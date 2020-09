Rynek pracy po pandemii. Część zmian zostanie z nami na zawsze

Nie wszystkie zmiany w naszym życiu zawodowym w okresie pandemii mają tymczasowy charakter. Coraz częściej słychać, że procesy zapoczątkowane przez lockdown wykluczają powrót do normalności i tak naprawdę zapowiadają zupełnie nową erę pracy, opartą na elastyczności, nowoczesnych technologiach, kompetencjach i kreatywności - przekonuje Bartosz Dąbkowski, head of response & MSP solutions w Hays Poland.

W początkowej fazie pandemii, gdy na całym świecie wprowadzano obostrzenia w naszym codziennym życiu, liczono, że zmiany mają charakter tymczasowy i wkrótce wszystko wróci do normalności. Wraz z upływem czasu okazuje się jednak, że - pomimo odmrażania gospodarki i stopniowego powrotu pracowników do biur - życie zawodowe pod wieloma względami wciąż nie wygląda tak, jak przed pandemią. Wiele wskazuje, że niektóre aspekty pracy nigdy nie będą takie, jak wcześniej. Zarówno firmy, jak i pracownicy muszą odnaleźć się w nowych realiach.

Co ważne, choć pandemia wielu z nas uderzyła po portfelach, zafundowała sporą porcję stresu i niepewności, to przyniosła również ze sobą zmiany o pozytywnym wydźwięku. Jakie? Wskazali je eksperci z firmy doradczej Hays Poland.

– Nie wszystkie zmiany, które zaszły w naszym życiu zawodowym w okresie pandemii, mają tymczasowy charakter. Coraz częściej mówi się, że procesy zapoczątkowane przez lockdown wykluczają powrót do normalności i tak naprawdę zapowiadają zupełnie nową erę pracy, opartą na elastyczności, nowoczesnych technologiach, kompetencjach i kreatywności. Mimo że nie brakuje profesjonalistów i organizacji, które ucierpiały w wyniku pandemii, to nie należy pomijać pozytywnych jej skutków. Dzięki doświadczeniom ostatnich miesięcy zyskaliśmy szansę na dokonanie transformacji, która wzbogaci świat pracy – wyjaśnia Bartosz Dąbkowski, head of response & MSP solutions w Hays Poland.

Rozwiązania pracy elastycznej, w tym możliwość pracy zdalnej, od kilku lat znajdowały się na liście benefitów o największym znaczeniu dla pracowników. Mimo że pracodawcy coraz częściej otwierali się na taką formę realizacji zawodowych obowiązków, to wiele firm wciąż miało wątpliwości, czy zagwarantowanie pracownikom większej niezależności w organizacji czasu i miejsca pracy będzie korzystne dla obu stron.

Ostatni okres dał wielu liderom biznesu szansę na testowanie tego rozwiązania w praktyce. Obserwacje rynku pracy pokazują, że w wielu organizacjach ten eksperyment zakończył się sukcesem.

Możliwość pracy z domu przestanie być postrzegana jako przywilej zarezerwowany wyłącznie dla najbardziej zaufanych pracowników. Pracodawcy oraz menedżerowie, którzy przed pandemią mieli obawy związane z pracą zdalną, zyskali szansę na sprawdzenie ich zasadności.

W wielu przypadkach pandemia udowodniła, że brak bezpośredniego nadzoru przełożonego nad realizacją zadań nie wpływa negatywnie na wyniki. Co więcej, w niektórych firmach praca z domu okazała się być tak skuteczna, że te zadeklarowały one większą elastyczność w tej mierze: to od pracowników częściej będzie zależało, w jakiej formie chcą wykonywać swe zawodowe obowiązki.

fot. pixabay

W okresie pandemii menedżerowie musieli zaufać podwładnym, że ci – mimo nieobecności w biurze – będą osiągać wyznaczone cele. Ustalenie harmonogramu dnia, godzin pracy i sposobu realizacji zadań w dużej mierze znalazło się w gestii pracowników, co w licznych przypadkach nie miało wpływu na produktywność, a w niektórych – nawet ją poprawiło. Tym samym można oczekiwać, że upowszechnienie pracy zdalnej zwiększy niezależność profesjonalistów, którzy w przyszłości będą cieszyć się większą swobodą w zarządzaniu swą pracą - komentują eksperci z Hays Poland.

