie będzie ratunku – komentuje dane Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

W większości branż w minionym roku zanotowano spadek zatrudnienia. Największe spadki zauważane są w administrowaniu i działalności wspierającej (o 5,4 proc. wobec spadku o 2 proc. w 2019 roku). Zatrudnienie obniżyło się również w górnictwie i wydobywaniu (o 3,6 proc.), przetwórstwie przemysłowym (o 2,1 proc.), zakwaterowaniu i gastronomii (o 1,9 proc.) oraz w handlu; naprawie pojazdów samochodowych, wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę oraz obsłudze rynku nieruchomości (w granicach 1,5 proc.–0,5 proc.).

Są także pozytywne wieści. Wzrost zatrudnienia, choć mniejszy niż w poprzednich latach utrzymał się w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (o 3,5 proc.), informacji i komunikacji (o 3,1 proc.), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 2,0 proc.) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (o 1,8 proc.). Nieco powyżej poziomu sprzed roku ukształtowało się również zatrudnienie w budownictwie (wzrost o 0,2 proc.).

Pod koniec 2020 r. (dane za grudzień) w urzędach pracy zarejestrowanych było 1046,4 tys. bezrobotnych, tj. więcej niż w poprzednim miesiącu (o 20,7 tys., tj. o 2 proc.) oraz więcej niż w grudniu 2019 r. (o 180 tys., tj. o 20,8 proc.). Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,2 proc. i była o 0,1 p.proc. wyższa niż przed miesiącem oraz o 1 p.proc. wyższa niż przed rokiem.

źródło: Główny Urząd Statystyczny

Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w końcu grudnia 2020 r. kobiety stanowiły 53,7 proc., tj. o 1,6 p.proc. mniej niż rok wcześniej. W porównaniu z sytuacją sprzed roku obniżyły się odsetki osób dotychczas niepracujących oraz absolwentów; wzrosły natomiast odsetki osób nieposiadających kwalifikacji zawodowych, zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz bez prawa do zasiłku.

- Warto zwrócić uwagę na liczbę nowo zarejestrowanych bezrobotnych. W 2019 roku było 1 496 500 takich osób. Z kolei w roku 2020 ich liczba wyniosła 1 340 700, co oznacza spadek o 10,4 proc.. Stopa bezrobocia rejestrowanego w ciągu roku wzrosła o 1 pp. do poziomu 6,2 proc.. Po dość znaczącym skoku na początku pandemii, od czerwca ten wskaźnik był stosunkowo stabilny – zauważa Inglot.

Do urzędów pracy w 2020 roku zgłoszono 1 mln 115 tys. ofert zatrudnienia, co także oznacza spadek - o 17,2 proc. Dwukrotnie wzrosła z kolei liczba zwolnień grupowych. 957 zakładów zadeklarowało zwolnienie 73,1 tys. pracowników (w 2019 roku było to 458 zakładów i 32 tysiące osób zwolnionych).

Rynek pracy gotów do odbicia

Jak podkreślają eksperci ds. rynku pracy, warto zauważyć, że nie wszystkie wskaźniki rynku pracy spadły. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło. W 2019 roku wynosiło 5169,06 zł brutto, natomiast w 2020 roku – 5411,45 zł brutto. Podniesienie płac nastąpiło we wszystkich sekcjach o znaczącym udziale w zatrudnieniu, a najbardziej w administrowaniu i działalności wspierającej (o 8,3 proc.), obsłudze rynku nieruchomości (6,1 proc.), sektorze gospodarowania ściekami i odpadami (5,3 proc.) czy informacji i komunikacji (5,2 proc.). Najmniejszy wzrost wynagrodzeń dotyczył z kolei gastronomii i zakwaterowania (o 0,5 proc,), podczas gdy w 2019 roku wzrost płac w tych sekcjach wyniósł ok. 6 proc..

- Co ważne, w skali roku wzrosła także siła nabywcza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw. W 2020 roku realna płaca brutto okazała się o 1,5 proc. wyższa niż przed rokiem. Podsumowując minione 12 miesięcy warto mieć zatem na uwadze, że pandemia nie zahamowała całkowicie rozwoju naszego rynku pracy, a polscy przedsiębiorcy stanęli na wysokości zadania. To oznacza, że choć obecnie notujemy negatywne tendencje na rynku pracy, jest on gotowy do „szybkiego odbicia”. Wszystko zależy jednak od tego, jak w kolejnych miesiącach będzie rozwijać się sytuacja epidemiczna w Polsce i związane z nią obostrzenia – mówi Krzysztof Inglot.