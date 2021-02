Rynek pracy po nowemu podczas EEC Trends. Pracownik, menedżer i firma po pandemii

Pandemia nie tylko spowodowała globalny kryzys ekonomiczny, ale wpłynęła prawie na każdy aspekt naszego życia. Koronawirus wprowadził także nowe zasady, zjawiska i technologie na rynek pracy zmieniając funkcjonowanie wielu firm, również w Polsce. O trwałych i tymczasowych zmianach i sposobach odnalezienia się w nowej rzeczywistości rozmawiać będziemy podczas konferencji EEC Trends, która odbędzie się w formule online już 17-18 lutego 2021 r.

W ciągu niespełna roku na naszych oczach dokonała się rewolucja na rynku pracy. Zagrożenie koronawirusem upowszechniło w ekspresowym czasie model pracy zdalnej. Jak wynika z danych GUS, w 2020 roku blisko 25 proc. osób skorzystało z takiej formy wykonywania obowiązków zawodowych podczas epidemii.

Nie wszystkie firmy były do takiej zmiany przygotowane. Pomimo tego, że rozwiązania pracy i komunikacji zdalnej są dostępne od dawna, to zmiana, z którą mamy do czynienia dla wielu wciąż jest przeszkodą w sprawnym funkcjonowaniu.

Nowa, zdalna rzeczywistość szybko okazała się także wyzwaniem dla pracowników. To, co wcześniej wydawało się benefitem dla „uprzywilejowanych” lub osób na odpowiednich stanowiskach, dziś stało się oczywistą formą funkcjonowania w „nowej normalności”, która ma oczywiste pozytywy, ale także sporo minusów.

Największą przeszkodą, na jaką zwracają uwagę w licznych badaniach pracownicy jest ograniczony bezpośredni kontakt ze współpracownikami czy problem z utrzymaniem równowagi między pracą a życiem prywatnym.

Wyzwań sporo, a jedno tylko jest pewne - te zmiany zostaną z nami na dłużej, dlatego tak ważna jest adaptacja do tej nowej rzeczywistości.

O tym, jak to zrobić, dyskutować będą uczestnicy sesji "Kalejdoskop trendów", drugiego dnia konferencji EEC Trends (18 lutego, w godz. 13:30 - 15:00).

Wśród tematów nie zabraknie kwestii wyboru najlepszego modelu pracy. Praca zdalna, hybrydowa czy biurowa - wachlarz możliwości znacznie się poszerzył. Ta zmiana to także zadanie dla menedżerów, którzy muszą radzić sobie z zarządzaniem rozproszonym zespołem. Sytuacja stawia także w zupełnie nowej roli działy HR.

O tych wszystkich, towarzyszących zarówno pracodawcom, jak i pracownikom dylematach, rozmawiać będą podczas EEC Trends Magdalena Bylinowicz, menedżer wykonawczy w firmie HRK Janusz Dziurzyński, prezes zarządu ABSL, Malwina Puchalska-Kamińska, psycholog, trenerka, wykładowca na Uniwersytecie SWPS, współzałożycielka firmy Job Crafting Polska, Maciej Wójcik, partner zarządzający w firmie TDJ Estate.

Przedmiotem dyskusji będą także trendy, które zdeterminują formy realizacji pracy w popandemicznej rzeczywistości. Jak wyglądać będą biura przyszłości? Odpowiedź na to pytanie szukają pracodawcy i pracownicy, ale także rynek nieruchomości i projektanci.

Przed epidemią koronawirusa rynek biurowy w Polsce był rozgrzany do czerwoności. Niski poziom pustostanów i duża aktywność najemców zachęcała deweloperów do kolejnych inwestycji. Dziś biurowe centra miast opustoszały. Polacy deklarują, że do biur mogą wrócić - w najlepszym wypadku - w modelu pracy hybrydowej.

Te dylematy są już teraz treścią specjalnego serwisu #Whyoffice w ramach portalu propertynews.pl, a debata na EEC Trends rzuci zapewne na podejmowane ta kwestie nowe światło.

Z Doliny Krzemowej do Polski

W trakcie EEC Trends, podczas panelu Kolejdoskop Trendów (18 lutego, 13:30-15:00) Swoimi doświadczeniami, na temat pracy HR w nowej rzeczywistości podzieli się także Tiffany Stevenson, dyrektor ds. HR firmy Box, w której odpowiada za zarządzanie talentami.

Box to amerykański gigant i twórca platformy do zarządzania treścią w chmurze. Jego kapitalizacja to obecnie blisko 3 mld USD. Z jego usług korzysta ponad 100 tys. firm i organizacji, a wśród nich takie marki, jak AstraZeneca, Coca-Cola, GE, Morgan Stanley czy NASA.

Firma w połowie grudnia 2020 roku otworzyła biuro w Warszawie i szuka utalentowanych inżynierów do swojego centrum R&D.

Tiffany Stevenson w trakcie EEC Trends opowie, jak zmieniła się i obecnie wygląda rekrutacja i kultura pracy zza Oceanem.

Druga edycja EEC Trends odbędzie się w formule online 17-18 lutego 2021 r. Treścią wydarzenia będzie debata nad głównymi trendami, które w roku 2021 staną się przedmiotem dyskusji w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

W EEC Trends wezmą udział przedstawiciele świata polityki, nauki i biznesu. Debata będzie dotyczyć perspektyw i kierunków rozwoju polskiej gospodarki oraz głównych trendów, które na nie wpłyną. Będzie to okazja do podsumowania dotychczasowych gospodarczych skutków pandemii, weryfikacji przewidywań z przeszłości, a także – co może najistotniejsze – nakreśleniu postcovidowych scenariuszy.