Co więcej, niebawem praca zdalna ma pojawić się na stałe w Kodeksie pracy. Jak tłumaczył Stanisław Szwed, wiceminister pracy, pojęcie pracy zdalnej ma zastąpić istniejącą w nim obecnie telepracę. Zaś, jak wynika z projektu nowelizacji ustawy, do którego dotarł PulsHR.pl, pracodawca będzie mógł zlecić pracę w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu wskazanym przez pracownika tylko wtedy, gdy ten będzie miał warunki lokalowe i techniczne do jej wykonywania. Co istotne, również pracownik będzie mógł zabiegać o wykonywanie obowiązków zawodowych z domu. Może złożyć w tym celu wniosek w wersji papierowej lub elektronicznej.

W projekcie zawarto także przepis uprzywilejowujący pracowników posiadających dzieci do lat 3. Pracodawca miałby uwzględniać ich wnioski o wykonywanie pracy zdalnie, chyba że nie byłoby to możliwe z uwagi na organizację lub rodzaj wykonywanej pracy. O odmowie musiałby powiadomić w ciągu 3 dni roboczych od złożenia wniosku.

Cyfrowy świat - codziennością

W ostatnich miesiącach zmieniły się obowiązujące w firmach standardy komunikacji i współpracy. Pierwsze skrzypce zaczęły w nich grać nowe technologie. Wymagało to dodatkowych inwestycji, ale też nabycia przez pracowników odpowiednich kompetencji. Wraz z upływem czasu, nowe programy zostały opanowane, a zatrudnieni przyzwyczaili się do efektywnej współpracy w cyfrowym świecie. Zadania, których realizacja do niedawna byłaby niemożliwa bez bezpośredniego spotkania, teraz wykonywane są całkowicie zdalnie. I wiele wskazuje, że ta tendencja będzie się utrzymywać i umacniać.

– Przyzwyczailiśmy się, że wiele spraw wygodniej i szybciej można załatwić zdalnie lub za pośrednictwem technologii. Zamiast organizować bezpośrednie spotkanie, czasem lepiej postawić na wideokonferencję, do której każdy uczestnik może dołączyć z dowolnego miejsca. Zamiast drukować dokumenty i wysyłać je pocztą, w niektórych przypadkach wygodniej korzystać z programu umożliwiającego złożenie cyfrowego podpisu. Zamiast omawiać szczegóły zadania w licznych wiadomościach email, lepiej założyć nowy wątek w narzędziu do pracy zespołowej – wymienia Bartosz Dąbkowski z Hays Poland.

fot. pixabay

Jak dodaje, mimo że nie są to rozwiązania nowatorskie, to w wielu firmach nie były powszechne. Teraz, po doświadczeniach zebranych podczas pandemii, stają się standardem, który czyni pracę bardziej efektywną.

O tym, że pandemia naprawdę sprawdziła umiejętności cyfrowe całego zespołu w rozmowie z PulsHR.pl opowiadała Justyna Szumińska, human capital manager w agencji kreatywnej Kamikaze.

- Pandemia sprawdziła, czy rzeczywiście “umiemy w digitalu”. Dziewięćdziesiąt dziewięć procent naszego zespołu pracowało bowiem zdalnie podczas lockdownu. Z dnia na dzień, bez większych wyzwań przenieśliśmy nasze działania do świata online. Procesy rekrutacyjne czy onboarding, również odbywają się online. Skraca to czas całego procesu, a kandydaci chwalą sobie taką formę spotkań, twierdząc, że - łącząc się z nami - z domów mniej się stresują i czują się swobodniej - opowiada Szumińska.

Okazało się, że pracownicy Kamikaze nie tylko "umieją w digitalu", lecz przekonali się, że taka forma pracy może przynieść sporo korzyści. Na co dzień organizowali spotkania stacjonarne “Social Media Academy”, w ramach których dzielą się wiedzą ze wszystkimi zainteresowanymi tematyką z z nazwy. Przez koronawirus zamienili je w webinary, przez co zwiększył się ich zasięg i mogły w nich uczestniczyć osoby z całej Polski. Dzięki spotkaniom w formie online zyskano też możliwość zapraszania ekspertów z całego świata, którzy do tej pory nie mieli możliwości w nich uczestniczyć.

