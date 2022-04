Rynek pracy i mieszkania. Oto dwa największe wyzwania, z jakimi musimy sobie poradzić

Mamy do czynienia z największym kryzysem humanitarnym po II Wojnie Światowej i bezprecedensową skalą ludobójstwa i zbrodni na ludności cywilnej. Tylko jeśli nie będziemy obojętni poradzimy sobie z dramatem który obserwujemy. Jeżeli obojętność pojawi się w nas, a co gorsza wrogość w stosunku do uchodźców, przegramy walkę o ratowanie bliźnich, zatracimy człowieczeństwo - mówi Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland.

Skala uchodźctwa jest ogromna. Od początku wojny z Ukrainy wyjechało 5 milionów osób. Z czego 2,8 miliona do Polski. Na jakich liczbach zatrzyma się ucieczka Ukraińców przed wojną? Ile z tych ludzi trafi do Polski?

- W każdym konflikcie zbrojnym mamy kilka faz konfliktu i kilka fal uchodźców. Mam także uchodźców wewnętrznych, którzy opuścili swoje domy i przenieśli się do innej spokojniejszej części tego samego kraju oraz uchodźców zewnętrznych, którzy uciekają przed wojną do innych krajów.

W przypadku agresji Rosji na Ukrainę, także wystąpiło zjawisko fal uchodźców wojennych i podział na uchodźców wewnętrznych i zewnętrznych. Ci zewnętrzni w większości trafili do Polski i znaczna ich część została w Polsce. Na dzień 22 kwietnia ONZ, potwierdza że liczba uchodźców zewnętrznych przekroczyła 5 milionów, z czego 2,8 miliona trafiło do Polski. W pierwszy dniach wolny uciekały osoby dobrze wykształcone, mobilne, zmotoryzowane, aktywne w życiu prywatnym i zawodowym.

- Chwilę później, około 5 dnia wojny. Były to osoby korzystające z transportu zbiorowego (autobusy, kolej), które nie posiadały własnego środka transportu. Jak tylko otworzą się korytarze humanitarne z najsilniej zniszczonych miast i miejscowości gdzie przebiegała linia frontu, ruszy trzecia fala uchodźców, którzy stracili swoje domy i nie mają innego wyjścia jak wyjazd z Ukrainy za chlebem.

fot. PAP/Vitaliy Hrabar

Wraz ze stabilizacją sytuacji w Ukrainie zaobserwujemy także masową falę powrotów uchodźców do kraju. Badania wskazują, że 79 proc. uchodźców przebywających w Polsce chce wrócić do domu, 10 proc. chce zostać w naszym kraju, a 11 proc. jest niezdecydowanych. Z Ukrainy uciekły głównie kobiety, dzieci i osoby starsze. Wielkim znakiem zapytania jest oczywiście status terenów, które trwale będą pod okupacją Rosji. Na powrót do tych miejsc zdecyduje się garstka uciekinierów.

Na dziś palącym problemem jest ludność cywilna z obszarów gdzie trwają walki. Koronnym przykładem są mieszkańcy Mariupola, którzy teraz nie mają jak się wyrwać z piekła wojny, bo Rosjanie blokują korytarze humanitarne. Wiadomo, że dziś wyjazd z obszarów frontowych jest bardzo ryzykowny. Wielu Ukraińców nie ma jak się wydostać, nie ma czym, jednak kiedy pojawi się okazja z pewnością część spróbuje ewakuacji i w większości wybierze Polskę.

Jaka więc będzie trzecia fala uchodźców?

- Trzecia fala będzie bardziej wymagająca. Będą wtedy docierały do nas osoby gorzej wykształcone, mniej mobilne, mniej aktywne. Ludzie, którzy nie chcieli wyjeżdżać z Ukrainy, ale musieli opuścić swoje domy, bo zniszczyły je rosyjskie bomby, a oni zostali z niczym.

ONZ szacuje, że liczba uchodźców wyniesie od 5 do nawet 8 milionów. Jednak faktyczna skala zależy od rozwoju sytuacji. Wszystko zależy od tego, czy wojna szybko się zakończy wygraną Ukrainy, a może ten kraj stanie się krajem okupowanym, jeśli tak, to w jak dużej części. Tego wszystkiego na ten moment nie wiemy, dlatego mając świadomość, że po prawie 2 miesiącach wojny do Polski dotarło ponad 2,8 mln uchodźców, trzeba się przygotować na elastyczne scenariusze.

