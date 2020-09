Rynek pracy, młody biznes, nowe technologie. Rusza drugi dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Skala i charakterystyka fali bezrobocia wywołanego pandemią. Zawodowe problemy młodych, czyli pokolenia lockdown. Ale też cyfryzacja, nowe technologie, cyberbezpieczeństwo czy chmura. To jedne z wielu tematów, które podczas drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego i pierwszego dnia European Tech and Start-up Days poruszą zaproszeni goście.

Autor:KDS/off

• 3 wrz 2020 6:00





Dziś startuje piąta edycja European Tech and Start-up Days. (fot. Facebook/European Economic Congress Katowice, Poland)

REKLAMA

Czwartek (3 września) to drugi dzień XII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Stratuje też spotkanie twórców globalnych marek, biznesowych wizjonerów i odkrywców, czyli European Tech and Start-up Days. To już piąta edycja tego wydarzenia.

Podobnie jak pierwszego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego, także dziś nie zabraknie ważnych dla HR-owców tematów. M.in. o godz. 13.30 startuje sesja "Wyzwania rynku pracy".

Sesja inaugurująca „Pojutrze. Przewidzieć biznesowy świat” otworzy piątą już edycję European Tech and Start-up Days – jednego z najważniejszych wydarzeń polskiej sceny start-upowej (godz. 9.30-11.00).

Od pięciu lat w trakcie trwania Europejskiego Kongresu Gospodarczego młody innowacyjny i doświadczony biznes spotyka się w ramach European Tech and Start-up Days, by zbliżać i łączyć dwa różne, ale potrzebne sobie nawzajem światy: firmy młode, oparte na technologach, kreatywne z inwestorami dojrzałymi zainteresowanymi tym, co nowe, mało znane, a obiecujące.

Chmura, e-commerce, internet rzeczy, cyberbezpieczeństwo – to wybrane tematy ETSD. W gronie uczestników nie zabraknie przedstawicieli wiodących polskich start-upów i potencjalnych inwestorów, ale także administracji, instytucji wsparcia biznesu, resortu cyfryzacji.

Na długiej liście gości znajdziemy m.in. Adama Czuchaja, Head of IT, X-Trade Brokers Dom Maklerski, Roberta Perkowskiego, wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych PGNiG, Antoniego Rytela, wicedyrektora Programu GovTech Polska, Lecha Kaniuka, CEO SunRoof, Michała Kota, dyrektora sprzedaży Digital Industries w Siemens czy Jakuba Chmielniaka, pomysłodawcy i założyciela Lethe (marka Mr. Gugu & Miss Go), Jacka Królika, CEO VersaBox, Kariny Sobiś, założycielki i prezeski E-Garderobe.

(fot. Facebook/European Economic Congress Katowice, Poland)

Już po raz piąty będziemy w trakcie ETSD świadkami prezentacji finalistów konkursu Start-up Challenge. 3 września przed audytorium Europejskiego Kongresu Gospodarczego, zaprezentują się autorzy najciekawszych polskich start-upów. Ponad 250 zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu Start-up Challenge i ich wysoki poziom przekonuje, że w trakcie ETSD będzie mowa nie o koronawirusowych ograniczeniach dla biznesu, lecz o nowych możliwościach i szansach.

Czytaj więcej: Kluczowa faza PPK przed nami. Jesień będzie ważna dla 80 tys. firm i 4 mln pracowników HR-owcy powinni zaplanować sobie czas między godz. 13.30 a 15.00. Odbędzie się wtedy sesja „Wyzwania rynku pracy". Wezmą w niej udział następujący goście: Dominika Bettman, prezeska zarządu i dyrektorka Digital Industries w Siemens, Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora ds. badań i analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Michał Lisawa, counsel w Baker McKenzie, Maciej Noga, przewodniczący rady nadzorczej w Grupie Pracuj oraz Managing Partner w Pracuj Ventures, prof. Marek Rocki, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Grzegorz Sikorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, Anna Tarnawa, kierownik Departamentu Analiz i Strategii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Paweł Wac, prezes zarządu Infra SILESIA. (fot. Facebook/European Economic Congress Katowice, Poland) Jakie wątki poruszą? To m.in. skala i charakterystyka fali bezrobocia wywołanego pandemią, problem młodych na rynku pracy, czy można ich nazywać straconym pokoleniem lockdown? Sytuacja osób u progu kariery zawodowej. Paneliści postarają się również określić, jakie nowe kompetencje są potrzebne na współczesnym rynku pracy. Nie zabraknie pytań o pracowników z zagranicy w nowych realiach czy automatyzację i jej wpływ na rynek pracy oraz istniejące zawody. Przypominamy: 12. edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego, organizowana jest w szczególnych okolicznościach, w związku z czym odbędzie się z zachowaniem wszelkich obowiązujących wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa. Więcej na ten temat dowiesz się TUTAJ Więcej na temat Europejskiego Kongresu Gospodarczego na eecpoland.eu: agenda, prelegenci, program sesji Kongres będzie na bieżąco relacjonowany w portalu WNP.PL. Tu także będzie można oglądać transmisje sesji.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.