Inną - jeśli w ogóle tak można powiedzieć - z korzyści pandemii pozostaje również wzmocnienie komunikacji wewnętrznej w firmach. W okresie największej niepewności i licznych zmian zachodzących w organizacjach, niezbędne było zwiększenie częstości i jakości komunikatów kierowanych do zatrudnionych, a co za tym idzie – w wielu firmach wprowadzenie nowych standardów, które zapewne będą obowiązywać również po powrocie do normalności.

Zmiana nie taka straszna

Eksperci Hays Poland zwracają uwagę na jeszcze jeden, bardzo istotny element. Kryzys wywołany koronawirusem sprawił, że jako pracownicy i pracodawcy musieliśmy zmierzyć się z bezprecedensowymi wydarzeniami. Dzięki temu nasza uwaga została skierowana na szanse i zagrożenia, które do tej pory były ignorowane. Jako jeden z przykładów może posłużyć zmiana nastawienia do… zmiany.

Przed pandemią wizja zmiany – czy to w modelu operacyjnym firmy, czy też w życiu zawodowym – często była postrzegana jako zagrożenie i źródło potencjalnych reperkusji. W rezultacie zdarzało się, że obawy przed nieznanym powstrzymywały liderów biznesu i profesjonalistów przed podejmowaniem uzasadnionego ryzyka. Dynamiczny rozwój sytuacji na rynku pracy sprawił jednak, że w ostatnich miesiącach zmian nie sposób było uniknąć.

– W wyniku pandemii uświadomiliśmy sobie, że zamiast bać się zmian lub wyzwań, warto potraktować je jako szansę. Całkowita transformacja dobrze nam znanej rzeczywistości dała firmom okazję do wdrożenia innowacji i optymalizacji, które w normalnych warunkach gospodarczych wciąż znajdowałyby się na etapie planowania. Pracownicy mogli z kolei wyciągnąć wnioski na temat swojej kariery, z których do tej pory nie zdawali sobie sprawy, i na tej podstawie podjąć istotne decyzje, np. o zmianie profesji czy poszukiwaniu nowych zawodowych wyzwań. Większa świadomość tego, co tak naprawdę jest ważne, pozwala lepiej przygotować się na różne możliwe scenariusze – komentuje Bartosz Dąbkowski z Hays Poland.

fot. pixabay

Także wyniki badań Pracuj.pl pokazują, że obecna sytuacja może być ważnym impulsem zmiany zawodowej dla wielu osób. Dotyczy to zwłaszcza branż szczególnie mocno dotkniętych kryzysem. Gotowość do przekwalifikowania się deklaruje aż 64 proc. respondentów Pracuj.pl szukających pracy - zarówno zatrudnionych, jak i bezrobotnych.

Chęć wejścia w nowe role zawodowe jest jednak dopiero pierwszym krokiem do zmiany. Jak zauważa Urszula Zając-Pałdyna, właścicielka agencji doradztwa let’s HR i autorka bloga „HR na obcasach”, do procesu przekwalifikowania się należy podejść w sposób systematyczny. Ekspertka podkreśla, że osoby wchodzące do nowej branży muszą szczególnie profesjonalnie przygotować się do rekrutacji, zwłaszcza rywalizując o miejsce pracy z innymi, bardziej doświadczonymi w danej dziedzinie kandydatami.

- Po pierwsze, powinniśmy zmonitorować sytuację panującą w branży, która nas interesuje. Po drugie skonfrontować ten obraz z obecną pozycją na rynku pracy, wyznaczaną przez doświadczenie i kompetencje. Trzecim krokiem niech będzie szczera odpowiedź na to, jakie cele chcemy osiągnąć, czy są one realistyczne i co powinniśmy zrobić, by to się udało. Na podstawie tych czynników powinniśmy przygotować dokumenty do rekrutacji - komentuje Urszula Zając-Pałdyna. - Co ważne: przy aplikowaniu o pracę w nowej dla nas branży jeszcze ważniejsze, niż w innych przypadkach jest dostosowywanie CV do konkretnych ogłoszeń. Czytając uważnie wymagania pracodawcy, możemy się wyróżnić na tle innych kandydatów, także tych z teoretycznie większym doświadczeniem w jakiejś dziedzinie.