Pytanie ilu z nich u nas zostanie i na jak długo.

- Z pewnością część wyjedzie, zresztą to już się dzieje. Jednak to, że zdecydowana większość chce być w Polsce wynika z pewnej prostej zależności. W 2014 roku, kiedy Rosja zaatakowała Krym i Donbas, trafiła do nas fala uchodźców. Mniejszość ukraińska przekroczyła 1,4 miliona osób legalnie przebywających w Polsce. Dziś ci ludzie mają się u nas bardzo dobrze. Znaleźli pracę, studiują, mają tu znajomych, przyjaciół, założyli lub sprowadzili rodziny. Urządziły się u nas. Te osoby też przyjęły do siebie uchodźców po wybuchu wojny. To, że akcja pomocowa przyniosła taki pozytywny efekt jest też zasługą mniejszości ukraińskiej mieszkającej od lat w Polsce. Warto o tym pamiętać.

Jesteśmy w stanie poradzić sobie z tak liczbą osób wymagających pomocy?

Powołam się tu na opinię znawcy tematu, prof. Macieja Duszczyka z Ośrodka Badań nad Migracjami, wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego i byłego prorektora. Według jego szacunków ta bezpieczna liczba uchodźców, którą bylibyśmy w stanie wchłonąć bez obciążenia dla naszego systemu, wynosi około 600-800 tysięcy ludzi.

Już dawno przekroczyliśmy tę liczbę. Co teraz?

Każda kolejna osoba to powód do różnych napięć, które już występują lub zaczną nas coraz silniej dotykać. Wystąpią w szczególności w takich obszarach jak edukacja, praca, ochrona zdrowia. Zapewnienie wszystkim uchodźcom świadczeń niezbędnych do normalnego funkcjonowania będzie ogromnym wyzwaniem.

W których obszarach największym?

Zdecydowanie praca i mieszkania. Moje biuro dokładnie tym się obecnie zajmuje. Jesteśmy ta częścią ONZ, która pracuje z biznesmen i razem z biznesem szukamy rozwiązań długofalowych dla tych problemów. Jednak zapewnienie pracy i dachu nad głową kilku milionom uchodźców nie będzie łatwe, a jest kluczowe.

W kogo kryzys uchodźczy uderzy najbardziej?

Na pewno dotknie tych wszystkich, którzy korzystają z pomocy socjalnej i traktują ją jako główne źródło utrzymania. Teraz państwo będzie musiało się zająć dużo większą liczbą osób. Może dzięki temu, część z nich zaktywizuje się zawodowo. To może być jeden z pozytywnych wpływów uchodźców na nasz rynek pracy.

fot. PAP/Mykola Kalyeniak

Kolejny to demografia. Z Ukrainy uciekły głównie młode kobiety z dziećmi, cześć z nich zostanie w Polsce. Jeśli po zakończeniu wojny dołączą do nich mężowie, to w Polsce może wzrosnąć wskaźnik dzietności, co będzie miało tylko pozytywny efekt dla polskiej struktury demograficznej. Może zostaną na stałe, bo np. nie będą mieli do czego wracać, zdecydują aby w naszym kraju ułożyć sobie życie na nowo.

Pan w swoim zespole ma 20 osób, część z nich pochodzi z Ukrainy. Jak oni teraz funkcjonują?

Mam w swoim biurze ludzi ewakuowanych z Kijowa z UN Global Compact Network Ukraine. Są to kobiety i ich dzieci oraz seniorzy, ich bracia i mężowie zostali na Ukrainie i walczą. Mam też Polkę ewakuowaną z Odessy, którą zatrudniliśmy i teraz zajmuje się obszarem edukacji. Jedna z koleżanek dowiedziała się, że jej dom został zbombardowany, nie ma do czego wracać. Trudno się mówi o takich tragicznych sprawach. To są skrajnie trudne emocje, które oddziaływają na nas wszystkich. Mimo to wszyscy sobie radzimy, a nasi przyjaciele z Ukrainy są szczególnie dzielni.

