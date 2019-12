Rynek pracy bezlitosny dla osób chorych na otyłość

„Mam 28 lat, wzrost 175 cm i ważę 100 kg. Ciągle staram się zrzucić wagę i ludzie, którzy mnie znają nie mogą się nadziwić, jak osoba tak wysportowana jak ja, waży tyle kilogramów. Ukończyłam studia z turystyki, czynnie uprawiam kilka sportów np. pływanie, narciarstwo, snowboard, trekking górski. Mimo doświadczenia zawodowego związanego ze sportem nie mogę znaleźć pracy” – napisała do Fundacji Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA Aleksandra.

„Chodzę po obiektach i sklepach sportowych i ciągle słyszę, że niby wykształcenie pasuje, doświadczenie też, ale wolą przyjąć kogoś bez doświadczenia, ale takiego co to "wygląda". Jedna pani zmierzyła mnie wzrokiem i stwierdziła, że może dostanę tę pracę jak się odchudzę. Dla mnie jest to bzdura, bo wielu sportowców zna się na sprzęcie, a nie "wyglądają" (np. trenujący sporty siłowe, rzut dyskiem, pchnięcie kulą). Tam panie wcale nie są chude, nie wyglądają jak wieszaki. Z jednej strony absurd, bo nie mogę znaleźć pracy, a z drugiej nie przysługuje mi renta za to, że "nie wyglądam" – pisze.

Rynek pracy nie akceptuje osób z otyłością, nie jest na osoby chore przygotowany ani mentalnie, ani pod względem infrastruktury. Od lat mówi się o dyskryminacji, ale zjawiska nikt nie bada.

– Jak często osoby z otyłością doświadczają dyskryminacji? Tego nie wiemy. Nie ma żadnych polskich badań na ten temat. Dyskryminacja osób z otyłością w miejscu pracy to tajemnica poliszynela - wszyscy wiedzą, że istnieje, choć publicznie nikt by się do takich zachowań nie przyznał – mówi w rozmowie z PulsHR.pl Magdalena Gajda, społeczny Rzecznik Praw Osób Chorych na Otyłość, prezes zarządu Fundacji Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA.

Na podstawie informacji uzyskanych od osób chorych na otyłość Fundacja Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA przygotowała katalog najczęściej występujących zachowań dyskryminacyjnych i stygmatyzujących na rynku pracy. Należą do nich odmowa przyjęcia do pracy pracownika ze względu na jego nadwagę lub otyłość, pomijanie przy rozdzielaniu bardziej odpowiedzialnych zadań, awansów i kierowaniu na szkolenia czy uzależnianie przydzielenia bardziej odpowiedzialnych zadań, awansu lub skierowania na szkolenia od tego, czy pracownik schudnie i w jakim czasie.

Zbyt drogie

Osoby z otyłością skarżą się także na obarczanie ich zadaniami, które nie należą do ich obowiązków, a których, ze względu na swoją chorobę, nie mogą wykonać dostatecznie dobrze i sprawnie. Często osoby chore na nadwagę i otyłość są separowane od klientów i kontrahentów jako „mniej reprezentacyjne", „wpływające źle, niekorzystnie na wizerunek firmy". Zdarza się także, że spotykają się z odmową dostosowania stanowiska pracy do swoich potrzeb – np. zagwarantowania krzesła biurowego z odpowiednim siedziskiem, są krytykowane za sposób odżywiania i styl życia.

Robert Willam, właściciel Schäfer Shop, twierdzi, że zainteresowanie meblami biurowymi dla osób chorych na otyłość jest spore, ale wiele firm rezygnuje z zakupu, gdy dowiaduje się, jaka jest ich cena.

– W naszej ofercie mamy krzesła biurowe i warsztatowe dla osób chorych na otyłość od kilku lat. Jako jedyna firma oferujemy krzesło biurowe o nośności do 200 kg, inne krzesła z tej grupy mają nośność 130-160 kg. Normalne krzesła są produkowane pod obciążenia maksymalnie 110-130 kg. Obserwujemy duże zainteresowanie, ale ze względu na ceny większość potencjalnych klientów rezygnuje z zakupu – wyjaśnia.

Tłumaczy, że krzesła dla osób z otyłością są drogie, bo muszą być mocniejsze, szersze, a obicie musi mieć większą odporność na ścieranie, podłokietniki w takim krześle muszą mieć większy rozstaw niż zwykłe.

– Prawdziwe krzesło dla osób z otyłością jest produkowane na zamówienie, bo krzesła o nośności 130-150 kg produkowane seryjnie często są za słabe. Krzesło do 200 kg to wydatek 4 231,20 zł, to jest 10 razy tyle, co dobre zwykłe krzesło do biura. Większość firm, widząc taką cenę, rezygnuje z zakupu – mówi.

Jak informuje, firmy na zakup takich krzeseł decydują się dopiero po tym, jak zwykłe krzesło ulega uszkodzeniu.

