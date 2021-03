Rynek pracy oczami pracodawców. Demografia, emerytury, przed nami gigantyczne problemy

Miejsca pracy w polskiej gospodarce wydają się być aktualnie odporne na kryzys, przez jaki przechodzi światowa gospodarka (...) Osoby zatrudnione w branży turystycznej, gastronomicznej, transportowej czy usług fitness odczuwają skutki zamknięcia, pozostając bez realnie wykonywanej pracy - komentują sytuację na rynku pracy eksperci Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej, poinformował, że stopa bezrobocia w Polsce w styczniu, po dostosowaniu sezonowym, wyniosła 3,1 proc. wobec 3,2 proc. w grudniu 2020 r. Liczba bezrobotnych w styczniu wyniosła 531 tys. wobec 542 tys. w grudniu. Był to najlepszy wynik wśród krajów członkowskich. Zaś według metodologii Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w styczniu 2021 r. wyniosła w Polsce 6,5 proc.

- Kilka miesięcy temu, gdy znajdowaliśmy się na drugiej/trzeciej pozycji mówiłem, że chcemy ścigać liderów - Czechów. I właśnie ich przegoniliśmy - komentował te doniesienia premier Mateusz Morawiecki.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zdaniem ZPP to pokazuje, że miejsca pracy w polskiej gospodarce wydają się aktualnie odporne na kryzys, przez jaki przechodzi światowa gospodarka. Polski rynek pracy nie został dotknięty trwającą epidemią na poziomie makro. Jednocześnie przypominają, że występują problemy na rynkach pracy w sektorach zamkniętych.

- Osoby zatrudnione w branży turystycznej, gastronomicznej, transportowej, czy usług fitness odczuwają skutki zamknięcia, pozostając bez realnie wykonywanej pracy. Przedsiębiorcy zwlekają z redukcją etatów w oczekiwaniu na szybkie otwarcie sektorów pozostających w zamknięciu. Brak zniesienia sektorowych, jak i lokalnych lockdownów (a także ich dalsze wprowadzanie) skutkować będzie w dłuższej perspektywie uwidocznieniem się w statystykach zwolnionych pracowników z zamkniętych sektorów oraz regionów. Należy zatem wdrażać wszelkie instrumenty walki z epidemią, którymi nie są lockdowny działalności gospodarczej - komentują przedstawiciele przedsiębiorców.

Czytaj więcej: Pandemia zmienia rynek pracy. Praca zdalna i cyfryzacja będą standardem

Warto przypomnieć, że ZPP co pół roku przeprowadza badanie pn. Busometr, tj. Indeks Nastrojów Gospodarczych MSP, który jest wskaźnikiem pokazującym stopień optymizmu małych i średnich przedsiębiorców oraz ich planowane działania w perspektywie najbliższych dwóch kwartałów.

Co pokazują najnowsze wyniki? O ile polscy przedsiębiorcy relatywnie pesymistycznie oceniają koniunkturę gospodarczą, a komponent inwestycje jest oceniany najniżej w dziesięcioletniej historii badania, tak stosunkowo optymistycznie polskie firmy patrzą na sytuację na rynku pracy. 16% z nich planuję podwyżki, a 14 proc. zwiększenie zatrudnienia. Obecne postrzeganie rynku pracy porównywalne jest do sytuacji z lat 2015 – 2017.

Nierównomierny obraz Polski pracującej

ZPP zwraca uwagę na fakt, że rynek pracy w naszym kraju jest bardzo nierównomierny. Na mapie Polski są powiaty, które cechują się wysokim poziomem bezrobocia. Według danych GUS za grudzień 2020 w ponad stu polskich powiatach bezrobocie rejestrowane przekracza poziom 10 proc.

- Regionalne i branżowe lockdowny dotykają szczególnie obszary oparte znacząco na turystyce (południowego oraz północnego pogranicza kraju). W przypadku utraty pracy szanse na znalezienie zatrudnienia w pochodnej branży lub na terenie danego regionu pozostają niewielkie. Zjawisko to może zwiększyć różnicę pomiędzy poziomem bezrobocia, a dalej płac pomiędzy regionami - przestrzegają.

Problemem pozostaje także niższa aktywność zawodowa Polaków w prawie wszystkich kategoriach wiekowych w relacji do aktywności zawodowej w Unii Europejskiej.

Wynagrodzenia wolniej w górę

W zakresie wynagrodzeń obserwujemy wzrosty nominalnego wynagrodzenia przeciętnego, jednak tempo wzrostów hamuje. Osłabieniu uległo szczególnie tempo wzrostu wynagrodzenia realnego. Wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosło 5167,47 zł i wzrosło o 5,1 proc. w stosunku do 2019 r. Dynamika wzrostu była niższa niż w poprzednich latach, gdy wzrost wynagrodzeń w sięgał 7,3 proc. Realne (po uwzględnieniu inflacji) przeciętne wynagrodzenia w 2020 r. wobec 2019 r. wzrosły jedynie o 1,7 proc.

Czytaj więcej: Chcą godnej płacy w całej Unii. Będzie "próg przyzwoitości"?

- Na osłabienie tempa wzrostu z pewnością wpływ miały zmniejszające się żądania płacowe pracowników w obliczu kryzysu gospodarczego i pozostawanie w zamknięciu kolejnych sektorów. Z drugiej strony, poziom opisanego wcześniej niskiego bezrobocia hipotetycznie powinien mieć większy wpływ na wzrost płacy realnej - wskazują eksperci z ZPP.

Duża niepewność

Dodają też, że przedsiębiorcy, jak i pracownicy pozostają w dalszym ciągu w niepewności co do swojej zawodowej przyszłości. Do czynników mogących hamować wzrost wynagrodzeń i utrudnić utrzymanie niskiego bezrobocia należy przede wszystkim niepewność co do decyzji rządowych o charakterze administracyjnym i systemowym.

- Do tych zaliczyć należy wprowadzane bez przewidywalności sektorowe i regionalne lockdowny, podatki sektorowe, utrzymywanie wysokiego klina podatkowego pracy, dodatkowe rozwiązania mogące zwiększyć koszty podatkowe dla kodeksowych i cywilnych umów o świadczenie pracy czy dalsze zwiększanie obowiązków administracyjnych wokół zatrudniania (m.in. wprowadzenie rejestru umów o dzieło lub przeregulowanie zapisów dotyczących pracy zdalnej). Wszystkie wymienione czynniki wpływać będą na ograniczanie chęci podejmowania ryzyka przez przedsiębiorców w postaci zwiększania zatrudnienia czy inwestycji. Działania skutkujące zwiększeniem kosztów zatrudnienia ograniczą także presję na wzrost wynagrodzeń poprzez zmniejszenie efektywności zatrudnienia w Polsce - wskazują przedsiębiorcy zrzeszeni w ZPP.

Na podsumowanie swojego obrazu rynku pracy mówią tak: Dziś odczuwamy niski poziom bezrobocia. Przed nami znajdują się nadchodzące problemy demograficzne, które przechodzą już w problemy systemu emerytalnego. W kolejnych dekadach spowoduje to poważne problemy także na rynku pracy. W tym kontekście po raz kolejny apelujemy o wdrożenie rozsądnej polityki migracyjnej oraz wprowadzenie reform systemu emerytalnego. Konieczne są także zmiany systemu opodatkowania pracy. Rewizja polityk socjalnych oraz systemu emerytalnego powinna także być przeprowadzona w kontekście niskiej aktywności zawodowej w Polsce.