Rynek pracy i start-upy drugiego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego

Startuje drugi dzień największej imprezy biznesowej Europy Centralnej. W ramach XIII edycji Europejskiego Kongresu Gospodarczego także dziś nie zabraknie debat poruszających problemy rynku pracy.





Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) to ponad 100 różnego rodzaju wydarzeń – od dyskusji panelowych poprzez gale prestiżowych wyróżnień po mniej oficjalne spotkania i rozmowy biznesu.

W dyskusjach wezmą udział przedstawiciele rządu, Parlamentu Europejskiego, specjaliści różnych dziedzin, firm, samorządów. Nie zabraknie ekspertów reprezentujących tematy związane z rynkiem pracy.

Panel obowiązkowy dzisiejszego dnia? Punktualnie o godz. 13.30 rozpocznie się debata pod nazwą "Rynek pracy". Warto zarezerwować czas.

– Kongres zmienił się, dostosował się do nowych warunków, wzbogacił się o nowe atrakcyjne formy przekazu, zwiększył zasięg oddziaływania, ale pozostał otwartym i niezależnym forum debaty o europejskiej gospodarce, o warunkach jej rozwoju, o przyszłości Europy – mówił w poniedziałek, podczas sesji inaugurującej kongres Wojciech Kuśpik, prezes PTWP, inicjator Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Dyskusje o rynku pracy

Osoby chcące być na bieżąco z trendami obowiązującymi na rynku pracy powinny zarezerwować sobie czas we wtorek już od godziny 11.30. Wtedy startuje sesja "ESG", w czasie której sprawdzimy, jaka jest rola kryteriów ESG (Environment, Social and Governance) w relacjach z interesariuszami i w budowaniu wartości firmy.

Temat omawiać będą m.in. Stanisław Barański, dyrektor działu strategii i analiz w Polskim Koncernie Naftowym Orlen, współautor Strategii Grupy ORLEN 2030+, Anna Grabowska, wiceprezeska ds. strategii konsumenckich/EVP w Żabka Polska, Wojciech Hann, prezes Banku Ochrony Środowiska, Michał H. Mrożek, wiceprezes ING Banku Śląskiego, Jarosław Romanowski, członek zarządu firmy Ciech, Mario Zamarripa, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w ERGO Hestia.

Zaś o godz. 13.30 wystartują dwie ważne debaty. Pierwsza to "Rynek pracy", podczas której paneliści rozmawiać będą o wpływie pandemii na sytuację na rynku pracy, zmianie modeli pracy, nowych realiach rynku pracy. Zaproszenie do udziału w panelu przyjęli m.in. Sylwia Bilska, general manager Edenred Polska, Daria Gostkowska, executive director, head of HR w banku BNP Paribas, Michał Lisawa, counsel w Baker McKenzie, Artur Miernik, partner, lider praktyki workforce advisory w ramach People Advisory Services w EY Polska, Cezary Mączka, członek zarządu, dyrektor pionu zarządzania zasobami ludzkimi w Budimeksie, Artur Skiba, prezes Antala oraz Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.

We wtorek poświęcimy również czas centrom usług wspólnych. Podczas sesji "BPO centra usług wspólnych", która rozpocznie się o godz. 16 prelegenci opowiedzą m.in. jak pandemia zmieniła styl pracy i zapotrzebowanie na biura. Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni: Aleksandra Durzyńska-Prochowska, dyrektor zarządzająca Poland GDC, Fujitsu Technology Solutions, Jolanta Jaworska, wiceprezes, ABSL, dyrektor ds. publicznych i regulacyjnych w IBM Polska & Kraje Bałtyckie, Przemysław Lewicki, operational digital transformation tribe lead, head of robotics w ING Banku Śląskim, Marcin Nowak, dyrektor zarządzający w AMMEGA Business Services, Sebastian Sala, business unit director w Antal SSC/BPO, Grzegorz Słomkowski, członek zarządu Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, Bogumił Sobula, wiceprezydent Katowic. Z kolei o godz. 16.15 poznamy firmy, które odnawiają zasoby świata. W debacie pod tą samą nazwą udział wezmą Ewa Chodkiewicz, kierowniczka zespołu zrównoważonego rozwoju, Fundacja WWF Polska, Agnieszka Gajewska, partner, PwC, Michał H. Mrożek, wiceprezes zarządu, ING Bank Śląski, Anita Ryng, dyrektorka ds. komunikacji, IKEA Retail w Polsce, Jacek Siwiński, prezes zarządu, VELUX Polska oraz Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektor, Departament Energii i Zmian Klimatu, Konfederacja Lewiatan. W debacie poruszą oni m.in. problem proekologicznych działań w prowadzeniu biznesu. Na tym nie koniec atrakcji. Na koniec dnia poznamy laureatów konkursu Start-up Challenge 2021. Największe wydarzenie biznesowe Europejski Kongres Gospodarczy to od lat największe tego typu wydarzenie biznesowe w Europie Centralnej. Program obejmuje ponad sto różnych wydarzeń składających się na wielowątkową debatę o gospodarce. Udział w Kongresie biorą politycy europejscy, szefowie resortów gospodarczych polskiego rządu, samorządowcy, dyplomaci, naukowcy, eksperci i przedstawiciele mediów, a przede wszystkim reprezentaci biznesu: wielkich europejskich i światowych korporacji, ale także mniejszych firm – producenci i usługodawcy, inwestorzy i eksporterzy. Kongresowi po raz szósty towarzyszy European Tech- and Start-up Days – spotkanie młodego biznesu oraz firm wykorzystujących najnowsze technologie z przedstawicielami potencjalnych inwestorów zainteresowanych innowacjami. Link do całej agendy możecie znaleźć TUTAJ.