To już nie epidemia, to pandemia

Problemów może być znacznie więcej, bo wiele osób z otyłością wstydzi się o nich mówić. Cierpią w zaciszu domowym. Problemów może być też więcej, bo osób chorych na otyłość ​przybywa z każdym rokiem. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia i Głównego Urzędu Statystycznego co drugi dorosły w Polsce (powyżej 15+) ma kilka kilogramów za dużo. Trzech na pięciu z nas ma nadwagę, a jeden na czterech już choruje na otyłość. W ciągu ostatnich lat odsetek dorosłych cierpiących na otyłość w Polsce systematycznie rośnie.

Niestety, prognozy nie są optymistyczne. W 2025 roku na świecie będzie chorować na otyłość już 26 proc. kobiet i 30 proc. mężczyzn. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podkreśla: otyłość to choroba wpisana pod kodem E66 do Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10. NFZ przypomina, że otyłość to nie tylko dyskomfort z powodu nadmiaru kilogramów. To przyczyna wielu bardzo poważnych chorób, na czele z cukrzycą. Do tego dochodzą: nadciśnienie tętnicze, choroby pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, bezdech senny, choroby kości, ścięgien, mięśni, tkanki łącznej i skóry, niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby, choroby układu krążenia, niektóre nowotwory, np. jelita grubego. Otyłość III stopnia, czyli tzw. otyłość olbrzymia może prowadzić nawet do niepełnosprawności. Według (WHO) rocznie z powodu chorób związanych z nadwagą i otyłością umiera ponad 2,5 mln osób na świecie.

Czas na poważne traktowanie problemu

Problem jest poważny. Poważnie powinien zostać potraktowany przez rynek pracy. Tymczasem wielu pracodawców wciąż wychodzi z przekonania, że otyłość wynika z zaniedbań, nie zdając sobie sprawy z tego, że to choroba, która postępuje. Osoby z otyłością nie tylko są dyskryminowane i stygmatyzowane na rynku pracy, pomija się je także w kontekście polityki różnorodności realizowanej przez pracodawców.

– Kwestią priorytetową jest edukowanie pracodawców i pracowników firm, że otyłość to choroba. Co za tym idzie konieczne jest obalanie mitów dotyczących osób chorych na otyłość jako pracowników. Stygmatyzacja osób z otyłością przejawia się nie tylko w sposobie traktowania pracownika z otyłością przez pracodawcę, ale także przez współpracowników – przypomina Magdalena Gajda, Społeczny Rzecznik Praw Osób Chorych na Otyłość, prezes zarządu Fundacji Osób Chorych na Otyłość OD-WAGA. Jak mówi, często są to niuanse, na które osoby zdrowe nie zwracają uwagi, a dla osób z otyłością są bardzo przykre.

– To np. zaglądanie do talerzy, ocenianie zamówionych dań na lunch pod względem kalorycznym, publiczne ocenianie, czy ktoś schudł, czy nie, wypominanie ilości zjedzonych słodyczy podczas firmowych przyjęć etc. – wymienia Magdalena Gajda.

Przypomina, że badania pokazują, że osoby z otyłością postrzegane są w miejscu pracy jako leniwe, nieinteligentne, niechlujne, pozbawione silnej woli, motywacji i samokontroli, co w odczuciach pracodawców przekłada się na brak u nich umiejętności przywódczych. A im wyższy jest wskaźnik masy ciała osoby z otyłością, tym większe jest prawdopodobieństwo, że zostanie ona z tego powodu napiętnowana.

Polityka różnorodności

Problem dotyczy nie tylko Polski. W USA tylko w stanie Michigan oraz miastach takich jak San Francisco i Waszyngton osoby z otyłością są prawnie chronione przed dyskryminacją. Nawet jednak w Stanach Zjednoczonych, pracodawcy mają problemy z właściwym podejściem i ochroną do osób chorych na otyłość.

Rebecca Pearl, psycholog z University of Pennsylvania (USA), która prowadzi badania nad postrzeganiem społecznym osób z otyłością w szkoleniach na temat różnorodności realizowanych w firmach, zauważyła w rozmowie z amerykańską telewizją CNN, że stygmatyzacja z powodu wagi nie jest uwzględniania w firmach. Pracodawcy wskazują na wrogie zachowania w stosunku do pracowników z powodu ich rasy, płci czy religii, ale niewiele lub wcale nie mówi się o zachowaniach negatywnych w relacjach z pracownikami o wyższej masie ciała.

Magdalena Gajda twierdzi, że bardzo dobrym rozwiązaniem przeciwdziałania dyskryminacji tej grupy pracowników byłoby po prostu włączenie ich do polityki różnorodności.

– Fundacja OD-WAGA prowadzi, także wśród pracodawców, autorskie szkolenia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i stygmatyzacji osób z otyłością. Pamiętam, że w ubiegłym roku o takie szkolenie poprosiła nas jedna z międzynarodowych kancelarii prawnych. Okazało się, że wśród ich klientów są także osoby chore na otyłość i pracownicy kancelarii chcieli wiedzieć, jak się wobec nich zachowywać i jak dostosować biuro, aby klienci czuli się tam komfortowo. Traktowanie otyłości jak każdej innej choroby, a osób z otyłością tak jak chorych z innymi schorzeniami, bez podtekstów, drwin, ironii, komentarzy - to jest klucz do normalności – mówi.