„Dziś, kiedy oczy całego świata zwrócone są w stronę zaatakowanej przez Rosję Ukrainy, jako UN Global Compact Network Poland, inicjatywa ONZ zrzeszająca biznes działający na rzecz zrównoważonego rozwoju, nie możemy pozostać obojętni”. Tak napisał pan w niedawno opublikowanym apelu. Co się kryje pod tym brakiem obojętności?

Mamy do czynienia z największym kryzysem humanitarnym po II Wojnie Światowej i bezprecedensową skalą ludobójstwa i zbrodni na ludności cywilnej. Tylko jeśli nie będziemy obojętni poradzimy sobie z dramatem który obserwujemy. Jeżeli obojętność pojawi się w nas, a co gorsza wrogość w stosunku do uchodźców, przegramy walkę o ratowanie bliźnich, zatracimy człowieczeństwo.

Rząd nie jest w stanie załatwić wszystkiego. Potrzebuje wsparcia ze strony społeczeństwa obywatelskiego, biznesu. Potrzebuje tego pospolitego ruszenia, które obserwujemy od początku wojny. Też potrzebuje tego, żebyśmy nie grymasili i byli w stanie przyjąć do świadomości fakt, że pojawi się niższa jakość życia, która będzie konsekwencją przyjęcia tak dużej liczby uchodźców na naszym terenie. Przecież z czegoś trzeba finansować ich pobyt. Na razie źródłem finansowania są nasze podatki i nasze prywatne oszczędności i zasoby.

Ale to nasz święty obowiązek, żeby zająć się uchodźcami wojennymi. Na tym polega humanitaryzm i człowieczeństwo. To jest w praktyce wdrożenie ideałów wynikających z Karty Narodów Zjednoczonych czy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka czy Konwencji Genewskiej. Jeśli ktoś ucieka przed wojną, to trzeba dać mu schronienie, zapewnić bezpieczeństwo, potem zacząć uczyć języka, zapewnić edukację i pomoc w znalezieniu pracy. Powinniśmy działać tak, jakbyśmy sami chcieli być traktowani, gdyby na nas spadło takie nieszczęście.

Biznes już pokazał, że potrafi działać w tak skrajnie trudnych momentach. Co jeszcze można dodać do tego wachlarza działań?

Warto podkreślić, że społeczeństwo obywatelskie i biznes potrafią działać od razu. Nie czekają na wytyczne, przepisy, polecenia, analizy prawne czy nowe ustawy czy rozporządzenia. Ruszają do pomocy w momencie, kiedy jest to potrzebne. Do tego swoje zadanie wykonują doskonale.

fot. PAP/Darek Delmanowicz

Bardzo szybko do działań włączył się samorząd, a po nim rząd. To normalna kolejność, wiadomo, że zorganizowanie pomocy na szczeblu samorządowym jest bardziej czasochłonne, niż w jednej firmie. Z drugiej strony samorząd działa szybciej niż rząd. Ale i rząd pracował ramie w ramię z opozycją, co najlepiej było widać przy pracach nad specustawą, którą parlament przyjął błyskawicznie. Ale to sektor prywatny zareagował natychmiast, przekazać pieniądze czy dary rzeczowe od ręki. Bo mógł. Bo na tym polega przewaga samoregulacji biznesowej.

Damy radę działać długofalowo? Nie pociągniemy pomocy kilku milionom uchodźców na zrywie serca.

To się właśnie dzieje. Pierwszy etap już za nami. Kiedy ruszy trzecia fala uchodźców, z pewnością znów będą musiały się pojawić działania bazujące na zrywie serca. Ale już zaczynamy myśleć systemowo. Jesteśmy lepiej przygotowani. System się dotarł i nabrał przepustowości. Teraz kluczowe wyzwania to ochrona zdrowia, mieszkalnictwa czy rynek pracy.

Jednak wyzwań będzie więcej. Bo powoli będziemy musieli ukraińskie rodziny wyciągać z polskich domów. Nie da się normalnie funkcjonować na 50 mkw w 7-10 osób. Nikt nie przyjął uchodźców na lata.

Moim zdaniem powinien zostać uruchomiony system relokacji, inne kraje powinny się włączyć i przejąć część uchodźców do siebie. To wszystko co nas czeka można nazwać przechodzeniem ze sprintu do maratonu. Będzie on wymagał od nas zupełnie innego rozłożenia sił, mądrego i spokojnego planowania, systemowego działania.

