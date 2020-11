Rynek pracy przyszłości. Automatyzacja sporo namiesza, ale nie we wszystkich branżach

Nowe technologie zmieniają rynek pracy. Według raportu McKinsey Polska czynności, w których do 2030 r. ludzi mogą zastąpić maszyny lub sztuczna inteligencja, stanowią dziś niemal połowę łącznego czasu pracy. To z kolei przekłada się na blisko 7,3 mln stanowisk w Polsce, które w przeciągu najbliższej dekady mogą zniknąć z rynku. Nie wszędzie jednak robot może zastąpić pracownika.

Postępująca automatyzacja w nadchodzących latach doprowadzi do sporych zmian - dla wielu osób oznacza to przebranżowienie (Fot. Shutterstock)

Rynek pracy czeka nieunikniona rewolucja. Postępująca automatyzacja w nadchodzących latach doprowadzi do sporych zmian - dla wielu osób oznacza to przebranżowienie. Coraz więcej dziedzin życia zmienia się na naszych oczach, począwszy od automatycznych kas w supermarketach, poprzez paczkomaty, aż po automatyczne biura obsługi klienta. Za rogiem mamy autonomiczne samochody, systemy analizujące dane czy też jeszcze większą automatyzację procesów produkcyjnych.

Mimo, że wiele stanowisk (głównie odtwórczych, polegających na mechanicznym powtarzaniu pewnych czynności) może przestać istnieć, nie oznacza to, że pracy będzie mniej - przeciwnie, zapotrzebowanie na pracowników może wzrosnąć w innych branżach. Według przewidywań McKinsey & Company automatyzacja spowoduje wzrost produktywności przedsiębiorstw. W wyniku obniżenia kosztów produkcji możliwe będą niższe ceny przy zapewnieniu wyższych wynagrodzeń dla pracowników, a to z kolei napędzi popyt i wygeneruje miejsca pracy w gałęziach nie dających się zautomatyzować.

Z raportu TOP CDR - Digitally Responsible Company wynika, że polscy pracownicy rozumieją, iż robotyzacja popchnie ich do przekwalifikowania, edukacji i zmieni zakres wykonywanych przez nich obowiązków. Co trzeci pracownik w Polsce uważa, że automatyzacja pracy przy pomocy robotów wymusi na nim konieczność przekwalifikowania się lub zmiany pracy w ciągu najbliższych 10 lat.

Badani zdają sobie sprawę, że dotychczasowe umiejętności mogą nie wystarczyć, by utrzymać się na rynku pracy w dobie postępującej cyfryzacji. Blisko 1/3 badanych wskazuje, że w ciągu ostatnich 3 lat wdrożenie nowoczesnych technologii wymusiło redukcję etatów.

Co ciekawe, aż 1/4 respondentów nie jest w stanie przewidzieć, jakie zmiany czekają rynek pracy w ciągu najbliższej dekady. Jest to odwrotna proporcja niż w krajach dużo bardziej zaawansowanych technologicznie. Warto zauważyć, że w Stanach Zjednoczonych według danych PewResearch aż 72 proc. badanych boi się automatyzacji, a tylko 1/3 spogląda optymistycznie na ten proces.

Człowiek w dobie automatyzacji

O ile robot jest w stanie zastąpić pracownika wykonującego proste, rutynowe czynności przy taśmie produkcyjnej, o tyle żaden algorytm nie zastąpi człowieka i jego umiejętności słuchania, inteligencji emocjonalnej oraz empatii. W grupie zawodów, w których ryzyko zagrożenia automatyzacją jest niewielkie, znajdują się terapeuta, psycholog, pielęgniarka czy opiekunowie dzieci, a także przedstawiciele zawodów związanych z przekazywaniem wiedzy - nauczyciele i wykładowcy.

W niedalekiej przyszłości wyraźny wzrost zapotrzebowania na pracowników może mieć miejsce również w branży opieki senioralnej. Wszystko to z uwagi na proces starzenia się społeczeństw, dynamiczny wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym i wydłużający się czas naszego życia. W krajach wysokorozwiniętych, takich jak Niemcy, gdzie osoby po 65 roku życia to niemal 18 milionów osób, już dziś, istnieje olbrzymie zapotrzebowanie na opiekunów osób starszych i będzie ono rosnąć. Z podobną sytuacją wkrótce możemy mieć do czynienia także w Polsce.

- Już teraz zawód opiekuna osób starszych zyskuje na popularności, a najbliższe lata zwiększą popyt na tego typu usługi w całej Europie. Należy pamiętać, że praca w opiece senioralnej to z jednej strony możliwość nabycia nowych kompetencji i rozwoju zawodowego, z drugiej zaś ogromna odpowiedzialność za drugiego człowieka i pewnego rodzaju misja społeczna, dlatego też opiekunem osób starszych powinny zostawać osoby wykazujące się nie tylko profesjonalizmem, ale i empatią – wyjaśnia Dariusz Siedlecki, dyrektor ds. rekrutacji w Promedica24.