Pan mówi o relokacji, a tymczasem prezes PiS przekonuje, że Polska da sobie radę z uchodźcami i zapewnia, że nikogo nie będziemy odsyłać dalej.

Ale robimy to przecież. Są organizowane transporty do Niemiec, Danii czy Włoch.

Jak United Nations Global Compact, jako inicjatywa ONZ zajmująca się współpracą z biznesem, angażujecie się w pomoc uchodźcom?

Na wiele sposobów. Przekazujemy pieniądze, które przekazuje do nas biznes. Trafiają one do takich agend ONZ jak UNHCR, IOM czy UNICEF. Wsparcie trafia także do Polskich organizacji m.in. do Polskiej Akcji Humanitarnej, czy do Polskiego Czerwonego Krzyża.

Podejmujemy też działania ekstraordynaryjne. Moje biuro nie czekając na szczegółowe wytyczne, zajęło się ewakuacją dzieci z ukraińskich sierocińców. Nie było innego wyjścia. Trzeba było działać natychmiast. Robiliśmy i nadal to robimy we współpracy z agendami ONZ, rządem polskim i ukraińskim oraz wojewodami i organizacjami pozarządowymi. Pomaga nam tutaj biznes, który dostarczył kilkadziesiąt autokarów, zapłacił za paliwo i zapewnił kierowców. Wiedzieliśmy, że jesteśmy zgranym zespołem, ale ten trudny czas dobitnie nam to pokazał. W efekcie mamy ponad 2700 dzieci ewakuowanych z sierocińców, gdzie naszą rolą było wsparcie logistyki i koordynacji.

Na tym nie skoczyliśmy. Równolegle ewakuowaliśmy dzieci chore onkologiczne ze szpitala w Charkowie i innych mniejszych szpitali ze wschodniej Ukrainy. Obecnie wraz z grupą deweloperów pod przywództwem Skanski zajęliśmy się dostosowywaniem 4 biurowców przeznaczonych do rozbiórki, do potrzeb uchodźców. W ten sposób powstanie tylko w Warszawie 3 tys. miejsc dla uchodźców. Podobny projekt Prowadzimy w Gdańsku i Katowicach.

Podjęliśmy też działania na rzecz przeciwdziałania handlowali ludźmi. Tutaj działamy razem z Uniwersyteckim Ośrodkiem Badań nad Handlem Ludźmi, z biurem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz IOM. Dodatkowo powołałem u siebie zespół, który zajmie się opracowywaniem długofalowych działań pomocowych.

Pan sporo lat spędził w krajach Zatoki Perskiej, dokładnie w Iraku, gdzie wojna trwa od wielu lat. Jak tam wygląda pomoc, potrzeby ludzi, którzy tam zostali?

W Iraku odpowiadałem za odbudowę państwa realizowaną na kilku poziomach. Byłem włączony w realizację programu PSDPI (Private Sector Development Programme for Iraq). Nie chodziło tam tylko o odbudowę zniszczonych miast takich jak Bagdad czy Mosul, ale też o zabezpieczenie podstaw do uruchomienia rynku pracy. To, co przykładowo robiliśmy polegało na stworzeniu wolnych stref ekonomicznych w Mosulu, Bagdadzie i Erbilu. Dzięki nim w lepszy, szybszy sposób, można było zorganizować zatrudnienie.

Czym ich sytuacja różni się od uchodźców z Ukrainy?

Zupełnie niczym. I jedni i drudzy stracili wszystko. Uciekają przed piekłem wojny. Jedyne co ich różni to język, religia i kolor skóry.

Pana zdaniem Europa odrobiła lekcję z kryzysu uchodźczego z wojny w krajach arabskich?

Zobaczymy. W kontekście polskiej sytuacji, to co teraz się dzieje może się odbić nam czkawką. Polska oczekuje, żeby inne kraje pomogły uchodźcom, a kiedyś sama nie chciała pomagać uchodźcom z południa. Mając na uwadze skalę naszej pomocy, zapewne nikt nie będzie nam tego teraz wypominał. Mam nadzieję, że refleksja jednak u niektórych się pojawi.